Scopri come attivare il WiFi Calling Vodafone per chiamare dal cellulare anche quando è assente il segnale mobile. Tutte le informazioni su tecnologia, costi e configurazione

Con WiFi Calling o VoWiFi (Voice over WiFi) si intende un servizio che permette di effettuare telefonate e riceverle anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi. Ad oggi non sono molti gli operatori di rete fissa che permettono di accedere a questa funzione mentre la maggior parte integra nella propria rete la tecnologia VoLTE (Voice over LTE).

WiFi Calling Vodafone: come accedere al servizio a febbraio 2024

Wi-Fi Calling Dettagli A cosa serve? permette di chiamare e ricevere telefonate su smartphone anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi Quanto costa? Solitamente è gratuito ma si deve essere in possesso di uno smartphone compatibile È disponibile per i clienti di Vodafone? Attualmente non è previsto Cos’è Power Voice? un servizio che tramite la tecnologia VoLTE consente di chiamare in alta qualità anche mentre si naviga su Internet e si utilizzano le app contemporaneamente

Vodafone putroppo non è tra gli operatori che prevede un servizio di WiFi Calling. Con Power Voice, invece, consente di fruire di chiamate con audio di altissima qualità anche mentre si naviga su Internet o si utilizzano le app contemporaneamente grazie alla tecnologia VoLTE. Per poterlo utilizzare serve avere uno smartphone compatile. La funzione è già integrata nel dispositivo ma per verificare se sia abilitata potete seguire le seguenti procedure:

iOS : cliccare su Impostazioni > Cellulare > Opzioni dati cellulare > Abilita 4G > Voce e dati

: cliccare su Android: cliccare su Impostazioni > Connessioni > Reti Mobili > Chiamata VoLTE

Vodafone si conferma comunque tra i migliori gestori per quanto riguarda le offerte Internet Casa. A un prezzo conveniente potrete avere una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home) alla massima velocità in tutte le principali città italiane. In alternativa è disponibile un collegamento in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra la vostra abitazione e la cabina stradale. Tra le migliori offerte per la rete fissa dell’operatore abbiamo:

Internet Unlimited

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

attivazione inclusa (5 euro al mese per 24 rate)

Il prezzo è di 24,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese. Se invece siete già clienti di Vodafone per il mobile il prezzo per la rete fissa è di 22,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis acquistandola online entro il 26/2/24.

Se avete la rete fissa e volete passare a Vodafone anche per il mobile potete attivare Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità a 9,99 euro al mese. È incluso anche un mese di Rete Sicura per la protezione di tutti i dispositivi connessi, che poi si disattiva in automatico. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite acquistandola online. In più attivando Infinito Insieme potrete avere ogni mese senza costi aggiuntivi Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM della famiglia. Per il pagamento potete scegliere tra la domiciliazione in bolletta o l’addebito su carta di credito, conto corrente o borsellino.

WiFi Calling: gli operatori che offrono il servizio e offerte fisso di febbraio 2024

Caratteristiche offerte fisso TIM WiFi Power Smart Super Fibra Unlimited di WindTre Navigazione fino a 2,5 Gbps in download in FTTH fino a 2,5 Gbps in download in FTTH Chiamate illimitate (solo online) illimitate Costo mensile primi 2 mesi gratis fino al 27/2/24 , poi 30,90 €/mese

, poi 24,90 €/mese per i già clienti mobile con offerta dati a partire da 9,99 €/mese 24,99 €/mese

22,99 €/mese per i già clienti mobile Attivazione Gratis fino al 6/3/24, invece di 30,90 € 39,99 €

Attualmente solo WindTre e TIM offrono il servizio di WiFi Calling e recentemente hanno esteso il supporto anche ad iPhone. La configurazione su Android invece avviene in automatico, se aggiornato all’ultima versione del sistema operativo. Per abilitare il servizio sui dispositivi iOS, oltre a verificare che il telefono sia aggiornato, si deve configurarlo manualmente cliccando su Impostazioni > Cellulare > Chiamate Wi-Fi. Per entrambi gli operatori il WiFi Calling è gratuito ma si deve disporre di uno smartphone supportato. Potete verificare la lista dei dispositivi abilitati sui rispettivi siti dei due gestori.

Il servizio di VoWifi di TIM si chiama TIM Voce WiFi e permette di chiamare e ricevere telefonate collegandosi alla rete Wi-Fi di qualsiasi operatore. Se ancora non avete la rete fissa potete attivare la seguente offerta:

TIM WiFi Power Smart

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM Hub+ Executive (10 euro al mese per 24 rate)

TIM Navigazione Sicura

Per i nuovi clienti i primi 2 mesi sono gratis acquistandola entro il 27/2/24, poi si rinnova a 30,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. Per i già clienti mobile, invece, il prezzo è di 24,90 euro al mese. L’attivazione è gratis per chi effettua l’acquisto entro il 6/3/24, invece di 39,90 euro.

I clienti di TIM per il fisso e la telefonia mobile possono avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM della famiglia (anche se non intestate ai titolari della rete fissa) con l’attivazione di TIM Unica Power al costo di 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta. Se però si abbinano alla promozione almeno 3 SIM entro il 23/3/24 il prezzo è azzerato. Una delle migliori offerte per il mobile da abbinare alla fibra e accedere così a TIM Voce Wi-Fi è la seguente:

TIM 5G Power Famiglia

minuti illimitati e 200 SMS

giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB)

Il primo mese e attivazione sono gratis acquistandola online, poi si rinnova a 9,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. In negozio è possibile richiedere un’eSIM al costo di 10 euro. Per l’attivazione potete effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID. L’offerta è disponibile per chi ha già la rete fissa con TIM.

WindTre invece non chiarisce se sia possibile chiamare e ricevere telefonate senza segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi di un altro operatore. Una delle migliori offerte per la rete fissa di questo gestore è la seguente:

Super Fibra Unlimited

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 6 incluso

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

possibilità di aggiungere Unlimited Special con minuti e Giga illimitati in 5G a 7,99 euro al mese.

Dopo avere verificato gratis la copertura con SOStariffe.it potrete attivare l’offerta al prezzo di 24,99 euro al mese. Il prezzo per i già clienti mobile è di 22,99 euro al mese con inclusi 12 mesi di Amazon Prime. Il contributo per l’attivazione è di 39,99 euro una tantum.

