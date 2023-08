Le carte di credito con fido mensile fino a 3.000 euro sono quelle preferite anche durante le vacanze di agosto 2023 . Per scoprire le migliori offerte presenti sul mercato c’è il comparatore per carte di credito di SOStariffe.it .

Le carte di credito con fido fino a una soglia di 3.000 euro al mese sono quelle maggiormente richieste dai consumatori perché permettono di avere un massimale di spesa elevato.

Con il comparatore per carte di credito di SOStariffe.it è possibile individuare quali siano le proposte più vantaggiose di agosto 2023, tenendo presente che una carta di credito deve sempre avere un conto corrente d’appoggio.

Fra questi ultimi, i risparmiatori preferiscono i conti bancari online perché, anche in questo caso, sono quelli che costano meno, essendo spesso a zero spese e a zero commissioni, oppure con canoni molto bassi.

Per una panoramica delle carte di credito più convenienti di agosto 2023, clicca sul bottone verde qui di seguito:

Carte di credito senza apertura di un conto corrente: le migliori soluzioni di Agosto 2023

NOME DELL’OFFERTA SPIEGAZIONE DELL’OFFERTA 1 Carta YOU fido mensile in base al reddito del titolare

canone annuo gratuito per sempre 2 Carta Blu American Express linea di credito personalizzata fino a 10.000 €

linea di credito personalizzata fino a canone gratuito il primo anno, poi 35€/anno 3 Carta Verde American Express linea di credito personalizzata fino a 12.500 €

canone gratuito il primo anno, poi 6,5€/mese (in totale 78 €/anno)

Analizziamo qui sotto le alternative per avere una carta di credito non legata all’apertura di uno specifico conto corrente.

Carta YOU di Advanzia Bank

Con un fido mensile variabile in base al reddito del cliente, Carta YOU di Advanzia Bank è a canone annuo gratuito. C’è però da notare che, in generale, il plafond è compreso tra un minimo di 300 euro e un massimo di 3.000 euro. La banca consente anche al titolare della carta di richiedere un aumento del massimale mensile di spesa qualora saldi con regolarità i pagamenti effettuati con la carta.

L’offerta di Carta YOU include:

appartenenza al circuito Mastercard;

addebito a saldo;

pagamenti e prelievi gratuiti in Italia e all’estero;

collegamenti con i wallet digitali di Google Pay o Apple Pay ;

; polizza viaggi gratuita;

servizio di rateizzazione delle spese.

La procedura per richiedere e attivare Carta YOU è completamente online, quindi facile e veloce. Per saperne di più dell’offerta di Carta YOU, segui il link qui sotto:

Carta Blu American Express

Con linea di credito personalizzata fino a 10.000 euro, Carta Blu American Express è una carta di credito conveniente. L’offerta prevede:

canone gratuito il primo anno , poi si pagano 35 euro l’anno;

, poi si pagano 35 euro l’anno; cashback dell’1% ogni anno su tutti gli acquisti pagati con la carta;

ogni anno su tutti gli acquisti pagati con la carta; versione fisica e virtuale con collegamenti ai principali wallet digitali;

pagamenti online e contactless;

reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro ;

annuale lordo di almeno ; flessibilità di pagamento a rate (o revolving) o a saldo ;

(o revolving) o ; limite massimo di prelievo di 500 euro al giorno;

TAN/TAEG: 14%/23,69% se si sceglie di pagare a rate.

Per conoscere l’offerta di Carta Blu American Express, clicca sul link seguente:

Carta Verde American Express

Con linea di credito personalizzata fino a 12.500 euro, Carta Verde American Express è una carta di credito vantaggiosa. L’offerta si caratterizza per:

canone gratuito il primo anno , dal secondo anno invece si pagano 6,5 euro al mese (per un totale di 78 euro all’anno);

, dal secondo anno invece si pagano 6,5 euro al mese (per un totale di 78 euro all’anno); reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro ;

annuale lordo di almeno ; servizio antifrode;

versione fisica (realizzata con l’85% di plastica riciclata);

versione virtuale (collegata ai principali wallet digitali);

pagamenti contactless e online;

flessibilità di pagamento, potendo scegliere se a rate oppure a saldo;

TAN/TAEG 12%/19,69% se si opta per il pagamento a rate;

limite massimo di prelievo di 250 euro.

