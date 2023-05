Cresce l’uso delle carte di credito in Italia: 6 cittadini su 10 hanno aumentato l'utilizzo dei pagamenti elettronici nel 2022. Lo rileva lo studio della Community Cashless Society. E le banche spiegano che fra le carte di credito più richieste ci sono quelle con un fido mensile fino a 3.000 euro . Ma come sceglierne una conveniente sulla base del rapporto qualità/prezzo? SOStariffe.it ha selezionato le migliori offerte di maggio 2023 .

Offerte in evidenza Postepay Digital QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Carta Prepagata Mastercard QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Fineco Card Debit QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Sebbene l’Italia si confermi come uno dei Paesi al mondo in cui rimane più diffuso l’impiego del contante, 3 italiani su 4 dichiarano che la modalità cashless dei pagamenti sia la preferita. E ancora: 7 italiani su 10 vorrebbero aumentare l’utilizzo dei pagamenti con carte di credito e un italiano su 2 le sceglie per comodità, velocità e tracciabilità delle proprie spese.

È questa la fotografia che emerge dal settimo rapporto dell’osservatorio Community Cashless Society, la piattaforma per la produzione di idee e contenuti sui pagamenti elettronici costituta nel 2015 dal think tank The European House – Ambrosetti.

Stringendo il focus sulle regioni italiane più avanti nella transizione verso una società che non utilizzi contanti, sul podio ci sono Lombardia, Emilia Romagna e Valle d’Aosta. Mentre le prime tre della graduatoria delle città sono Firenze, Milano e Genova.

Resta però una domanda che tanti consumatori si pongono: come scegliere una carta di credito conveniente? Meglio se abbia un fido mensile fino a 3.000 euro? Il comparatore per carte di credito di SOStariffe.it ha individuato le migliori offerte di maggio 2023. E qui di seguito vediamo quali sono.

Carte di credito con fido fino a 3.000 euro: le migliori offerte di Maggio 2023

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA 1 Mediolanum Credit Card di Banca Mediolanum fido a partire da 1.500 €/mese

canone annuale di 12 € 2 Fineco Card Credit Monofunzione di Fineco Bank plafond mensile di 1.600 €/mese

canone annuo di 19,95 € 3 Carta Classic Widiba di Banca Widiba fido mensile di 1.500 €/mese

canone annuale di 20 €

Analizziamo quelle che sono le soluzioni più vantaggiose per una carta di credito disponibili sul mercato bancario a maggio 2023.

Mediolanum Credit Card di Banca Mediolanum

Con un fido a partire da 1.500 euro al mese e un canone di 1 euro al mese (12 euro all’anno), Mediolanum Credit Card di Banca Mediolanum è una carta di credito molto vantaggiosa, disponibile sia in versione virtuale con collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, sia in versione fisica. Con appartenenza ai circuiti Visa o MasterCard, e con possibilità di essere personalizzata (scegliendo colore preferito e inserendo una propria fotografia), questa carta di credito si caratterizza per:

rateizzazione dei pagamenti per acquisti dai 250 ai 2.400 euro;

possibilità di impostare un limite di acquisto;

attivazione di un servizio alert per tenere sotto controllo le proprie spese.

Mediolanum Credit Card è abbinata al conto corrente online SelfyConto. Questo conto di Banca Mediolanum ha il canone gratuito per il primo anno per gli over 30, poi l’istituto bancario applica un costo di 3,75 euro al mese, anche se questo canone è azzerabile successivamente in via promozionale. Invece Selfyconto è sempre gratuito per gli under 30.

Inoltre, aprendo nel mese di maggio 2023 Selfyconto, i nuovi clienti avranno un Buono Amazon da 100 euro. Per ottenere questo regalo occorre accreditare lo stipendio oppure fare acquisti con la carta di debito Mediolanum Card per almeno 1.000 euro nei primi 3 mesi.

C’è poi da ricordare che l’apertura di SelfyConto è più veloce con lo SPID e il conto, oltre a una carta di debito a canone gratuito, include anche:

prelievi di contanti da altra banca senza commissioni in area Euro;

bonifici online gratuiti;

domiciliazione delle bollette senza costi;

pagamento gratuito di F23, F24, MAV, RAV;

ricariche telefoniche a costo zero;

trading online con 24 mercati nel mondo.

