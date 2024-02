BTP Valore 2024 è un investimento sicuro che garantisce un tasso minimo del 3,25% per tre anni e poi del 4% per i successivi tre. L’offerta è valida per i piccoli risparmiatori ed è aperta fino al 1° marzo 2024. Per saperne di più, c’è SOStariffe.it , insieme alle migliori soluzioni per un conto deposito .

È scattata l’emissione del BTP Valore 2024 che ha un rendimento garantito del 3,25% lordo annuo per i primi tre anni, poi per il successivo triennio sale al 4% lordo annuo. Inoltre è previsto anche un premio finale dello 0,7% del capitale investito dal piccolo risparmiatore. Una gratifica extra più alta rispetto allo 0,5% delle due precedenti operazioni.

Lo scorso anno il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) aveva effettuato due emissioni, a giugno e ottobre, per un ammontare complessivo di oltre 35 miliardi:

a giugno 2023 sono stati raccolti 18,14 miliardi di euro , con tassi del 3,25% per i primi due anni e del 4% per i successivi due;

, con tassi del 3,25% per i primi due anni e del 4% per i successivi due; a ottobre 2023 la raccolta è stata di 17,2 miliardi di euro, con rendimenti al 4,1% per i primi tre anni e al 4,5% per i due anni successivi.

Un’altra forma di investimento garantita è il conto deposito che arriva a offrire anche il 4,75% lordo annuo per un vincolo di 24 mesi. Per una panoramica delle migliori offerte di febbraio 2024, c’è il comparatore per conti deposito di SOStariffe.it, consultabile al link qui di seguito:

SCOPRI I MIGLIORI CONTI DEPOSITO »

BTP Valore 2024: cedola trimestrale e tasso minimo del 3,25%

BTP VALORE 2024: L’OFFERTA BTP VALORE 2024: CARATTERISTICHE BTP Valore è un buono del Tesoro poliennale Durata di 6 anni Rendimento 3,25% per i primi 3 anni

per i primi 3 anni 4% per i successivi 3 anni

per i successivi 3 anni 0,7% di premio finale sul capitale investito Emissione Dal 26 febbraio 2024 alle ore 13 del 1° marzo 2024 Quota minima 1.000 € Chi può sottoscriverlo Titolo riservato solo ai piccoli risparmiatori

BTP Valore è un buono del Tesoro poliennale. È un titolo di Stato a medio-lungo termine. Il ministero dell’Economia e delle Finanze spiega che, la serie dei tassi cedolari minimi garantiti della terza emissione del BTP Valore, avrà luogo dal 26 febbraio a venerdì 1° marzo (ore 13), salvo chiusura anticipata. I tassi di interesse sono i seguenti:

3,25 % per il primo, secondo e terzo anno ;

; 4% per il quarto, quinto e sesto anno.

Al termine del collocamento, saranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell’emissione. Il codice ISIN del titolo durante il periodo di collocamento è IT0005583478.

BTP Valore è riservato ai piccoli risparmiatori (cosiddetti investitori retail) e prevede:

cedole nominali pagate trimestralmente;

nominali pagate trimestralmente; scadenza di 6 anni ;

; premio finale extra pari allo 0,7% del capitale investito.

Il BTP Valore è semplice da sottoscrivere: il titolo può essere acquistato attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi alla banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli. Il collocamento non prevede riparti né tetti all’investimento, che potrà partire da un minimo di 1.000 euro.

Il titolo sarà collocato sulla piattaforma MOT di Borsa italiana alla pari (ovvero con prezzo uguale a 100), senza vincoli né commissioni. Prevista la consueta tassazione agevolata per tutti i titoli di Stato al 12,5% su cedole e premio fedeltà, l’esenzione dalle imposte di successione, oltre che – come previsto dalla legge di Bilancio per il 2024 – l’esclusione dal calcolo ISEE, al completamento dell’iter di attuazione della misura.

Conti deposito investimento sicuro: le migliori offerte di Febbraio 2024

CONTO DEPOSITO DURATA CONTO DEPOSITO RENDIMENTO Vincolo di 12 mesi fino al 4,25% di tasso lordo annuo

di tasso lordo annuo investimento di 10.000 €, guadagno netto di 295,31 € Vincolo di 24 mesi fino al 4,75% di tasso lordo annuo

di tasso lordo annuo investimento di 10.000 €, guadagno netto di 663,91 € Vincolo di 36 mesi fino al 4,5% di tasso lordo annuo

di tasso lordo annuo investimento di 10.000 €, guadagno netto di 939,86 €

Un altro investimento sicuro per i piccoli risparmiatori è il conto deposito, che offre un rendimento garantito e al riparo dalle oscillazioni delle Borse. Attualmente questo prodotto finanziario concede anche tassi di interesse più alti rispetto al passato, anche per investimenti di breve e media durata.

Consultando il comparatore di SOStariffe.it, digitale e gratuito, è possibile confrontare le migliori offerte di febbraio 2024. C’è infatti la possibilità di beneficiare dei seguenti tassi:

fino al 4,25% lordo annuo con un vincolo di 12 mesi ;

; fino al 4,75% lordo annuo con un vincolo di 24 mesi ,

, fino al 4,5% lordo annuo con un vincolo di 36 mesi.

Infine, c’è da ricordare che il conto deposito è un investimento coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che risarcisce la somma investita fino a un massimo di 100.000 mila euro nel caso di default della banca.

SCOPRI I MIGLIORI CONTI DEPOSITO »

Offerte in evidenza Cherry Vincolato Tasso netto: 4.50% con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA