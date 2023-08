Offerta Iliad 7,99: come attivare ad Agosto 2023

Iliad è sempre più il punto di riferimento del mercato di telefonia mobile in Italia e anche ad agosto 2023 propone diverse offerte molto interessanti da attivare, con costi a partire da 7,99 euro al mese e con la possibilità di ottenere uno sconto sulla fibra ottica per la connessione di casa. Vediamo quali sono le migliori offerte Iliad del momento e come attivare la tariffa giusta.

Per tutto il mese di agosto 2023 è possibile attivare una delle offerte Iliad con costi da 7,99 euro al mese. Le opzioni a disposizione dei nuovi clienti che scelgono l’operatore sono diverse. È possibile arrivare fino a 300 GB al mese per navigare in mobilità ed è anche possibile ottenere uno sconto sulla fibra ottica, scegliendo Iliad sia per il fisso che per il momento, attivando la connessione per la casa al costo di 19,99 euro al mese.

Per scoprire tutte le offerte Iliad del momento è possibile accedere subito al comparatore di SOStariffe.it da cui è possibile sia confrontare le tariffe dell’operatore con le altre opzioni disponibili sul mercato che raggiungere il sito Iliad per l’attivazione immediata della tariffa scelta. Ecco i dettagli:

Passa a Iliad ad agosto 2023 con le offerte da 7,99 euro al mese

OFFERTA MINUTI, SMS E GIGA COSTO MENSILE Giga 100 Minuti e SMS illimitati 100 GB in 4G 7,99 €/mese Flash 180 Minuti e SMS illimitati 180 GB in 4G e 5G 9,99 €/mese Dati 300 300 GB in 4G 13,99 €/mese

Il mese di agosto 2023 è il momento giusto per attivare una nuova offerta Iliad. L’operatore mette a disposizione diverse offerte garantendo:

un prezzo mensile “per sempre”

l’assenza di costi nascosti; si paga solo il canone mensile e nulla più

si paga solo il canone mensile e nulla più la possibilità di acquistare uno smartphone a rate , con finanziamento ad anticipo zero

, con finanziamento ad anticipo zero la possibilità di richiedere la eSIM

A disposizione dei nuovi clienti che passano a Iliad ci sono diverse offerte molto interessanti. L’offerta di partenza è Giga 100. Si tratta di una tariffa che comprende:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

minuti illimitati dall’Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali

1o0 GB in 4G

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 8 GB al mese senza costi aggiuntivi

Giga 100 presenta un costo di 7,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. L’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti che passano a Iliad, con o senza portabilità del numero da un altro operatore. L’attivazione può avvenire direttamente tramite il sito Iliad, raggiungibile tramite il link qui di sotto.

Fino al prossimo 14 di settembre, inoltre, Iliad propone la tariffa limited edition Flash 180. Si tratta dell’offerta giusta per passare a Iliad e ottenere il massimo vantaggio possibile nella scelta dell’operatore. L’offerta in questione include:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

minuti illimitati dall’Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali

1o0 GB in 4G

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 8 GB al mese senza costi aggiuntivi

sconto di 5 euro sul canone della fibra Iliad che sarà, quindi, attivabile a 19,99 euro al mese

Flash 180 è disponibile con un prezzo di 9,99 euro al mese e con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. Anche quest’offerta è attivabile sia con portabilità, da qualsiasi operatore, che richiedendo un nuovo numero di cellulare. Per tutti i dettagli è disponibile il link qui di sotto.

Dopo aver attivato Flash 180 è possibile ottenere lo sconto sulla fibra ottica Iliad. In questo modo, l’offerta per la connessione Internet casa dell’operatore costerà 19,99 euro al mese invece che 24,99 euro al mese. Questa promozione include:

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 5 Gbps in download

linea telefonica con chiamate illimitate, verso tutti in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali

modem Wi-Fi gratuito

L’offerta è attivabile direttamente tramite il link qui di sotto.

C’è un’altra offerta Iliad da considerare ad agosto 2023: si tratta di Dati 300. Questa tariffa mette a disposizione 300 GB in 4G al costo di 13,99 euro al mese. Chiamate e SMS sono, invece, a consumo. C’è anche la possibilità di utilizzare la SIM dati in roaming in UE, avendo a disposizione fino a 13 GB di traffico dati ogni mese.

Anche Dati 300 garantisce la possibilità di ottenere lo sconto sul canone mensile della fibra ottica. L’attivazione dell’offerta può avvenire direttamente tramite una semplice procedura online, accessibile tramite il link riportato qui di sotto. Il contributo di attivazione è di 9,99 euro una tantum.

In abbinamento a tutte le offerte citate in precedenza è possibile aggiungere le opzioni per avere più Giga da usare all’estero:

5 GB in più in UE al costo di 3,99 euro al mese

in più in al costo di 5 GB in più in Svizzera al costo di 4,99 euro al mese

Da notare, inoltre, che è possibile richiedere la eSIM, direttamente in fase di attivazione online della nuova offerta Iliad scelta. In questo modo, l’utente riceverà il codice QR per scaricare la eSIM sul proprio smartphone (è necessario avere un modello compatibile) e potrà iniziare subito a utilizzare l’offerta Iliad.

Come acquistare uno smartphone a rate con Iliad

MIGLIORI SMARTPHONE DISPONIBILI COSTO A RATE CON ILIAD iPhone 14 a partire da 37,16 €/mese per 20 mesi

per 20 mesi 743,20 in totale iPhone 14 Plus a partire da 43,16 €/mese per 20 mesi

per 20 mesi 863,20 in totale iPhone 14 Pro a partire da 49,56 €/mese per 20 mesi

per 20 mesi 991,20 in totale iPhone 14 Pro Max a partire da 55,56 €/mese per 20 mesi

per 20 mesi 1111,20 in totale

I nuovi clienti che scelgono Iliad hanno la possibilità di acquistare uno smartphone a rate, abbinando il dispositivo alla propria tariffa mobile. L’acquisto avviene tramite la sottoscrizione di un finanziamento con Younited, partner di Iliad per l’accesso a quest’offerta.

L’intera procedura, dalla scelta del dispositivo alla richiesta di attivazione dell’offerta, avviene interamente online. Basta accedere al sito di Iliad, dopo aver completato l’attivazione della nuova tariffa mobile, e visitare la sezione Smartphone, scegliendo il modello da acquistare.

Le offerte per acquistare uno smartphone a rate con Iliad prevedono:

l’acquisto in 12 rate oppure in 20 rate

oppure anticipo zero

sconto sulla rata con il trade in di un dispositivo Apple (iPhone, iPad, Apple Watch oppure Mac) e/o impegnandosi a restituire il dispositivo al termine del pagamento rateale (cumulabile con il trade in eventualmente)

Al momento, Iliad propone solo iPhone da acquistare a rate. In particolare, è possibile scegliere tra iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max oltre che iPhone 13 e 13 Mini, iPhone 12 e iPhone 11. Per tutti gli smartphone sono disponibili più colorazioni e tagli di memoria. L’attivazione dell’offerta a rate non vincola al mantenimento dell’offerta mobile con Iliad. L’utente potrà sempre scegliere di cambiare operatore senza penali.