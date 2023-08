È il momento giusto per attivare il Pass Sport di NOW . La piattaforma di streaming di Sky, infatti, ha lanciato una promozione davvero interessante con la possibilità di accedere a tutti gli eventi sportivi in programma a un costo ridotto. L'offerta, infatti, prevede un costo di appena 7,99 euro al mese . Vediamo i dettagli completi.

Offerte in evidenza DAZN 30,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Disney+ 8,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q 9,00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

NOW è sempre di più un riferimento per il settore della TV in streaming mettendo a disposizione degli utenti la possibilità di accedere ai contenuti delle offerte Sky con un costo ridotto. La nuova promozione riguarda il Pass Sport che ora può essere attivato con un costo di 7,99 euro al mese.

Il Pass Sport di NOW permette l’accesso illimitato, tramite tutte le app della piattaforma, al calcio e allo sport di Sky. Si tratta, quindi, di un’offerta ricchissima, con tanti eventi in programma, e con una spesa minima. Lo sconto rispetto al prezzo di listino di 14,99 euro al mese è ottenibile a fronte di un vincolo di 6 mesi di permanenza.

Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Scopri qui le offerte NOW »

Pass Sport di NOW: tutto lo sport di Sky scontato a 7,99 euro al mese

3 COSE DA SAPERE SUL PASS NOW SPORT 1. Il costo è di 7,99 euro al mese invece che 14,99 euro al mese 2. Lo sconto è ottenibile con una permanenza minima di 6 mesi 3. Il pass consente l’accesso a tutti i contenuti di Sky Calcio e Sky Sport in streaming

La nuova promozione di NOW garantisce l’occasione giusta per accedere a un’offerta completa e con un costo ridotto. Il Pass Sport, infatti, permette di guardare in streaming tutti gli eventi inclusi nei pacchetti Sky Sport e Sky Calcio. L’accesso ai contenuti avviene tramite le app di NOW su PC, Smart TV, smartphone, tablet e altre piattaforme.

Con il Pass Sport di NOW è possibile accedere a:

3 partite per turno di Serie A

tutta la Serie B e le partite della Serie C

i campionati di calcio esteri trasmessi da Sky, a partire dalla Premier League

la Formula 1

la Moto GP

tanti eventi di tennis, rugby, basket e molto altro ancora

Si tratta, quindi, di un’offerta ricchissima oltre che molto conveniente. Il costo, infatti, è ridotto a 7,99 euro al mese, invece di 14,99 euro al mese. Per ottenere lo sconto è sufficiente attivare l’abbonamento con permanenza minima di 6 mesi (ma l’addebito del canone è mensile, non anticipato). Il risparmio è enorme.

Per accedere all’offerta basta collegarsi al sito ufficiale di NOW, tramite il link qui di sotto, e attivare il Pass Sport con pochi click.

Attiva qui NOW Sport »

Da considerare è anche il bundle che include il Pass Entertainment e il Pass Cinema che può essere attivato al costo di 7,99 euro al mese per 4 mesi (invece di 14,99 euro al mese). Questi due pass consentono l’accesso a tutti i contenuti di intrattenimento dell’offerta Sky, dalle serie TV ai film passando per gli show.

Da notare che è disponibile anche l’offerta combinata che unisce i Pass Entertainment e Cinema con il Pass Sport. In questo caso, il costo è di 19,99 euro al mese per 12 mesi (invece di 29,99 euro, con permanenza minima di 12 mesi). Si tratta dell’offerta più completa di NOW. Per attivare una di queste promozioni è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Attiva una delle offerte NOW »

« notizia precedente WiFi senza linea fissa: le offerte di Agosto 2023