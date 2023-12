L' AGCOM ha stabilito una velocità nominale per la banda larga a 20 Mbps in download . Scopri tutte le migliori offerte per la rete fissa di dicembre

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha stabilito nella riunione del Consiglio del 5/12/23 un livello del Servizio Universale di Accesso ad Internet a Banda Larga definendo una velocità di connessione nominale (quindi prestazioni di picco, non minime) che dovrà essere garantita sulla reti fisse italiane da almeno un operatore su tutto il territorio nazionale. Per l’AGCOM si tratta di assicurare ai cittadini un servizio di accesso adeguato al web in linea con l’Articolo 94, Comma 3, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

Banda larga, l’AGCOM fissa la velocità nominale a 20 Mbps in download

L’AGCOM quindi con la Delibera 309/23/CONS pubblicata il 14/12/23 definisce ufficialmente una velocità nominale adeguata per la banda larga fissata a 20 Mbps in download. L’Autorità chiarisce di aver stabilito questo parametro tenendo conto delle circostanza nazionale, dei requisiti di qualità e tecnici necessari a supportare l’insieme minimo di una serie di servizi descritti nell’Allegato 5 del Codice Ue, tra cui quelli di base per l’amministrazione digitale, e-commerce, social media e piattaforme per la videochiamate. La velocità nominale a 20 Mbps, spiega l’AGCOM, è stata stabilita anche considerando le osservazioni degli operatori presentate durante il procedimento istruttorio.

La velocità nominale per la banda larga dovrà essere garantita da almeno un gestore su tutto il territorio nazionale come prevede l’Articolo 94, Comma 1, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Per questo motivo l’AGCOM ha annnunciato che si adopererà affinché ci sia la massima trasparenza per quanto riguarda le offerte di rete fissa. L’Autorità inoltre vigilerà sull’evoluzione e sui livello di prezzi al dettaglio dei servizi di accesso a Internet, in particolare in rapporto ai prezzi nazionali e al reddito degli utenti. Verranno quindi adottate delle misure a garantire prezzi adeguati anche per i soggetti a basso reddito o con particolari esigenze sociali.

Le migliori offerte fibra casa di dicembre 2023

Le migliori offerte fibra ottica Velocità Chiamate Costo mensile 1 Illumia WiFi fino a 1 Gbps in FTTH non incluse 19,99 €/mese per 12 mesi, poi 26,99 €/mese 2 Internet Unlimited di Vodafone fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate 24,90 €/mese o 22,90€/mese per i già clienti mobile 3 Sky Wi-Fi fino a 1 Gbps in FTTH a consumo 24,90 €/mese per 12 mesi 4 IliadBox di Iliad fino a 5 Gbps in FTTH EPON illimitate 24,99 €/mese per sempre o 19,99 €/mese per sempre con offerta mobile da 9,99 €/mese e pagamento automatico 5 Virgin Fibra Pura fino a 2,5 Gbps in FTTH non incluse 26,49 €/mese per sempre 6 Super Fibra di WindTre fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate 26,99 €/mese o a partire da 22,99 €/mese per i già clienti mobile 7 Fastweb Casa Light fino a 2,5 Gbps in FTTH a consumo 27,95 €/mese 8 TIM WiFi Power Smart fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo acquisto online) 30,90 €/mese o 24,90 €/mese con offerta mobile da 9,99 €/mese

Se state cercando un’offerta conveniente per la banda larga, oggi ci sono diverse proposte disponibili per averla al giusto prezzo. Con la fibra FTTH (Fiber to the Home) si può navigare alla massima velocità in tutte le principali città italiane e con un tempo di risposta ridotto, che consente quindi di lavorare da remoto, giocare online o accedere a contenuti in streaming anche in alta definizione senza problemi. A dicembre potete quindi scegliere tra:

1. Illumia WiFi

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH

modem gratuito per 12 mesi, poi 2,99 euro al mese

L’offerta di Illumia WiFi ha un prezzo di 19,99 euro al mese per 12 mesi, poi 26,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39,99 euro, invece di 69,99 euro, ma se siete già clienti di Illumia per la fornitura Luce e/o Gas l’attivazione è gratis.

2. Internet Unlimited di Vodafone

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

attivazione inclusa (5 euro al mese per 24 rate)

L’offerta di Vodafone ha un prezzo di 24,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese. L’attivazione è gratis, invece di 39,90 euro, se la si acquista entro l’8/1/24. Se però siete già clienti di Vodafone per la telefonia mobile il prezzo per la banda larga è di 22,90 euro al mese.

