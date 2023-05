Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 833,25 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 963,26 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 902,82 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Il prezzo del gas all’ingrosso al TTF di Amsterdam si è praticamente dimezzato da inizio 2023 (oggi costa 35 euro al megawattora) ed è ai minimi da gennaio 2022, prima dell’avvio della guerra in Ucraina.

Questo trend in discesa, merito delle temperature miti e dei depositi di metano pieni al 60% in Europa (gli stock in Italia arrivano al 66%), si riflette sull’andamento del PSV (Punto di Scambio Virtuale), che è l’indice di riferimento per il mercato del gas all’ingrosso nel nostro Paese.

Le quotazioni gas al ribasso fanno a loro volta viaggiare in retromarcia il PUN (Prezzo Unico Nazionale), che è il prezzo all’ingrosso per l’elettricità sul mercato della Borsa Elettrica Italiana (IPEX – Italian Power Exchange). Tale indice è influenzato dall’andamento del prezzo del metano in quanto, in Italia, il gas naturale incide ancora per oltre il 40% sulla produzione elettrica.

La contrazione dei beni energetici all’ingrosso (“ambasciatrice” di una, seppur fragile, stabilità energetica) sta favorendo il ritorno delle offerte luce e gas a prezzo fisso. Perché? La risposta degli esperti di SOStariffe.it è contenuta nel paragrafo che segue.

Cosa sono le offerte bloccate e perché sono appetibili a Maggio 2023

MESE DI RIFERIMENTO VALORE DEL PUN VALORE DEL PSV Dicembre 2022 0,294910 €/kWh 1,23546 €/Smc Gennaio 2023 0,174490 €/kWh 0,724740 €/Smc Febbraio 2023 0,161070 €/kWh 0,602630 €/Smc Marzo 2023 0,136380 €/kWh 0,493630 €/Smc Aprile 2023 0,134970 €/kWh 0,475300 €/Smc

A che cosa ci si riferisce quando si parla di offerte luce e gas bloccate? Questo termine è utilizzato per indicare una delle principali opzioni tariffarie del Mercato Libero: le tariffe a prezzo bloccato, appunto. Esse propongono ai titolari di utenze domestiche un prezzo dell’energia e del gas (espresso in costo kWh e costo metano al metro cubo) che rimane fisso per un certo periodo di tempo.

Il loro vantaggio? La certezza che il prezzo applicato dal fornitore resti immutato per tutta la durata del vincolo contrattuale (di solito 12 o 24 mesi). Questo significa che le offerte a prezzo bloccato sono uno “scudo” di protezione contro il rischio di improvvise impennate dei prezzi all’ingrosso della materia prima.

Prima della crisi energetica, questa tipologia di offerte rappresentava la scelta numero uno dei consumatori. Nel 2022, invece, queste soluzioni sono praticamente diventate un miraggio. Colpa dei prezzi “impazziti” di elettricità e metano e della volatilità dei listini gas.

Oggi, invece, le offerte a prezzo bloccato stanno recuperando terreno e riconquistando la fiducia dei consumatori. Merito, come detto poco sopra, del tonfo dei prezzi di energia e gas all’ingrosso, come si evince chiaramente in tabella, dove è illustrata l’evoluzione degli indici PUN e PSV, punti di riferimento per la vendita all’ingrosso della materia prima in Italia.

C’è anche un altro fattore che sta però aumentando l’appeal di questa tipologia di tariffe del Mercato Libero: l’allarme siccità e il crollo della produzione idroelettrica. Secondo alcuni analisti di settore, l’emergenza idrica potrebbe essere alla base di un nuovo rialzo dei prezzi dell’elettricità. Proprio per mettersi al riparo da potenziali incrementi, un numero sempre maggiore di consumatori guarda alle soluzioni energia e metano a prezzo fisso come una carta vincente su cui puntare per tenere sotto controllo gli importi in bolletta nei prossimi mesi.

Le offerte luce e gas a prezzo bloccato più vantaggiose di Maggio 2023

FORNITORE OFFERTA PREZZO LUCE/GAS SPESA IN BOLLETTA 1 Iren Prezzo Fisso Luce Verde Web

Prezzo Fisso Gas Web 0,19745 €/kWh

0,7050 €/Smc 79,97 €/mese

121,98 €/mese 2 NeN Luce Special 48

Gas Special 48 0,2180 €/kWh

0,7500 €/Smc 80,56 €/mese

124,04 €/mese 3 A2A Click Luce

Click Gas 0,2190 €/kWh

0,8500 €/Smc 85,60 €/mese

142,53 €/mese

Di seguito, passiamo sotto la lente d’ingrandimento le promozioni luce e gas a prezzo bloccato più vantaggiose a maggio 2023. Tali offerte sono state individuate dal comparatore di SOStariffe.it come le più appetibili per una “famiglia tipo” che utilizzi in media 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di metano all’anno.

