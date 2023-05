Offerte in evidenza spusu 1 3.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Super 20 4.00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

TIM è tra i migliori operatori di telefonia mobile in Italia ma non è certamente il più economico sulla piazza. Ci sono infatti diversi gestori alternativi che permettono di attivare offerte con un rapporto qualità prezzo migliore. Gli stessi provider puntano poi sulla trasparenza e l’assenza di rimodulazioni. Prima però di effettuare il cambio operatore da TIM dovreste verificare che la vostra offerta non preveda vincoli, in modo da non dover pagare per intero il costo di attivazione o altre spese altrimenti evitabile.

Cambio operatore da TIM: le migliori offerte degli altri gestori di maggio 2023

Offerte degli operatori per i clienti di TIM Minuti, SMS e Giga Prezzo 1 Super 20 di PosteMobile minuti e SMS a consumo + 20 GB in 4G 4 €/mese 2 Super Mobile di Optima Italia illimitati + 100 GB in 4G+ fino a 60 Mbps 4,95 €/mese 3 Spusu 70 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS + 70 GB in 4G+ 5,98 €/mese 4 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS + 100 GB in 5G 7,95 €/mese 5 Creami Extra WOW 150 di PosteMobile minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G+ 8,99 €/mese 6 Giga 150 di Iliad minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G/4G+ o 5G 9,99 €/mese 7 Fastweb Mobile Maxi minuti illimitati e 100 SMS + 300 GB in 5G 11,95 €/mese 8 Creami Extra WOW 300 di PosteMobile minuti e SMS illimitati + 300 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 11,99 €/mese 9 Kena 11,99 100GB STAR Promo di Kena Mobile minuti illimitati, 1000 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps (+50 GB con autoricarica) 11,99 €/mese 10 Kena 12,99 150GB STAR Promo di Kena Mobile minuti illimitati, 1000 SMS + 150 GB in 4G fino a 60 Mbps (+50 GB con autoricarica) 12,99 €/mese

Chi vorrebbe il cambio operatore da TIM a maggio può scegliere tra tante tariffe differenti. Ad esempio, per spendere il meno possibile dovreste valutare il passaggio a un gestore virtuale o MVNO (Mobile Virtual Network Operator). A meno di 12 euro al mese potete avere fino a 300 GB inclusi. Se invece avete uno smartphone compatibile oggi ci sono anche offerte 5G a meno di 8 euro al mese. Passare a un MVNO significa spesso però doversi accontentare di una velocità di navigazione inferiore rispetto a quella di TIM e in alcuni casi potreste essere obbligati a richiedere la portabilità del numero, che in ogni caso viene eseguita gratuitamente da tutti gli operatori entro tre giorni lavorativi.

Per confrontare le offerte per il cambio operatore da TIM potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi secondi per avere tutte le informazioni che vi servano per scegliere l’offerta più conveniente in base alle vostre esigenze e abitudini di consumo. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sull’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore per completare l’acquisto.

1. Super 20 di PosteMobile con chiamate a 18 cent al minuto, SMS a 18 cent e 20 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download a 4 euro al mese. La SIM costa 10 euro più 10 euro per una prima ricarica. Nei Paesi Ue potete utilizzare 3,64 GB per navigare in roaming.

Se non avete sufficiente credito per rinnovare l’offerta si applica una tariffazione di 18 cent al minuto, 18 cent per SMS e, se si ha la tariffa base disabilitata, la navigazione costa 2 euro al giorno per 500 MB alla prima connessione. Per abilitare o disabilitare la connessione Internet a consumo alla tariffa dati base giornaliera dovete inviare un SMS gratuito al 4071160 con testo NO BLOCCO/SI BLOCCO o in alternativa accedere all’area personale del sito PostePay, chiamando il 160 o da App PostePay.