3. Sky Wi-Fi

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH e Wi-Fi sferico

chiamate a consumo (19 cent di scatto alla risposta verso fissi più altri 19 cent al minuto verso mobili)

modem Sky Wi-Fi hub

opzione Voce Unlimited con chiamate illimitate gratuite per 18 mesi, poi 5 euro al mese

L’offerta di Sky WiFi ha un prezzo di 24,90 euro al mese per 12 mesi, poi 29,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29 euro, invece di 49 euro. Alla banda larga potete anche aggiungere l’offerta Prova Sky Q, che al costo di 9 euro vi permette di vedere per 30 giorni senza parabola tutti i pacchetti della pay TV (Sky TV + Netflix, Sky Cinema, Sky Sport, Sky Calcio, Sky Kids, Sky Family). Abbinando l’opzione per la TV il contributo per l’attivazione della fibra è di 20 euro mentre per Sky Q via Internet è di 9 euro.

4. IliadBox

navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload in FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON

chiamate illimitate

attivazione inclusa

modem IliadBox in comodato d’uso gratuito

L’offerta di Iliad ha un prezzo di 24,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. Se però siete già clienti di Iliad con un’offerta mobile da 9,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito il prezzo per la rete fissa è di 19,99 euro al mese per sempre. Potete aggiungere anche fino a 4 Wi-Fi Extender per potenziare il segnale (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) e la protezione di McAfee Multi Access (2.99 euro al mese).

Per avere la banda larga con uno sconto di 5 euro al mese potete oggi attivare Flash 180 con minuti e SMS illimitati e 180 GB in 5G in oltre 3.000 Comuni in Italia a 9,99 euro al mese per sempre. Sono inclusi anche 11 GB per la navigazione in roaming in Ue. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro. SIM e spedizione sono invece gratuite. Direttamente online potete richiedere un’eSIM al costo di 9,99 euro. L’offerta, salvo proroghe da parte dell’operatore, si può attivare solo fino al 28/12/23.

5. Virgin Fibra Pura

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH

modem in regalo senza restituzione

L’offerta di Virgin Fibra ha un prezzo di 26,49 euro al mese per sempre, invece di 29,49 euro al mese, acquistandola entro il 29/12/23. In alternativa potete acquistare Virgin Fibra Pura per navigare senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH a 29,49 euro al mese per sempre.

Potete attivare comodamente online l’offerta di Virgin Fibra tramite il comparatore di SOStariffe.it. Vi basta cliccare sull’apposito tasto di seguito, inserire il vostro indirizzo e verificare gratis la copertura per verificare se siete raggiunti dalla banda larga. Il comparatore vi re-indirizzerà in automatico verso il sito dell’operatore per completare l’acquisto.

6. Super Fibra Unlimited di WindTre

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 6 incluso

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

L’offerta di WindTre ha un prezzo di 26,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39,99 euro. Se però siete già clienti di WindTre per la telefonia mobile il prezzo per la banda larga è di 22,90 euro al mese.

7. Fastweb Casa Light

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate a 15 cent al minuto + 15 cent di scatto alla risposta

attivazione inclusa

modem FASTGate incluso

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Casa ha un prezzo 27,95 euro al mese senza vincoli. Avete 30 giorni dall’attivazione per cambiare idea e richiedere la disattivazione della linea senza penali o costi aggiuntivi insieme al rimborso di tutte le spese sostenute per il primo mese. Alla fibra potete anche aggiungere l’opzione Plus da 3 euro al mese per avere per avere Assistenza Plus e Fastweb Plus con inclusi i seguenti vantaggi:

un film in streaming su CHILI

due biglietti al prezzo di uno nei cinema UCI

un mese di abbonamento a Corriere.it per accedere senza limiti a tutti gli articoli

un mese di abbonamento a Buddyfit

8. TIM WiFi Power Smart

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate per 24 mesi (solo con acquisto online)

modem TIM Hub+ Executive (10 euro al mese per 24 rate già inclusi nel prezzo)

TIM Navigazione Sicura

L’offerta di TIM costa 30,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. L’attivazione è gratis, invece di 39,90 euro, se la si acquista entro il 7/1/24. Se però siete già clienti di TIM per una SIM mobile con offerta dati attiva a partire da 9,99 euro al mese il prezzo della rete fissa è di 24,90 euro al mese con domiciliazione e conto online.

Se poi avete una vecchia ADSL e scegliere di rottamarla insieme al modem ricevere un buono di 120 euro, suddiviso in 24 rate da 5 euro al mese, per passare alla fibra fino a 2,5 Gbps in download. In più potete aggiungere TIMVISION con Disney+ Standard con pubblicità gratis per 3 mesi (poi si rinnova a 6,99 euro al mese)

I clienti di TIM per il mobile e la rete fissa con l’attivazione di TIM Unica Power possono avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della connessione di casa). L’offerta costa 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta, ma abbinando almeno 3 SIM entro il 27/1/24 il prezzo è azzerato.

