È ormai alle battute finali la campagna dei pagamenti del bonus 150 euro, la misura anti-inflazione introdotta dal governo Draghi (con il decreto Aiuti ter) che aiuta le famiglie italiane nel pagamento delle bollette di luce e gas, oltre a far fronte agli incrementi generalizzati del carrello della spesa.

Partita a febbraio 2023, la seconda e ultima tranche delle liquidazioni del bonus 150 euro da parte dell’INPS volge al termine considerato che è ormai esiguo il numero dei cittadini aventi diritto che non si siano ancora visti accreditare il “tesoretto” statale una tantum contro il carovita.

Vediamo nei paragrafi di seguito i destinatari degli ultimi pagamenti INPS. Chi voglia associare alle agevolazioni statali anche un netto taglio delle spese in bolletta in vista della prossima stagione autunno/inverno può affidarsi alle offerte luce e gas proposte dai gestori energetici del Mercato Libero a luglio 2023.

Bonus 150 euro: a chi spettano i pagamenti a Luglio 2023

La maggior parte dei cittadini aventi diritto ha già incassato il bonus 150 euro, l’indennità una tantum introdotta dal decreto Aiuti ter per aiutare persone con redditi fino ai 20 mila euro lordi annui a sostenere le spese del caro bolletta.

Ma, per una esigua minoranza, l’agevolazione è in arrivo a luglio 2023. Si tratta, perlopiù, degli ultimi pagamenti da evadere tra quelli ancora dovuti agli autonomi occasionali e a quelle categorie di lavoratori che hanno dovuto presentare domanda all’INPS entro aprile 2023 per ottenere il contributo sociale.

Tra questi categorie di lavoratori si annoverano anche:

co.co.co;

lavoratori stagionali;

assegnisti e dottorandi;

lavoratori dello spettacolo;

partite Iva.

È anche bene ricordare che il decreto interministeriale del 7 dicembre 2022 aveva esteso a lavoratori autonomi e professionisti non titolari di partita Iva l’accesso all’indennità una tantum di 200 euro prevista dal decreto Aiuti, incrementata di altri 150 euro per i redditi sotto i 20mila euro dal decreto Aiuti-ter. Un allargamento della platea che, secondo i dati del Ministero, ha interessato ulteriori 30mila lavoratori autonomi e circa 50mila professionisti. Anche in questo caso, l’erogazione del bonus era vincolata alla presentazione di una domanda entro il 30 aprile 2023.

Le altre agevolazioni statali contro il caro bollette in vigore a Luglio 2023

AIUTI STATALI ANCORA IN VIGORE A LUGLIO 2023 SPIEGAZIONE 1 Potenziamento dei bonus luce e gas Anche per il terzo trimestre 2023, agli assegni ordinari saranno erogati anche bonus straordinari così da aumentare l’importo dello sconto in bolletta per le famiglie più vulnerabili 2 Innalzamento del tetto ISEE per l’accesso ai bonus Sino alla fine dell’anno, varranno le seguenti soglie di accesso: 15mila€ per le famiglie con meno di 4 figli a carico

per le famiglie con meno di 4 figli a carico 30mila€ per le famiglie numerose (almeno 4 figli a carico) 3 Taglio dell’Iva al 5% per il gas Vale per le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali (l’aliquota ordinaria è al 10%) 4 Azzeramento degli oneri generali di sistema sulle bollette del gas Questi balzelli sono invece tornati nelle bollette della luce a partire dal 1° aprile 2023

Ecco quali sono gli aiuti statali contro il caro bollette che il governo guidato da Giorgia Meloni ha prorogato per tutto il terzo trimestre 2023 e che, di conseguenza, continueranno ad avere effetto fino al 30 settembre 2023:

potenziamento dei bonus luce e gas per famiglie in condizioni di disagio economico e fisico: l’assegno ordinario continuerà ad essere affiancato da un bonus straordinario che aumenterà l’importo dello sconto;

per famiglie in condizioni di disagio economico e fisico: l’assegno ordinario continuerà ad essere affiancato da un che aumenterà l’importo dello sconto; innalzamento del limite ISEE per l’accesso ai bonus luce e gas: 15mila euro annui o 30mila euro annui per le famiglie numerose (con almeno 4 figli a carico);

per l’accesso ai bonus luce e gas: o per le famiglie numerose (con almeno 4 figli a carico); riduzione dell’Iva al 5% sulle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali (l’aliquota ordinaria è fissata al 10%). Il taglio dell’Iva vale anche per il teleriscaldamento e per l’energia prodotta con il gas metano;

sulle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali (l’aliquota ordinaria è fissata al 10%). Il taglio dell’Iva vale anche per il teleriscaldamento e per l’energia prodotta con il gas metano; azzeramento degli oneri di sistema sulle bollette del gas (gli oneri di sistema sulle bollette luce sono riscattati dal 1° aprile 2023).

Nessun rinnovo, invece, per la misura che prevedeva crediti d’imposta al 40% e al 45% per le imprese con incrementi in bolletta superiore al 30% rispetto al 2019. Al 30 giugno 2023, inoltre, è scaduto il blocco alle modifiche unilaterali dei contratti di luce e gas stipulati nel Mercato Libero, misura originariamente introdotta dal governo Draghi e poi confermata dall’esecutivo guidato dalla premier Giorgia Meloni.