Per saperne di più sull’offerta di Banca Mediolanum, clicca al link:

SCOPRI SELFYCONTO DI BANCA MEDIOLANUM »

Fineco Card Credit Monofunzione di FinecoBank

Conveniente è anche la proposta di FinecoBank che mette a disposizione Fineco Card Credit Monofunzione. Questa carta di credito ha un fido mensile di 1.600 euro, un prelievo di contante di massimo 500 euro al giorno (massimo 3 al giorno) presso ATM in Italia e all’estero. Il suo canone annuo è di 19,95 euro (incluse le spese di spedizione). Questa carta ha una modalità di rimborso a scelta tra saldo, opzione revolving oppure opzione PagoFacile.

Fineco Card Credit Monofunzione è abbinata al conto corrente online di FinecoBank che è a canone zero per 12 mesi se lo si apre entro il 30 giugno 2023, con finalizzazione dell’apertura entro il 31 luglio 2023. Poi si pagheranno 3,95 euro al mese, una somma che però sarà possibile azzerare usando servizi e prodotti del conto Fineco. Ecco quali:

accredito di stipendio o pensione ;

di ; età i nferiore ai 30 anni ;

ai ; servizi di consulenza evoluta valorizzato maggiore/uguale a 20.000 euro;

Credit Lombard e fido su titoli;

patrimonio di risparmio gestito maggiore di 40.000 euro;

Fondo pensione con versamento annuo maggiore/uguale a 1.000 euro;

4 trading eseguiti nel mese.

Inoltre, al raggiungimento di 48 ordini trading, il canone è gratis per tutto l’anno in corso.

Oltre alla carta di debito Fineco Card Debit con canone di 9,95 euro (più la spedizione a domicilio pari a 2,25 euro), il conto di FinecoBank offre anche:

ricariche telefoniche gratuite;

prelievo gratuito superiore a 99 euro dagli ATM in Italia su circuito Bancomat;

maxi prelievo gratuito su circuito Bancomat (fino a 3.000 euro giorno), ma il servizio è disponibile presso tutti gli ATM evoluti UniCredit;

pagamento online di MAV, RAV e pagamento tasse F24 gratis;

bonifico SEPA senza commissioni.

Per conoscere nei dettagli l’offerta di FinecoBank, clicca il link di seguito:

SCOPRI CONTO FINECO »

Carta Classic Widiba di Banca Widiba

Banca Widiba, l’istituto bancario 100% digitale del Gruppo Montepaschi, ha un’offerta vantaggiosa: Carta Classic Widiba, la carta di credito con fido fino a 1.500 euro al mese e un canone annuale di 20 euro.

Per i clienti più esigenti e che avessero bisogno di un fido mensile maggiore c’è invece Carta Gold Widiba, che ha un limite massimo di spesa ogni mese fino a 3.000 euro con un canone annuo di 50 euro.

Con attivazione immediata, addebito a saldo, circuito MasterCard o Visa e tecnologia contactless, queste due carte di credito si appoggiano al conto corrente online Widiba Start che può essere aperto e gestito tramite Internet banking e mobile banking.

Per i nuovi clienti che scelgano il Conto Widiba entro il 10 maggio 2023, i primi 12 mesi saranno a zero spese e con la possibilità di azzerare i costi grazie a una serie di promozioni. Widiba Start, invece, sarà sempre con canone annuo gratuito per chi ha meno di 30 anni.

Con carta di debito inclusa e con collegamenti ai principali wallet digitali, il conto Widiba Start, che è possibile aprire tramite SPID e o webcam, offre gratuitamente anche:

prelievo di contante da ATM pari o superiore a 100 euro in tutte le banche in Italia;

deposito titoli;

bonifici ordinari online verso 36 Paesi dell’area SEPA;

verso 36 Paesi dell’area SEPA; piattaforma per pagamenti F24, MAV, RAV, bollo auto, bollettini e CBILL;

casella PEC da 1 Giga e firma digitale fino a quando si è clienti della banca.

Per i nuovi clienti di Widiba Start, Banca Widiba offre anche un rendimento annuo lordo del 2,5% sui vincoli a 3, 6 e 12 mesi e con il vincolo attivato entro 30 giorni dalla data di apertura del conto. Banca Widiba ricorda che le somme vincolate possono essere svincolate anticipatamente rispetto alla scadenza.

Per conoscere la proposta di Banca Widiba, clicca il link qui sotto:

Scopri conto Widiba »