Il bonus carburante 2024 è un contributo una tantum di 77,20 euro rivolto alle famiglie a più basso reddito già beneficiarie della social card “Dedicata a te” . Ecco come funziona questa agevolazione a febbraio 2024, come ottenerla e come risparmiare sull’assicurazione auto confrontando i migliori preventivi RCA con il comparatore di SOStariffe.it .

In tempi di nuovi rialzi dei prezzi della benzina, il bonus carburante 2024 rappresenta una boccata d’ossigeno per le famiglie a più basso reddito (ISEE non superiore ai 15mila euro) che già beneficiano della social card “Dedicata a te”.

Bonus carburante 2024: cos’è e come funziona a Febbraio 2024

DOMANDE RISPOSTE Cos’è il bonus carburante 2024? È un contributo una tantum di 77,22 € destinato alle famiglie a più basso reddito (ISEE inferiore a 15.000 €) A chi è destinato il bonus? Ne possono beneficiare le 1,6 milioni di famiglie che già hanno diritto alla social card “Dedicata a te” Come funziona l’aiuto? Consiste in uno sconto sui prezzi alla pompa per le varie tipologie di carburante: benzina, diesel, Gpl e metano Il bonus carburante 2024 va richiesto? No, è erogato in automatico agli aventi diritto direttamente sulla social card “Dedicata a te”

Il Bonus carburante 2024 consiste in un contributo una tantum (erogato una volta sola) di 77,20 euro introdotto dal governo con il decreto energia 2023.

Il sostegno economico, destinato alle circa 1,6 milioni di famiglie già beneficiarie della social card “Dedicata a te”, punta a ridurre l’impatto che il caro benzina sta avendo sui bilanci di casa, assicurando uno sconto sui prezzi alla pompa (di benzina, diesel, Gpl e metano) a quanti percepiscono già il voucher sociale.

Gli aventi diritto a questo contributo una tantum potranno scegliere se:

ricevere uno sconto immediato sull’importo di rifornimento di carburanti pagato tramite la social card stessa;

sull’importo di rifornimento di carburanti pagato tramite la social card stessa; oppure chiedere l’emissione di un buono utilizzabile per un successivo acquisto di carburante.

C’è, però, da segnalare che i nuclei familiari che hanno diritto a questo aiuto possono scegliere come utilizzare la somma di 77,20 euro. È infatti possibile spenderla interamente per il rifornimento di carburante, oppure distribuirla per l’acquisto di:

beni alimentari;

carburante;

abbonamenti per il trasporto pubblico.

Bonus carburante 2024: fino a quando è in vigore e come ottenerlo

Come si legge sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), l’iniziativa sarà attiva fino al 15 marzo 2024, “con decorrenza variabile in ragione dell’adesione, volontaria, delle singole imprese. Le imprese aderenti renderanno conoscibile all’utente la scontistica praticata e le modalità di fruizione dello sconto”.

Il bonus carburante 2024, infatti, non è concesso indistintamente da tutti i titolari di stazioni di servizio in Italia, ma solo da quelli che aderiscono all’iniziativa. In ogni caso, a gennaio 2024, hanno sottoscritto la convenzione con il Mimit le principali associazioni (Assocostieri, Federchimica- Assogasliquidi, Assogasmetano, Assopetroli – Assoenergia, Federmetano e Unem) e aziende di categoria, tra le quali IP – Gruppo API.

Il bonus carburante 2024 non deve essere richiesto: il contributo una tantum è caricato in automatico sulla social card “Dedicata a te” agli aventi diritto.