Qualora questo non sia lo specchio del proprio consumo energetico, è possibile calcolare tale dato grazie ai filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it. Qui sotto l’accesso diretto al widget:

Prezzo Fisso Luce Verde e Gas Web di Iren

Al vertice della classifica delle migliori offerte luce e gas a prezzo bloccato a maggio 2023 si piazzano le soluzioni messe a punto da Iren la multiutility nel settore dell’energia, del gas e dell’energia termica per teleriscaldamento con sede a Reggio Emilia:

prezzo bloccato fino al 31 marzo 2024: 0,19745 €/kWh per l’energia e 0,7050 €/Smc per il gas;

per l’energia e per il gas; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: 9 euro al mese (la spesa complessiva è di 108 euro l’anno a fornitura);

(la spesa complessiva è di 108 euro l’anno a fornitura); tariffa monoraria : il prezzo dell’energia elettrica è indipendente dall’orario di utilizzo;

: il prezzo dell’energia elettrica è indipendente dall’orario di utilizzo; modalità di pagamento delle bollette: domiciliazione bancaria o bollettino postale;

possibilità di attivare l’offerta direttamente online da smartphone, tablet o computer;

da smartphone, tablet o computer; energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili.

La “famiglia tipo” che volesse affidarsi alle soluzioni di Iren Mercato, dovrebbe mettere a budget una spesa mensile in bolletta pari a 79,97 euro al mese per l’energia elettrica, e pari a 121,98 euro per quella del gas.

Una panoramica dell’offerta luce di Iren è disponibile al link di seguito:

Per saperne di più sull’offerta gas di Iren, il link di riferimento è il seguente:

Luce e Gas Special 48 di NeN

Anche NeN, il marchio di proprietà di Yada Energia, aiuta i propri clienti a proteggersi da eventuali rincari in bolletta con un’offerta (in esclusiva per i lettori di SOStariffe.it) che scommette su:

prezzo fisso per 12 mesi: 0,2180 €/kWh per la luce e 0,7500 €/Smc per il gas;

per la luce e per il gas; 8 euro (a fornitura) di contributo fisso mensile per costi di commercializzazione e vendita: il totale di spesa è 96 euro a fornitura ;

(a fornitura) di contributo fisso mensile per costi di commercializzazione e vendita: il totale di spesa è ; bonus di benvenuto di 48 euro a fornitura;

a fornitura; sistema di fatturazione con rata fissa mensile stabilita in fase di attivazione dell’offerta, sulla base del consumo dell’utente, e valida per 12 mesi.

stabilita in fase di attivazione dell’offerta, sulla base del consumo dell’utente, e valida per 12 mesi. tariffazione monoraria: il costo dell’energia non varia nell’arco delle 24 ore;

energia 100% proveniente da fonti rinnovabili;

gestione della fornitura sempre a portata di smartphone o tablet grazie all’app NeN.

Clicca sul link qui sotto per maggiori informazioni sull’offerta luce di NeN, che costerebbe alla “famiglia tipo” 80,56 euro al mese:

Al link di seguito, invece, una panoramica sull’offerta gas, dal costo mensile di 124,04 euro per la “famiglia tipo”:

Click Luce e Gas di A2A

L’esclusiva web proposta da A2A Energia offre ai propri clienti le seguenti condizioni tariffarie:

prezzo fisso per 12 mesi: 0,2190 €/kWh per l’energia e 0,8500 €/Smc per il gas;

per l’energia e per il gas; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: 9,50 euro al mese per fornitura (la spesa complessiva è pari a 114 euro al mese a fornitura);

al mese per fornitura (la spesa complessiva è pari a 114 euro al mese a fornitura); possibilità di scelta tra tariffazione monoraria e bioraria ;

e ; bolletta elettronica ;

; energia 100% prodotta da fonti rinnovabili;

La spesa stimata per la “famiglia tipo” è pari a 85,60 euro al mese in bolletta per l’energia elettrica e 142,53 euro al mese per il gas. Clicca sul link qui sotto per tutti i dettagli sulla promozione:

