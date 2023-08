Gli eventi climatici registrati nel corso del mese di luglio, caratterizzato da forti e frequenti grandinate, hanno riacceso l'attenzione sull'importanza di poter contare su di un' assicurazione auto in grado di offrire una copertura valida ed efficace contro i danni causati da eventi atmosferici , come la stessa grandine . In questo caso, infatti, la copertura RC Auto non è sufficiente ed è necessario puntare su una garanzia accessoria dedicata, la copertura contro eventi naturali. Vediamo quali sono le assicurazioni che garantiscono una copertura contro i danni causati dalla grandine.

La grandine può causare danni significativi alla propria auto. Gli eventi climatici registrati lo scorso mese di luglio, con forti grandinate che hanno colpito soprattutto il Nort Italia, hanno confermato i rischi per gli automobilisti. I danni causati da grandinate e altri eventi naturali possono essere significativi, arrivando a danneggiare i cristalli e la carrozzeria dell’auto. Potenzialmente, il rischio è di dover ritrovarsi a sborsare migliaia di euro per le riparazioni.

Per evitare i danni economici legati a eventi naturali “fuori scala”, come quelli registrati lo scorso luglio, è fondamentale puntare su di un‘assicurazione auto contro eventi naturali e grandine. Si tratta di una copertura sempre più importante e su cui è possibile puntare per tutelarsi da un clima sempre più imprevedibile e caratterizzato da eventi estremi, purtroppo, sempre più frequenti.

La copertura contro la grandine e altri eventi naturali è una garanzia accessoria, generalmente chiamata Eventi naturali, che può essere attivata dagli automobilisti in modo facoltativo. Questa copertura, infatti, si affianca alla copertura RC Auto, obbligatoria per circolare in strada ma che non garantisce alcuna tutela dai danni causati da eventi naturali particolarmente intensi.

Scegliere una nuova assicurazione auto contro eventi atmosferici e grandine è facile. Vediamo come individuare le opzioni più vantaggiose e attivare una polizza assicurativa comprendente una copertura di questo tipo.

Assicurazione auto eventi naturali: le cose da sapere

Ci sono vari aspetti da chiarire in merito alla copertura assicurativa contro eventi atmosferici e naturali. Per prima cosa, è importante sottolineare il fatto che si tratta di una copertura facoltativa ma sempre più importante. Per circolare in strada, infatti, basta aver attivato la copertura RC Auto.

La garanzia Eventi naturali, infatti, è una “garanzia accessoria” che può essere aggiunta alla RC dal contraente della polizza. Tale copertura presenta un costo variabile e che dipende da svariati fattori. In linea di massima, ad influenzare il costo finale di questa garanzia (da sommare al costo della RC e di altre garanzie eventualmente aggiunte alla polizza) ci sono fattori come:

il valore commerciale dell’auto – le auto più costose potrebbero essere più costose da riparare

– le auto più costose potrebbero essere più costose da riparare la provincia di residenza del proprietario del veicolo – chi risiede in un’area soggetta a fenomeni naturali intensi potrebbe dover fare i conti con un costo più alto della copertura

Gli automobilisti, per valutare i costi effettivi della garanzia Eventi naturali e proteggersi contro gli effetti della grandine, hanno la necessità di calcolare un preventivo per l’assicurazione auto, utilizzando i propri dati e andando ad aggiungere alla copertura RC anche la garanzia in questione.

Per individuare facilmente l’assicurazione Eventi naturali più conveniente è possibile affidarsi alla comp0arazione dei preventivi tramite il comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni auto, accessibile tramite il link qui di sotto. La comparazione è gratuita e senza impegno e viene effettuata proponendo preventivi calcolati sulla base dei dati inseriti dall’utente.

Si tratta, quindi, di un confronto “su misura” del contraente. Grazie alla comparazione è possibile analizzare le proposte di diverse compagnie assicurative, fino a individuare una soluzione conveniente. Il confronto parte dall’analisi della RC Auto ma è possibile aggiungere tutte le garanzie accessorie desiderate, per andare a “costruire” il pacchetto di coperture più in linea con le proprie necessità.

Per iniziare subito a sfruttare i vantaggi della comparazione è possibile seguire il link qui di sotto. Per aggiungere la copertura Eventi naturali alla RC Auto basta spuntare l’apposita opzione presente nella colonna laterale.

Tutte le garanzie Eventi naturali possono presentare alcune limitazioni. Ecco le principali da considerare:

il massimale : si tratta del valore massimo del risarcimento garantito dalla compagnia in caso di sinistro

: si tratta del valore massimo del risarcimento garantito dalla compagnia in caso di sinistro la franchigia : si tratta dell’importo minimo al di sotto del quale la compagnia non emette alcun risarcimento

: si tratta dell’importo minimo al di sotto del quale la compagnia non emette alcun risarcimento la riparazione obbligatoria verso officine convenzionate

obbligatoria verso officine convenzionate l’esclusione di specifici eventi indicati nelle condizioni contrattuali

La migliore assicurazione auto eventi atmosferici estremi a agosto 2023

Per individuare la migliore assicurazione auto con copertura contro eventi atmosferici estremi, come le forti grandinante, è necessario valutare caso per caso. Non è possibile, infatti, stabilire in assoluto una soluzione che sia più conveniente di tutte le altre.

Per questo motivo, a titolo di esempio, di seguito andremo a realizzare una simulazione considerando il caso di un “automobilista tipo” così definito:

automobilista di 40 anni, residente a Milano

in prima classe di merito

auto da assicurare: Fiat Panda immatricolata a luglio 2022

decorrenza della polizza dal 1° settembre 2023

Sulla base di questi dati, tramite la comparazione di SOStariffe.it, è possibile individuare una Top 3 delle migliori assicurazioni auto con garanzia Eventi naturali inclusa. I risultati della simulazione sono riepilogati in tabella.

ASSICURAZIONE COSTO ANNUO COPERTURE INCLUSE ConTe.it Assicurazioni 637 euro RC Auto

Eventi naturali

Incendio e furto

Assistenza Stradale Quixa Assicurazioni 889 euro RC Auto

Eventi naturali

Cristalli Genertel 1.066 euro RC Auto

Eventi naturali

Assistenza stradale

Tutela legale

Incendio e furto

Minikasko

Per il profilo di “automobilista tipo” descritto, quindi, è possibile accedere a una polizza auto con garanzia Eventi naturali inclusa con un costo a partire da 637 euro. La proposta più conveniente, tra quelle disponibili su SOStariffe.it, è di ConTe.it Assicurazioni che mette a disposizione un pacchetto assicurativo che include, oltre alla RC Auto e alla Eventi naturali, anche la Incendio e furto e l’assistenza stradale.

Un’altra opzione da tenere in considerazione arriva da Quixa Assicurazioni con un costo di 889 euro e un pacchetto comprendente anche la Eventi naturali e la copertura Cristalli oltre che la RC Auto. C’è poi Genertel che propone un’assicurazione ancora più ricca con RC Auto, Eventi naturali, Assistenza stradale, Tutela legale, Incendio e furto e Minikasko con un costo complessivo di 1.066 euro.

Il costo della garanzia Eventi naturali, considerata singolarmente, varia tra 90 euro e 200 euro, in base alla compagnia considerata. Resta fondamentale, in ogni caso, verificare le opzioni disponibili in base ai propri dati assicurativi e al profilo da assicurare. Per farlo basta accedere al comparatore di SOStariffe.it:

Assicurazione grandine auto con più di 10 anni: è possibile?

Un’assicurazione auto contro i danni da grandine e altri eventi climatici è un’opzione anche per le auto con più di 10 anni. Tutti gli automobilisti, in fase di attivazione di una nuova polizza auto, hanno la possibilità di affiancare alla RC Auto anche una serie di garanzie accessorie e la Eventi naturali diventa, sempre di più, una copertura preziosa su cui puntare al pari di altre opzioni come la Furto e Incendio, l’Assistenza stradale oppure la Tutela Legale.

Anche chi ha un’auto con più di 10 anni può valutare l’attivazione di un’assicurazione auto contro la grandine. Per individuare un’opzione conveniente è sufficiente accedere al comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni auto, inserire i dati del proprio veicolo oltre ai propri dati assicurativi e verificare le opzioni più interessanti proposte dal tool di confronto, aggiungendo la Eventi naturali tra le garanzie accessorie da attivare.

Per chi ha un’auto con meno di 10 anni, scegliere una garanzia di questo tipo può essere particolarmente conveniente. Il ridotto valore commerciale del veicolo (a meno che non sia un’auto da collezione, un veicolo con più di 10 anni ha un valore nettamente inferiore rispetto al nuovo) permetterà di attivare la garanzia Eventi naturali con una spesa molto contenuta.

Quando conviene attivare una garanzia Eventi naturali

Avere a disposizione la garanzia accessoria Eventi naturali è sempre una scelta conveniente, grazie alla protezione garantita contro i danni causati da grandine e altri eventi climatici di particolare intensità. Ci sono, però, alcuni casi in cui è particolarmente importante scegliere questa garanzia.

Aggiungere alla RC Auto anche la copertura Eventi climatici diventa fondamentale quando:

si vive in aree ad alto rischio climatico come, ad esempio, zone in cui grandinate di intensità rilevante sono frequenti

come, ad esempio, zone in cui grandinate di intensità rilevante sono frequenti l’auto non viene parcheggiata in un box coperto e, quindi, risulta essere esposta alle intemperie con una frequenza maggiore

e, quindi, risulta essere esposta alle intemperie con una frequenza maggiore il veicolo ha un valore commerciale elevato ed eventuali danni alla carrozzeria e ai cristalli potrebbero tradursi in un danno economico significativo

In tutti questi casi, scegliere un’assicurazione auto contro grandine e altri eventi naturali è sicuramente la mossa giusta. Per valutare i costi e individuare una polizza conveniente è sempre possibile affidarsi al comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni auto.

