Navigare in Internet alla massima velocità e con connessione stabile, pur in assenza di una linea telefonica: ad agosto 2023 è possibile, grazie alle top prestazioni della tecnologia FWA . Su SOStariffe.it una fotografia delle offerte Internet casa wireless più competitive di quest’estate 2023.

Cresce l’appeal della tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) agli occhi dei consumatori. Grazie alla sua affidabilità e velocità di connessione, oltre a una procedura di installazione rapida e semplice, questa soluzione di connettività a banda larga che sfrutta la tecnologia wireless permette di avere top performance di navigazione anche in assenza dei tradizionali cavi telefonici.

La FWA prevede che la fibra ottica arrivi fino alla stazione radio di base. Da qui, per il cosiddetto “ultimo miglio” il segnale si sposta tramite la rete 4G o 4G+ (e in futuro sempre più il 5G) fino a raggiungere il modem che si trova nell’abitazione dell’utente.

Grazie al comparatore di SOStariffe.it, abbiamo individuato le promozioni con tecnologia FWA più competitive di Agosto 2023 e stilato una classifica sulla base del loro rapporto qualità-prezzo.

Le offerte Internet senza linea fissa più vantaggiose ad Agosto 2023

NOME OFFERTA NAVIGAZIONE E CHIAMATE CANONE MENSILE TIM WiFi Power FWA fino a 100 Mbps in download su rete FWA

su rete FWA chiamate a consumo (illimitate pagando 2 euro aggiuntivi al mese) 24,90 €/mese Eolo Più fino a 30 Mbps in download ma con possibilità di attivare pacchetti ultra velocità a pagamento

ma con possibilità di attivare pacchetti ultra velocità a pagamento chiamate illimitate 24,90 €/mese Fastweb Casa Light FWA fino a 1 Gbps in download

chiamate non incluse, ma con possibilità di attivare una SIM Fastweb per lo smartphone con differenti fasce di prezzo 24,95 €/mese

Grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa, abbiamo analizzato le tre soluzioni wireless che possono essere attivate ad Agosto 2023 e che, a fronte di prezzi competitivi, assicurino una navigazione illimitata e alla massima velocità disponibile per la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access).

Le tre offerte analizzate di seguito sono proposte dai seguenti operatori:

TIM

Eolo

Fastweb

In ogni caso, prima di attivare una qualsiasi offerta Internet casa, gli esperti di SOStariffe.it raccomandano di verificare la copertura di Rete al proprio indirizzo di residenza, così da avere un quadro preciso della velocità di navigazione che si potrà raggiungere con l’infrastruttura tecnologica a disposizione. È inoltre possibile effettuare un test della velocità della propria connessione Internet grazie allo speed test gratuito di SOStariffe.it. Per accedere al tool, basta cliccare sul widget qui sotto:

TIM WiFi Power FWA

L’offerta TIM Wifi Power FWA ha un prezzo di listino pari a 24,90 euro al mese, ma è scontato nei casi elencati di seguito con attivazione entro il 2 settembre 2023:

i già clienti di linea fissa TIM che ne vogliano attivare una seconda wireless possono beneficiare dell’offerta TIM WiFi Power FWA al costo di 15,90 euro al mese ;

; i nuovi clienti di linea fissa TIM possono avere TIM WiFi Power FWA al costo di 21,90 euro al mese.

Ecco le principali caratteristiche del pacchetto:

navigazione illimitata con velocità fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload su rete FWA;

e 50 Mbps in upload su rete FWA; chiamate a consumo: 0,19 euro al minuto e 0,19 euro di scatto alla risposta verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali (pagando 2 euro in più al mese le chiamate sono illimitate verso fissi e mobili nazionali );

); kit FWA in comodato d’uso gratuito (Indoor con modem autoinstallante o Outdoor con antenna esterna a seconda della copertura di rete);

contributo di attivazione pari a 39,90 una tantum.

Eolo Più

L’operatore Eolo propone Eolo Più: questa promozione si caratterizza per un pacchetto base (al costo speciale di 24,90 euro al mese se attivato entro il 27 agosto 2023), che può essere arricchito da tre livelli di upgrade a pagamento (“Intrattenimento”, “Studio e lavoro”, “Sicurezza”), con ultra velocità di navigazione (fino a 200 Mbps in download) e servizi aggiuntivi. In particolare, attivare i pacchetti “Intrattenimento” e “Studio e lavoro” costerebbe 5 euro in più al mese ciascuno, mentre l’upgrade “Sicurezza” avrebbe un costo aggiuntivo di 3 euro in più al mese. Attivando tutti e tre i pacchetti a pagamento, Eolo assicurerebbe uno sconto di 3 euro al mese (10 euro al mese anziché 13 per avere il meglio della configurazione Eolo).

Di seguito le principali caratteristiche dell’offerta base:

velocità di navigazione fino a 30 Mbps in download ma con possibilità di aumentare la velocità attivando i pacchetti upgrade illustrati qui sopra;

chiamate illimitate gratuite verso fissi e mobili nazionali;

verso fissi e mobili nazionali; EOLOrouter incluso e antenna fornita in comodato d’uso gratuito;

e antenna fornita in comodato d’uso gratuito; assistenza entro tre minuti dalla ricezione della richiesta stessa;

promozione “Tutto incluso” per provare gratuitamente per un mese tutte e tre le opzioni di personalizzazione con i pacchetti “Intrattenimento”, “Studio e Lavoro” e “Sicurezza”. Al termine dei 30 giorni di prova, è possibile sottoscrivere i pacchetti a 10 euro in più al mese sul prezzo base dell’offerta.

Fastweb Casa Light FWA

La promozione wireless di Fastweb consente di navigare da casa senza limiti alla massima velocità al costo di 24,95 euro al mese. Ecco cosa include l’offerta:

navigazione a una velocità nominale fino a 1 Gbps in download su rete FWA;

su rete FWA; modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata;

installazione di una piccola antenna inclusa;

accesso gratuito ai corsi in streaming e on-demand della Fastweb Digital Academy per acquisire le competenze più richieste dal mercato del lavoro.

Questa promozione, che non prevede un piano Voce attivo, può essere personalizzata con due opzioni aggiuntive:

amplificatore Wi-Fi Booster per avere Internet potente in tutta la casa: + 3 euro al mese rispetto al pacchetto base;

per avere Internet potente in tutta la casa: + al mese rispetto al pacchetto base; una SIM Fastweb per lo smartphone nelle seguenti modulazioni di prezzo: Fastweb Mobile a 7,95 euro al mese per avere 150 Giga (anche in 5G) e chiamate illimitate; Fastweb Mobile Full a 8,95 euro per poter contare su con 200 Giga (anche in 5G) e chiamate illimitate); Fastweb Mobile Maxi a 11,95 euro al mese per beneficiare di 300 Giga (anche in 5G) e chiamate illimitate). L’attivazione delle tre SIM ha un costo di 10 euro ciascuna.

