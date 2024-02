Nuova promo flash di Vodafone : fino al prossimo 29 di febbraio , infatti, attivando un abbonamento per la connessione Internet casa (con fibra ottica, fibra mista rame oppure ADSL, in base alla copertura) c'è un Buono Amazon da 100 euro in regalo oltre all'attivazione gratuita e al prezzo fisso. Ecco i dettagli.

Se siete alla ricerca di una nuova offerta Internet casa davvero conveniente, fino al prossimo 29 di febbraio, c’è una nuova promozione davvero interessante. Vodafone, infatti, mette a disposizione dei nuovi clienti l’abbonamento Internet Unlimited per una connessione illimitata tramite fibra ottica (oppure fibra mista rame o ADSL se la fibra non dovesse essere disponibile) con un costo bloccato a 24,90 euro al mese, attivazione gratuita e, soprattutto, 100 euro di Buono Amazon in regalo.

L’offerta è valida per tutti i nuovi clienti. Per attivarla vi basta raggiungere il sito Vodafone, premendo sul tasto qui di sotto, e poi selezionare Verifica la copertura. Una volta inserito l’indirizzo di casa, il sistema vi dirà con che tecnologia è possibile attivare l’abbonamento. A questo punto, basta seguire la procedura per completare la sottoscrizione e ricevere così il Buono Amazon in regalo. Come detto, c’è tempo fino al prossimo 29 di febbraio.

Attiva qui Internet Unlimited di Vodafone »

Buono Amazon da 100 euro in regalo con la fibra di Vodafone

3 COSE DA SAPERE SULLA PROMO FLASH DI VODAFONE 1. Termina il prossimo 29 febbraio 2024 2. L’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti che passano a Vodafone L’abbonamento è attivabile con fibra ottica FTTH, fibra mista FTTC oppure ADSL (in base alla copertura)

La nuova promozione di Vodafone è legata all’attivazione di Internet Unlimited. L’abbonamento per la connessione Internet a casa proposto dall’operatore include:

la linea telefonica con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

verso fissi e mobili nazionali la connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 2,5 Giga in download ; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione potrà avvenire tramite fibra mista rame FTTC, fino a 200 Mega, oppure tramite rete ADSL, con velocità massima di 20 Mega

tramite ; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione potrà avvenire tramite fibra mista rame FTTC, fino a 200 Mega, oppure tramite rete ADSL, con velocità massima di 20 Mega possibilità di passare a Vodafone anche con la SIM dello smartphone e attivare la tariffa Family+ che include minuti, SM e Giga in 4G e 5G senza limiti a fronte di un costo di 9,99 euro al mese

che include senza limiti a fronte di un costo di possibilità di arricchire l’abbonamento con l’aggiunta delle offerte Vodafone TV (con NOW incluso a prezzo agevolato)

Internet Unlimited di Vodafone ha un costo fisso di 24,90 euro al mese. Per tutti i nuovi clienti che attivano la promozione entro il prossimo 29 febbraio, esclusivamente seguendo la procedura di sottoscrizione online, c’è la possibilità di ricevere un Buono Amazon da 100 euro in regalo. Da notare, inoltre, che l’attivazione iniziale è gratis (invece di 39,90 euro una tantum) mentre nel canone è incluso un contributo di attivazione rateizzato di 5 euro al mese per i primi 24 mesi.

Per attivare la promozione è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto.

Attiva qui Internet Unlimited di Vodafone »

La nuova promozione di Vodafone è, quindi, una delle opzioni più interessanti su cui potete puntare, in questo momento, per accedere a un abbonamento conveniente (con un costo inferiore a 25 euro al mese e senza costi iniziali) arricchito dalla promozione con Buono Amazon incluso. Per avere un quadro completo sulle offerte disponibili per la rete fissa in questo momento, invece, potete fare riferimento al comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa.