2. Super Mobile di Optima Italia con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G+ fino a 60 Mbps in download a 4,95 euro al mese. Se si acquista l’offerta online l’attivazione è di 9,90 euro, invece di 19,90 euro. Nei Paesi Ue potete utilizzare tutti i minuti e i Giga inclusi per navigare in roaming.

3. Spusu 70 di Spusu con 2000 minuti, 500 SMS e 70 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download a 5,98 euro al mese per sempre. La SIM costa 9,90 euro con spedizione gratuita. Si può anche acquistare un’eSIM senza costi aggiuntivi. Potete anche acquistare una eSIM senza costi aggiuntivi. Nei Paesi Ue potete utilizzare 5,45 GB per navigare in roaming.

Spusu include anche 140 GB di riserva che si possono utilizzare quando si esauriscono i Giga inclusi nell’offerta e il servizio Riserva Dati per convertire il traffico voce e dati non consumato durante i mese in Giga aggiuntivi. Quest’ultimi sono disponibili a partire dal rinnovo successivo e non hanno scadenza. Spusu consente poi di passare a qualsiasi altra sua offerta in ogni momento e senza costi aggiuntivi.

4. Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese. L’attivazione costa 10 euro mentre la SIM viene spedita gratuitamente entro 5 giorni lavorativi. Nei Paesi Ue potete utilizzare 8 GB per navigare in roaming. Fastweb include anche i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy per ottenere nuove competenze digitali che vi aiuteranno a farvi notare dalle aziende.

5. Creami Extra WOW 150 di PosteMobile con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download a 8,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro più 10 euro per una prima ricarica. Nei Paesi Ue potete utilizzare 8,19 GB per navigare in roaming.

6. Giga 150 di Iliad con minuti e SMS illimitati e 150 GB anche in 5G a 9,99 euro al mese per sempre. Nei Paesi Ue potete utilizzare 10 GB per navigare in roaming. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro con spedizione gratuita.

Attivando Giga 150 con pagamento automatico su carta di credito o debito si ha incluso anche uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra ottica di Iliad. Con l’operatore low cost potrete così navigare senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload sulla rete FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) a 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. L’offerta per la rete fissa include anche chiamate illimitate, attivazione e modem con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito. L’attivazione è di 39,99 euro. Si possono poi aggiungere fino a 4 Wi-Fi Extender per potenziare il segnale e raggiungere ogni angolo della casa (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) o la protezione di McAfee con Parental Control a 2,99 euro al mese.

7. Creami Extra WOW 300 con minuti e SMS illimitati e 300 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download a 11,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro più 20 euro per una prima ricarica. Nei Paesi Ue potete utilizzare 10,92 GB per navigare in roaming.

8. Fastweb Mobile Maxi con minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB anche in 5G a 11,95 euro al mese. L’attivazione costa 10 euro mentre la SIM viene spedita gratuitamente entro 5 giorni lavorativi. Nei Paesi Ue potete utilizzare 10 GB per navigare in roaming. Fastweb include anche i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy.

9. Kena 11,99 100GB STAR Promo di Kena Mobile con minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB in 4G fino a 60 Mbps in download più 50 GB se si attiva il sistema di ricarica automatica entro il 14/6/23 avete 50 GB in più al mese a partire dal primo rinnovo a 11,99 euro al mese. Nei Paesi Ue potete utilizzare 11 GB per navigare in roaming. L’attivazione a 4,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. A chi arriva da TIM è richiesta la portabilità del numero.

10. Kena 12,99 150GB STAR Promo di Kena Mobile con minuti illimitati, 1000 SMS e 150 GB in 4G fino a 60 Mbps in download più 50 GB se si attiva il sistema di ricarica automatica entro il 14/6/23 avete 50 GB in più al mese a partire dal primo rinnovo a 12,99 euro al mese. Nei Paesi Ue potete utilizzare 12 GB per navigare in roaming. L’attivazione a 4,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. A chi arriva da TIM è richiesta la portabilità del numero.