Per conoscere l’offerta di Carta Verde American Express, vai al link qui sotto:

Carte di credito con conto corrente: le offerte vantaggiose di Agosto 2023

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA 1 Mediolanum Credit Card di Banca Mediolanum fido a partire da 1.500 €/mese

canone annuo di 12 € 2 Carta Classic Widiba di Banca Widiba fido di 1.500 €/mese

canone annuo di 20 € 3 Carta Gold Widiba di Banca Widiba fido di 3.000 €/mese

canone annuo di 50 €

Vediamo qui di seguito le offerte più vantaggiose per aprire un conto corrente online che includa una carta di credito conveniente.

Mediolanum Credit Card di Banca Mediolanum

Abbinata al conto corrente SelfyConto, la carta di credito Mediolanum Credit Card di Banca Mediolanum ha un un canone di 12 euro all’anno e un fido mensile a partire da 1.500 euro. Disponibile in versione fisica e digitale (con collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay), l’offerta si contraddistingue per:

appartenenza ai circuiti Visa o MasterCard ;

o ; impostazione di un limite di acquisto;

personalizzazione (scegliendo colore preferito e inserendo una propria fotografia);

rateizzazione dei pagamenti per acquisti dai 250 ai 2.400 euro;

attivazione di un servizio alert per tenere sotto controllo le proprie spese.

Come detto Mediolanum Credit Card è legata a SelfyConto, il conto corrente online (che si apre anche con lo SPID) che ha canone gratuito il primo anno, poi 3,75 euro al mese. Tuttavia, questo canone è azzerabile in via promozionale. Per gli under 30 invece il canone è sempre gratuito. Inoltre, per chi aprirà SelfyConto entro il 31 agosto 2023, c’è la possibilità ogni settimana di vincere un premio Apple (notebook, IPhone o Apple Watch). SelfyConto si caratterizza per:

carta di debito a canone gratuito;

prelievi di contanti da altra banca senza costi in area Euro;

pagamento di F23, F24, MAV, RAV gratuiti;

ricariche telefoniche a zero commissioni;

bonifici online gratis;

domiciliazione delle bollette senza commissioni;

trading online con 24 mercati nel mondo.

Per avere più informazioni sull’offerta di Banca Mediolanum, clicca al link:

Carta Classic/Gold Widiba di Banca Widiba

Banca Widiba offre Carta Classic Widiba con fido fino a 1.500 euro al mese e canone annuo di 20 euro. La banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi mette a disposizione anche Carta Gold Widiba, con massimale mensile di spesa fino a 3.000 euro e con un canone annuo di 50 euro.

Circuito MasterCard o Visa e addebito a saldo, entrambe le carte di credito si appoggiano al conto corrente online Widiba Start che può essere aperto in pochi minuti con SPID o webcam.

Per chi chiede l’apertura di Widiba Start entro il 6 settembre 2023, i primi 12 mesi saranno a zero spese, poi è previsto un costo di 3 euro al mese, ma con la possibilità di azzerare i costi grazie a una serie di promozioni. Widiba Start, invece, sarà sempre con canone annuo gratuito per chi ha meno di 30 anni. L’offerta prevede

carta di debito con collegamenti ai principali wallet digitali:

con collegamenti ai principali wallet digitali: prelievo di contante da ATM pari o superiore a 100 euro in tutte le banche in Italia;

bonifici ordinari online verso 36 Paesi dell’area SEPA;

verso 36 Paesi dell’area SEPA; piattaforma per pagamenti F24, MAV, RAV, bollo auto, bollettini e CBILL;

casella PEC da 1 Giga e firma digitale fino a quando si è clienti della banca.

Sempre per i nuovi clienti che apriranno Widiba Start entro il 6 settembre 2023, c’è la possibilità di avere anche un rendimento annuo lordo del 4% sui vincoli a 3, 6 e 12 mesi e con il vincolo attivato entro 30 giorni dalla data di apertura del conto. C’è, infine, da osservare che le somme vincolate possono essere svincolate anticipatamente rispetto alla scadenza.

Per conoscere l’offerta di Banca Widiba, clicca il link qui sotto:

