Il consiglio d’amministrazione di Unipol ha dato il via libera alla fusione per incorporazione di UnipolSai. L’Offerta pubblica di acquisto volontaria sarà lanciata a 2,7 euro ad azione e punta a conquistare il 14,75% di UnipolSai non ancora nelle mani di Unipol, la quale già controlla l’85%, per un controvalore massimo di 1,12 miliardi di euro. A sua volta, UnipolSai sarà poi fusa in Unipol sulla base di un concambio di 3 azioni Unipol ogni 10 titoli UnipolSai. La chiusura dell’operazione è prevista per la fine del 2024.

Unipol lancia un’OPA su UnipolSai con un’offerta di 2,7 euro per azione

FUSIONE UNIPOL-UNIPOLSAI: LE CIFRE SPIEGAZIONE 1,33 miliardi di € Gli utili di Unipol nel 2023 766 milioni di € Gli utili di UnipolSai nel 2023 2,7 € Il valore di ciascuna azione UnipolSai che Unipol pagherà con l’OPA 1,13 miliardi di € L’importo massimo che Unipol è disposta a pagare per l’OPA volontaria su UnipolSai 14,75% La percentuale di UnipolSai non ancora in mano a Unipol

Unipol si fonde con UnipolSai e cambierà nome in Unipol Assicurazioni. Il colosso finanziario infatti incorporerà per fusione UnipolSai lanciando, nell’arco di due mesi, un’OPA per rilevare il 14,75% del pacchetto azionario non ancora nelle sue mani. Secondo le previsioni, il riassetto societario dovrebbe concludersi entro fine 2024.

L’importo massimo che Unipol dovrà pagare per l’OPA su UnipolSai ammonta a circa 1,13 miliardi di euro, in caso di adesione totalitaria del mercato all’offerta che il gruppo bolognese intende lanciare sulla controllata assicurativa, ai fini dell’accorciamento della catena di controllo.

Dall’operazione sono invece esclusi i due rami bancari di Unipol, che possiede il 20% di BPER Banca e della Popolare di Sondrio. Carlo Cimbri, presidente del gruppo Unipol, ha detto che i due istituti di credito “non sono, né sono mai stati in vendita”, smentendo ogni voce e ipotesi di cessione circolata negli ultimi tempi.

Anche perché il binomio banca-assicurazione rappresenta uno dei motori di crescita di Unipol. Il gruppo ha chiuso il 2023 con un utile di 1,33 miliardi di euro, in crescita rispetto agli 866 milioni dell’esercizio precedente, con una raccolta premi salita del 10,4%, a 15,1 miliardi di euro e una cedola in aumento a 0,38 euro, risultati a cui UnipolSai ha contribuito con un utile di 766 milioni e una cedola di 0,165 euro.

Unipol incorpora UnipolSai e cambia nome in Unipol Assicurazioni

Il gruppo Unipol ha approvato un progetto di razionalizzazione societaria “da realizzarsi mediante la fusione per incorporazione di UnipolSai in Unipol Gruppo”. Nell’ambito dell’operazione, si legge in una nota, è previsto il lancio di un’Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria di Unipol su UnipolSai al prezzo di 2,7 euro ad azione.

Il progetto prevede anche la fusione di Unipol con Unipol Finance, UnipolPart I e Unipol Investment, società interamente partecipate da Unipol che detengono partecipazioni in UnipolSai. All’esito dell’operazione Unipol Gruppo assumerà la denominazione di Unipol Assicurazioni.

L’operazione comporterà la razionalizzazione della struttura societaria del Gruppo Unipol, semplificando nel contempo i processi decisionali di direzione unitaria e governo del gruppo stesso. La società risultante dalla fusione sarà “una delle principali compagnie assicurative italiane, quotata nei mercati regolamentati, che rivestirà anche il ruolo di capogruppo del gruppo Unipol, in linea con le migliori practice nazionali e internazionali e con le aspettative del mercato“. Inoltre l’operazione contribuirà a “ottimizzare il profilo di cassa e di funding di Unipol Gruppo“, a “conseguire alcune sinergie di costo connesse all’ottimizzazione delle strutture centrali e delle relative attività ” e a “ottimizzare la solida posizione di solvibilità di gruppo, anche in chiave prospettica”.

