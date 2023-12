Spese di spedizione delle bollette telefoniche non più a carico degli utenti. Lo ha stabilito la Cassazione, chiudendo un lungo contenzioso. Il Codacons, intanto, avvia una battaglia legale per chiedere il rimborso dei pagamenti non dovuti. Per scoprire che cosa cambia da dicembre 2023, insieme alle migliori offerte Internet casa , c’è SOStariffe.it.

Si chiude un’annosa controversia: le spese di spedizione delle bollette telefoniche non possono essere a carico dell’utente. La Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimi i costi imposti dalle compagnie telefoniche ai propri clienti: l’invio della fattura cartacea costa fino a 5 euro al mese, per un totale di 60 euro l’anno. Il Codacons scende subito in campo, avviando un’azione legale contro le società di Tlc per far ottenere i rimborsi ai consumatori, facendogli riavere indietro fino a 300 euro.

Prima di scoprire che cosa ha deciso la Corte Suprema, ricordiamo che, con il comparatore per Internet casa di SOStariffe.it, è possibile confrontare le soluzioni per avere una connessione veloce alla Rete e risparmiare sul canone mensile. Per avere una fotografia delle offerte più convenienti di dicembre 2023, clicca sul pulsante verde qui di seguito:

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE DI INTERNET CASA »

Spese di spedizione bolletta: cosa cambia con la sentenza della Cassazione

Con l’ordinanza numero 34800 del 13 dicembre 2023, la Cassazione ha stabilito che le società telefoniche:

non possono addebitare ai clienti le spese postali per la spedizione della fattura telefonica;

a meno che non sia offerta un’alternativa per la consegna della bolletta come, per esempio, l’invio tramite email.

Spiega il Codacons: “L’articolo 53 della Convenzione per la concessione dei servizi di telecomunicazione prevede ad esempio la possibilità per gli abbonati di ritirare le bollette senza costi aggiuntivi presso gli uffici della società. È possibile quindi addebitare agli utenti le spese postali solo se il gestore del servizio propone al proprio cliente un’alternativa rispetto alla classica spedizione postale delle bollette”.

Questa sentenza apre ora le porte ai ricorsi da parte dei consumatori per ottenere il rimborso dei soldi spesi per la voce spedizione bollette. Il Codacons lancia un’azione legale, “rappresentando gli interessi degli utenti nei confronti delle varie società telefoniche operanti in Italia attraverso una apposita diffida che sarà redatta e inviata dall’associazione per conto dei cittadini interessati”. Per partecipare all’azione è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito Internet del Codacons (www.codacons.io).

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Internet casa: le migliori offerte per risparmiare a Dicembre 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 TIM Premium Base 22,90 €/mese (per già clienti mobile)

(per già clienti mobile) 25,90 €/mese (per nuovi clienti)

(per nuovi clienti) 1 Gbps di velocità in download 2 Internet Unlimited Vodafone 22,90 €/mese (per già clienti mobile e in promozione per cambio luce e gas con SOStariffe.it)

(per già clienti mobile e in promozione per cambio luce e gas con SOStariffe.it) 24,90 €/mese (in promo online per nuovi clienti)

(in promo online per nuovi clienti) 2,5 Gbps di velocità in download 3 Super Fibra WindTre 22,99 €/mese (per già clienti mobile)

(per già clienti mobile) 24,99 €/mese (per nuovi clienti in promo online)

(per nuovi clienti in promo online) 2,5 Gbps di velocità in download 4 TIM WiFi Power Smart 24,90 €/mese (per già clienti mobile)

(per già clienti mobile) 30,90 €/mese (per nuovi clienti)

(per nuovi clienti) 2,5 Gbps di velocità in download

Nella tabella qui sopra, una “graduatoria” delle offerte Internet casa più vantaggiose trovate dal comparatore di SOStariffe.it a dicembre 2023 in base a:

canone mensile;

velocità di navigazione;

chiamate illimitate e incluse nel piano;

caratteristiche del pacchetto.

Prima di procedere con l’analisi delle singole offerta, gli esperti di SOStariffe.it consigliano di verificare la copertura di Rete nel Comune di residenza. Un’operazione utile prima di sottoscrivere un contratto per avere Internet casa, così da conoscere in anticipo le tecnologie disponibili e, con esse, quale sia la massima velocità di navigazione raggiungibile.

È inoltre possibile effettuare gratuitamente, un test della velocità della propria connessione Internet tramite lo speed test di SOStariffe.it. Per accedere al tool, è sufficiente cliccare sul widget di seguito:

Quanto è veloce la tua ADSL? Città SPEEDTEST Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Tim Premium Base

Per i già clienti TIM Mobile, è vantaggiosa la soluzione TIM Premium Base in quanto ha un costo di 22,90 euro al mese. Invece il prezzo sale a 25,90 euro al mese per i nuovi clienti. Queste le sue caratteristiche principali:

fibra ottica a una velocità di 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload;

contributo di attivazione di 10 euro al mese per 24 mesi è già incluso nel prezzo dell’offerta;

linea telefonica di casa con chiamate a consumo a 0,19 euro/minuto e 0,19 euro di scatto alla risposta;

modem a 5 euro al mese.

Inoltre Tim propone TIM WiFi Power Smart. Con quest’offerta si ha il massimo delle prestazioni spendendo 24,90 euro al mese per i già clienti TIM Mobile (con abbonamento da almeno 9,90 euro attivo), i quali riceveranno anche un bonus di 6 euro al mese. Scegliendo questa offerta, con sottoscrizione online, entro il 7 gennaio 2023, l’attivazione è gratuita (anziché 39,90 euro una tantum).

TIM WiFi Power Smart, invece, sale a 30,90 euro al mese per i nuovi clienti TIM. L’offerta in promozione online prevede un’attivazione una tantum di 39,90 euro. Un costo che però è azzerato con sottoscrizione entro il 7 gennaio 2023.

L’offerta TIM WiFI Power Smart si contraddistingue per:

internet illimitato con velocità fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload su rete FTTH;

e 1 Gbps in upload su rete FTTH; chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali (solo con attivazione online) per 24 mesi. Senza attivazione online, le chiamate sono a consumo;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali (solo con attivazione online) per 24 mesi. Senza attivazione online, le chiamate sono a consumo; modem TIM Hub+ Executive incluso, il cui Wi-fi 6 con tecnologia Easymesh garantisce velocità, stabilità, e qualità di navigazione (il costo di 10 euro al mese per 24 mesi è già incluso nell’offerta);

incluso, il cui Wi-fi 6 con tecnologia Easymesh garantisce velocità, stabilità, e qualità di navigazione (il costo di 10 euro al mese per 24 mesi è già incluso nell’offerta); servizio TIM Navigazione sicura per difendersi dalle principali minacce del web.

Per maggiori informazioni sulle promozioni fibra TIM, vai al link qui sotto:

Scopri OFFERTA FIBRA TIM »

Internet Unlimited di Vodafone

Vodafone mette sul piatto l’offerta Internet Unlimited che, per i già clienti Vodafone mobile, ha un costo di 22,90 euro al mese. Questo prezzo è in promozione esclusiva anche per gli utenti che cambino fornitore luce e gas con SOStariffe.it.

Per i nuovi clienti di Vodafone, il costo di Internet Unlimited sale a 24,90 euro al mese (in promozione online anziché 27,90 euro al mese).

Sebbene questa offerta abbia costi differenti, presenta una serie di caratteristiche comuni. Ecco quali:

connessione senza limiti e una navigazione fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH sulla Giga Network Fibra;

e 500 Mbps in upload in FTTH sulla Giga Network Fibra; chiamate illimitate incluse con attivazione dell’offerta online;

attivazione gratuita (con un risparmio di 39,90 euro una tantum) per sottoscrizioni entro l’ 8 gennaio 2024 ;

(con un risparmio di 39,90 euro una tantum) per sottoscrizioni entro l’ ; Wi-fi 6 Station gratuito con Wi-Fi Optimizer, il sistema intelligente che consente a tutti i dispositivi collegati alla Rete Vodafone via Wi-Fi di restare connessi tra loro, per una massima stabilità di connessione.

Per conoscere più informazioni sull’offerta Internet Unlimited per già clienti Vodafone Mobile, il link di riferimento è il seguente:

SCOPRI VODAFONE INTERNET UNLIMITED »

Per avere un quadro dettagliato dell’offerta e avere più informazioni sul pacchetto Internet Unlimited Vodafone per i nuovi clienti, è sufficiente cliccare al link riportato qui di seguito:

SCOPRI VODAFONE INTERNET UNLIMITED PER NUOVI CLIENTI »

Super Fibra WindTre

La Super Fibra WindTre ha un costo vantaggioso per i già clienti mobile. Per il loro il prezzo è di 22,99 euro al mese. Un costo in esclusiva che sale invece a 24,99 euro al mese per i nuovi clienti che attivino l’offerta in promozione online (anziché 26,99 euro al mese. Le caratteristiche di questo pacchetto per avere Internet casa sono:

fibra fino a 2,5 Gigabit;

modem Wi-Fi 6 incluso;

Giga illimitati per la famiglia;

chiamate illimitate incluse (solo per nuovi clienti WindTre).

Per i clienti mobile, WindTre mette a disposizione l’offerta Super Fibra anche con un abbonamento Netflix (piano standard) incluso, al prezzo di 33,99 euro al mese. Per i nuovi clienti, invece, c’è la possibilità di sottoscrivere l’offerta Super Fibra e Unlimited, ossia la linea fissa più mobile (con una Sim con Giga e minuti illimitati, più 200 SMS) al costo di 33,98 euro al mese.

Per conoscere maggiori informazioni sull’offerta Super Fibra di WindTre, vai al link qui sotto:

SCOPRI SUPER FIBRA DI WINDTRE »

Offerte in evidenza Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

« notizia precedente Banda Larga: delibera AGCOM fissa la velocità nominale minima Internet a casa notizia successiva »