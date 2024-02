Scopri come acquistare Samsung S4 con WindTre pagandolo a rate al giusto prezzo. Dando in permuta un vecchio cellulare hai un ulteriore sconto di 60 euro

Samsung Galaxy S24 è tra i primi smartphone ad avere un’integrazione perfetta con l’intelligenza artificiale e un prezzo molto competitivo considerando la qualità del dispositivo. Una delle migliori opportunità per averlo senza spendere troppo è attivare una delle offerte telefono incluso di WindTre. Potete tranquillamente prenotare Samsung S24 con WindTre direttamente sul sito dell’operatore e pagarlo poi a rate.

Samsung S24 con WindTre: le offerte a rate di febbraio 2024

I modelli disponibili Prezzo a rate Prezzo di listino Samsung Galaxy S24 a partire da 19,99 €/mese per 24 rate + anticipo in base al metodo di pagamento scelto a partire da 929,90 € Samsung Galaxy S24+ a partire da 31,99 €/mese per 24 rate + anticipo in base al metodo di pagamento scelto a partire da 1.189,90 € Samsung Galaxy S24 Ultra a partire da 43,99 €/mese per 24 rate + anticipo in base al metodo di pagamento scelto a partire da 1.499,90 €

Nota: i prezzi si riferiscono al taglio base da 128 GB (256 GB per Samsung Galaxy S4+ e Ultra)

Chi acquista Samsung S24 con WindTre può scegliere di pagarlo con una rateizzazione in 24 o 30 mesi. In base all’offerta a cui lo smartphone viene abbinato è richiesto un acconto, che dipende anche dal modello e dal taglio di memoria desiderato. Per l’attivazione delle rate è poi previsto un contributo per l’attivazione di 6,99 euro una tantum. Potrete ritirare comodamente il vostro nuovo telefono in tutti i negozi di WindTre che aderiscono all’iniziativa. I colori disponibili sono Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet e Amber Yellow.

Con il servizio Smartphone Reload exChange potete dare in permuta un vecchio cellulare per avere direttamente sul conto corrente un acconto pari alla valutazione fatta dall’operatore e uno sconto di 60 euro sul nuovo smartphone. Sono oltre 200 i modelli presi in considerazione da WindTre per la valutazione. Con Smartphone Reload exChange potete quindi avere:

Samsung Galaxy S24 da 128 GB a partire da 9,99 euro al mese per 24 rate + 99,99 euro di anticipo (sconto di 230 euro)

da 128 GB a partire da di anticipo (sconto di 230 euro) Samsung Galaxy S24+ da 256 GB a partire da 15,99 euro al mese per 24 rate + 179,99 euro di anticipo (sconto di 180 euro)

da 256 GB a partire da di anticipo (sconto di 180 euro) Samsung Galaxy S24 Ultra da 256 GB a partire da 24,99 euro al mese per 24 rate + 199,99 euro di anticipo (sconto di 220 euro)

Una delle migliori offerte per avere Samsung S24 con WindTre è Protect Unlimited 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità con Priority Pass. Il prezzo è di 29,99 euro al mese con addebito automatico su conto corrente o carta di credito con il servizio Easy Pay. Avete inclusi anche la possibilità di contattare il Call Center al 159 senza attese una protezione contro il furto che copre fino al 90% del dispositivo.

Il contributo per l’attivazione è di 49,99 euro ma se acquistate l’offerta online e scegliere di rateizzarlo (2,08 euro al mese per 24 rate) riceverete dall’operatore uno sconto sul costo mensile del piano pari alla rata del costo di attivazione per tutto il periodo di rateizzazione, a condizione che l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. La SIM costa 10 euro.

Come avere uno sconto sulla rete fissa a febbraio 2024

Super Fibra Unlimited Le caratteristiche Navigazione fino a 2,5 Gbps in download in FTTH Chiamate illimitate Costo mensile 24,99 €/mese

22,99 €/mese per i già clienti mobile Attivazione 39,99 €

Se siete già clienti di WindTre per la telefonia mobile e state cercando una tariffa conveniente per la connessione fissa, non potete perdere l’occasione di accedere alla sua offerta Internet Casa con uno sconto di 4 euro al mese. Con questo operatore potrete navigare alla massima velocità sulla fibra FTTH (Fiber to the Home) in tutte le grandi città italiane. Se non siete raggiunti dalla fibra, invece, si può richiedere un collegamento in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Home). In questo caso si può navigare fino a 300 Mbps in download a seconda della distanza tra la cabina stradale e la vostra abitazione.

La migliore offerta fibra di WindTre oggi disponibile è la seguente:

Super Fibra Unlimited

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 6 incluso

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

possibilità di aggiungere Unlimited Special con minuti e Giga illimitati in 5G a 7,99 euro al mese.

Dopo avere verificato gratis la copertura con SOStariffe.it potrete attivare l’offerta al prezzo di 24,99 euro al mese. Per i già clienti mobile il prezzo è di 22,99 euro al mese con 12 mesi di Amazon Prime. Il contributo per l’attivazione è di 39,99 euro una tantum.

Samsung S24 con WindTre: tutti i servizi per smartphone

Servizi per lo smartphone Dettagli Smartphone Reload Plus possibilità di cambiare o sostituire lo smartphone con un nuovo modello top di gamma Protect 5G protezione contro il furto per 24 mesi che copre fino al 90% del valore del dispositivo

Uno dei vantaggi nell’acquistare Samsung S24 con WindTre sono i tanti servizi aggiuntivi per la protezione del vostro nuovo telefono. Smartphone Reload Plus vi permette di cambiare telefono con un nuovo modello dopo 13 mesi dall’attivazione o sostituirlo in caso di danneggiamento con uno smartphone identico o simile. La spedizione è garantita in un giorno lavorativo nelle principali città.

Potete richiedere la sostituzione fino a quattro volte con rateizzazione di 24 mesi o fino a cinque volte con rateizzazione di 30 mesi (massimo due volte ogni 12 mesi). Il costo per cambiare lo smartphone va da 7,99 euro al mese a 9,99 euro al mese più 6,99 euro una tantum per l’attivazione del servizio. La spesa per la sostituzione, invece, dipende dalla fascia di prezzo in cui rientra il telefono:

Smartphone pieghevoli per tutte le fasce di prezzo : 9,99 euro al mese per attivazione e gestione assistenza, 330 euro di corrispettivo di sostituzione e cambio gratuito

: 9,99 euro al mese per attivazione e gestione assistenza, 330 euro di corrispettivo di sostituzione e cambio gratuito Costo superiore a 1600 euro : 9,99 euro al mese per attivazione e gestione assistenza, 330 euro di corrispettivo di sostituzione e cambio gratuito

: 9,99 euro al mese per attivazione e gestione assistenza, 330 euro di corrispettivo di sostituzione e cambio gratuito Costo tra 1200,1 euro e 1600 euro : 9,99 euro al mese per attivazione e gestione assistenza, 250 euro di corrispettivo di sostituzione e cambio gratuito

: 9,99 euro al mese per attivazione e gestione assistenza, 250 euro di corrispettivo di sostituzione e cambio gratuito Costo inferiore o uguale a 1200 euro: 7,99 euro al mese per attivazione e gestione assistenza, 170 euro di corrispettivo di sostituzione e cambio gratuito

Protect 5G include una polizza di assicurazione contro il furto con Europe Assistance che copre eventi nell’arco di 24 mesi:

fino al 90% del valore entro il terzo mese

fino all’80% del valore dal quarto al dodicesimo mese

fino al 70% del valore dal tredicesimo al ventiquattresimo mese

