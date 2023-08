ho. Mobile è sempre di più un punto di riferimento del settore della telefonia mobile, grazie a una gamma di offerte completa e ricca di opzioni per gli utenti alla ricerca di una tariffa che costi poco ma che sia in grado di garantire tanti Giga ogni mese . Per il mese di agosto 2023, a confermare quanto detto, ho. Mobile propone diverse offerte davvero interessanti con costi da 5,99 euro al mese e con la possibilità di ottenere fino a 300 GB ogni mese. Ecco i dettagli:

Per tutto il mese di agosto 2023 è possibile puntare su varie offerte ho. Mobile particolarmente interessanti e convenienti. L’operatore virtuale, che utilizza la rete Vodafone, mette a disposizione tariffe da 5,99 euro al mese con possibilità di arrivare fino a 300 GB di traffico dati, beneficiando sempre di minuti e SMS illimitati oltre che di un piano tariffario senza costi nascosti e vincoli di alcun tipo.

Da notare, inoltre, che quasi tutte le tariffe proposte dall’operatore prevedono, per questo mese, attivazione e SIM gratis. Anche la consegna a casa della SIM è gratuita. Per una panoramica sulle tariffe proposte da ho. è possibile accedere al comparatore di SOStariffe.it, tramite il box riportato qui di sotto, per poi raggiungere il sito dell’operatore per richiedere l’attivazione della tariffa desiderata.

Passa a ho. Mobile: le migliori offerte del mese di agosto 2023 per nuovi clienti

3 COSE DA SAPERE SULLE OFFERTE HO. MOBILE 1. Per passare a ho. Mobile è disponibile l’attivazione gratuita: la spesa iniziale è legata al solo costo del primo mese 2. Le offerte ho. partono da 5,99 euro al mese con possibilità di ottenere fino a 300 GB 3. Tutte le tariffe dell’operatore non includono costi nascosti

ho. Mobile è uno dei principali punti di riferimento del mercato di telefonia mobile, garantendo una gamma di offerte particolarmente articolata e ricca di opzioni. Tra i vantaggi accessibili a chi sceglie ho. Mobile troviamo:

l’utilizzo della rete Vodafone

l’ assenza di costi nascosti

l’ attivazione gratuita

la possibilità di anticipare il rinnovo mensile in caso di esaurimento dei Giga (senza costi extra)

in caso di esaurimento dei Giga (senza costi extra) Soddisfatti ho. Rimborsati: i nuovi clienti ho. hanno 30 giorni di tempo per richiedere il rimborso del primo mese

Vediamo le migliori offerte proposte:

Le offerte ho. Mobile per clienti Iliad e di operatori virtuali

OFFERTE MINUTI, SMS E GIGA COSTO MENSILE ho. 5,99 minuti e SMS illimitati 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 €/mese ho. 7,99 minuti e SMS illimitati 180 GB in 4G fino a 30 Mbps 7,99 €/mese ho. 9,99 minuti e SMS illimitati 230 GB in 4G fino a 30 Mbps 9,99 €/mese

Il listino di offerte ho. Mobile è ricco di opzioni da considerare. L’offerta più conveniente in questo momento è ho. 5,99. Si tratta di una tariffa limited edition che sarà attivabile fino al prossimo 31 agosto 2023. L’offerta include:

minuti illimitati

SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 30 Mbps

ho. 5,99 ha un costo periodico di 5,99 euro al mese con attivazione gratuita. La spesa iniziale è di 6 euro e corrisponde a una prima ricarica del credito necessaria per coprire il costo del primo mese. Per richiedere l’attivazione di quest’offerta è necessario richiedere la portabilità del numero da uno dei seguenti operatori:

Iliad

un operatore virtuale tra i seguenti: Coop Voce, Daily Telecom, Fastweb, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Élite Mobile, Italia Power, Conexo Technologies

Chi ha bisogno di più Giga può richiedere ho. 7,99 che, al costo di 7,99 euro al mese, include 180 GB in 4G fino a 30 Mbps. L’offerta è attivabile sempre con portabilità da Iliad o da un operatore virtuale selezionato. Anche in questo caso, l’attivazione è gratuita.

Per attivare ho. 5,99 oppure ho. 7,99 è possibile seguire il link qui di sotto e poi scegliere la tariffa desiderata.

A disposizione dei nuovi clienti che passano a ho. Mobile c’è anche ho. 9,99. L’offerta include:

minuti illimitati

SMS illimitati

230 GB in 4G fino a 30 Mbps

ho. 9,99 ha un costo di 9,99 euro al mese con attivazione gratuita. Anche in questo caso si tratta di un’offerta attivabile solo con portabilità da operatore “selezionati” (clienti Iliad o di uno degli operatori virtuali citati in precedenza). Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Le altre offerte ho. Mobile di agosto 2023

ho. Mobile propone anche altre offerte oltre a quelle citate in precedenza. Per i clienti Kena, Digi, Enegan e Feder Mobile, infatti, c’è la possibilità di attivare l’offerta ho. 8,99. Questa tariffa include:

minuti illimitati

SMS illimitati

150 GB in 4G fino a 30 Mbps

Il costo è di 8,99 euro al mese e l’attivazione è gratuita.

Da segnalare anche la possibilità di attivare tariffe per chi richiede un nuovo numero. In questo caso, le opzioni sono:

ho 6,99 per nuovi numeri : minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di 6,99 euro al mese

: minuti e SMS illimitati e in 4G fino a 30 Mbps al costo di ho. 8,99 per nuovi numeri: minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di 8,99 euro al mese

Anche le offerte per nuovi numeri sono disponibili con attivazione gratuita.

Per clienti TIM, WINDTRE e Very Mobile, infatti, le offerte sono:

ho. 11,99 : minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di 11,99 euro al mese

: minuti e SMS illimitati e in 4G fino a 30 Mbps al costo di ho. 13,99: minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di 13,99 euro al mese

Da valutare anche:

ho. Solo Voce (per clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali): minuti e SMS illimitati al costo di 4,99 euro al mese

(per clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali): minuti e SMS illimitati al costo di ho. 10,99 (per clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali): minuti e SMS illimitati e 300 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di 10,99 euro al mese

(per clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali): minuti e SMS illimitati e in 4G fino a 30 Mbps al costo di ho. Un’offerta per la casa: 300 GB in 4G fino a 60 Mbps al costo di 15,99 euro al mese oppure 13,99 euro al mese per già clienti ho. Mobile

Ricordiamo che è sempre possibile confrontare le offerte ho. Mobile con tutte le altre proposte disponibili sul mercato in questo momento. Anche altri operatori, infatti, mettono a disposizione tariffe particolarmente ricche di vantaggi e bonus. Per questo motivo, è consigliabile dare un’occhiata al comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile.