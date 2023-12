Triplicare la capacità delle rinnovabili entro il 2030 : ecco uno degli otto impegni contenuti nel Global stocktake , il documento finale emerso dalla Cop28, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si è svolta a Dubai a dicembre 2023. Si tratta di un obiettivo ambizioso, ma un aiuto per riuscire a raggiungerlo arriva da SOStariffe.it, con cui è possibile trovare i migliori preventivi per installare un pannello fotovoltaico a dicembre 2023 .

Dall’acceleratore schiacciato sull’uscita dai combustili fossili, considerati i primi imputati delle emissioni di gas serra, allo sprint per triplicare il ricorso alle fonti rinnovabili nel mondo entro il 2030. E ancora riflettori puntati sulle tecnologie a zero e a basse emissioni, tra cui il nucleare.

È ampio il ventaglio degli impegni sottoscritti dai delegati dei 195 Paesi che hanno partecipato alla Cop28, l’annuale Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si è svolta dal 30 novembre al 12 dicembre 2023 a Dubai, negli Emirati Arabi. Target ambiziosi il cui cammino sembra, però, lastricato di ostacoli. Tanto da spingere alcuni esperti a considerare tali obiettivi poco realistici e difficili da conseguire.

Prima di accendere il focus sull’esito della Cop28 e gli impegni assunti sulle rinnovabili, ricordiamo che un passo concreto verso la transizione energetica consiste nell’installare un impianto fotovoltaico sul tetto di casa, così da favorire l’autoproduzione di energia pulita, aumentare la propria indipendenza energetica e, al contempo, risparmiare in bolletta.

Grazie al comparatore di SOStariffe.it per pannelli solari (accessibile dal pulsante qui sotto), è possibile calcolare in modo semplice e gratuito il miglior preventivo di spesa per acquistare e installare un impianto fotovoltaico chiavi in mano a dicembre 2023:

Questo tool gratuito restituisce un preventivo fotovoltaico “personalizzato”, cioè parametrato non solo sulle proprie esigenze di spesa, ma anche sull’ubicazione e sulla tipologia di moduli solari che si ha intenzione di acquistare, oltre al fabbisogno energetico della propria famiglia.

Rinnovabili: triplicare la capacità di energia green entro il 2030

GLI 8 IMPEGNI NEL GLOBAL STOCKTAKE I TARGET DA RAGGIUNGERE Transition Way Fuoriuscire dai combustibili fossili per raggiungere zero emissioni nette di carbonio nel 2050 Rinnovabili Triplicare la capacità di energia rinnovabile entro il 2030 Carbone Diminuire gradualmente l’energia prodotta dal carbone non abbattuto, ovvero senza tecnologia di cattura e stoccaggio Sistemi energetici a zero emissioni Accelerare sui sistemi energetici a zero emissioni nette Nucleare Accelerare su tecnologie a zero e basse emissioni, tra cui il nucleare Metano Ridurre sostanzialmente le emissioni di biossido di carbonio, comprese quelle di metano entro il 2030 Trasporto Accelerare la riduzione di emissioni del trasporto stradale Sussidi Eliminare gradualmente gli inefficienti sussidi ai

combustibili fossili che non affrontano la povertà energetica

Tra i target messi nero su bianco nel Global stocktake, il documento finale emerso dai negoziati dell’annuale Conferenza Onu sul clima, ribattezzata Cop28, c’è anche quello di triplicare la capacità di energia rinnovabile a livello globale entro il 2030 e raddoppiare la media del tasso annuo di miglioramento dell’efficienza energetica sempre entro quella data.

Si tratta di un “passo importante”, come lo ha definito la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, “per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi”. E ancora: “Il raggiungimento di questo obiettivo inizia con la trasformazione del settore energetico. Più di 110 Paesi, da tutti i continenti, sottoscrivono un impegno globale per raddoppiare i miglioramenti dell’efficienza energetica e triplicare la capacità di energia rinnovabile, fino ad almeno 11 terawatt. È una buona notizia”.

Lo sprint verso le rinnovabili, dall’eolico al solare, si traduce non solo in un’impennata della capacità di energia elettrica “green” prodotta a livello globale nei prossimi 6 anni, ma anche in una crescita vertiginosa degli investimenti. Del resto, secondo le cifre snocciolate dall’IEA, l’Agenzia internazionale dell’energia, le risorse dirottate nell’energia pulita sono aumentate del 40% dal 2020. Una crescita favorita non solo dalla spinta alla decarbonizzazione, ma anche dall’urgenza di puntare su sicurezza energetica, innovazione e creazione di posti di lavoro nel comparto dell’energia verde.

La strada verso i target del Global stocktake è però in salita. Gli ostacoli non mancano e il percorso verso il pieno sviluppo delle rinnovabili è rallentato da:

aumento dei tassi di interesse ;

; impennata dei costi delle materie prime e delle componenti per la costruzione di pannelli solari e turbine eoliche, come il polisilicio;

e delle componenti per la costruzione di pannelli solari e turbine eoliche, come il polisilicio; difficoltà nelle catena di approvvigionamento e interruzioni nella supply chain;

crisi dell’industria eolica offshore.

