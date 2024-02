Prestiti personali online con i tassi che sono arrivati ormai al punto più alto. Ne sono convinti non pochi analisti del settore, i quali ritengono che, in primavera, la morsa si possa allentare e scatti una prima timida diminuzione degli interessi. Ma i prestiti personali online rimango al momento i più economici, anche perché il confronto delle varie offerte permette di individuare quella con la rata mensile più bassa.

Per i consumatori che inseguano le convenienza, un valido alleato è il comparatore per prestiti di SOStariffe.it, che confronta le migliori alternative presenti sul mercato a febbraio 2024. Per una panoramica delle proposte da non perdere, clicca sul pulsante verde qui sotto:

SCOPRI I MIGLIORI PRESTITI »

Prestiti personali online: tassi di interessi alti arrivati al capolinea

La parabola dei tassi di interesse sui prestiti, così come sui mutui per acquistare casa, ha raggiunto il picco più alto. L’impressione degli analisti è che, nei prossimi mesi, cominci una lenta discesa verso percentuali più favorevoli alle tasche dei consumatori. Una progressiva riduzione dei tassi, aspettando che la BCE (Banca centrale europea) tagli il costo del denaro. Una mossa che dovrebbe arrivare nell’estate 2024 se l’inflazione non riprende a salire.

Secondo l’Osservatorio di PrestitiOnline.it, che mette a disposizione le informazioni più rilevanti sul mercato del credito al consumo, i migliori prestiti personali hanno registrato un tasso del 7,65% a gennaio 2024. Un valore in linea con il quarto trimestre del 2023, ma un valore che dovrebbe essere arrivato al capolinea nella traiettoria dei rialzi.

Sempre stando alla fotografia dell’Osservatorio di PrestitiOnline.it, il tasso medio sui prestiti personali è stato del 9% a gennaio 2024, mentre le cessioni del quinto hanno già iniziato a calare:

pensionati (7,63%, con un calo del 2,6%);

dipendenti privati (7,30%);

dipendenti pubblici (5,65%).

Richiedi un preventivo per il tuo prestito Durata del finanziamento 12 Mesi 15 Mesi 18 Mesi 24 Mesi 30 Mesi 36 Mesi 42 Mesi 48 Mesi 54 Mesi 60 Mesi 66 Mesi 72 Mesi 78 Mesi 84 Mesi 90 Mesi 96 Mesi 108 Mesi 120 Mesi CALCOLA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Prestiti personali online: le migliori offerte di Febbraio 2024

SOCIETÀ FINANZIARIA DETTAGLI DEL PRESTITO RATA MENSILE E TASSI 1 Sella Personal Credit Prestito personale per liquidità di 10.000 €

Durata 5 anni Rata 206,05 €/mese

TAEG 8,17%

TAN 7,8% 2 Credits Prestito personale per liquidità di 10.000 €

Durata 5 anni Rata 209,88 €/mese

TAEG 8,01%

TAN 6,8% 3 Agos Prestito personale per liquidità di 10.000 €

Durata 5 anni Rata 211,40 €/mese

TAEG 8,7%

TAN 7,7% 4 Findomestic Banca Prestito personale per liquidità di 10.000 €

Durata 5 anni Rata 212,40 €/mese

TAEG 8,53%

TAN 8,21% 5 Younited Prestito personale per liquidità di 10.000 €

Durata 5 anni Rata 212,49 €/mese

TAEG 7,4%

TAN 6,43%

Quelle illustrate nella tabella qui sopra sono le cinque migliori offerte selezionate dal comparatore di SOStariffe.it per un prestito personale di 10.000 euro per liquidità, con un rimborso rateale della durata di 5 anni a tasso fisso. La simulazione è stata fatta il 26 febbraio 2024. Il richiedente del prestito ha 42 anni, vive a Milano, è un dipendente privato con un contratto di lavoro a tempo indeterminato in un’azienda con più di 30 addetti e un reddito mensile di 2.000 euro netti per 13 mensilità. Ecco i dettagli delle alternative trovate dal tool digitale e gratuito di SOStariffe.it:

Sella Personal Credit , rata mensile di 206,05 euro, TAEG 8,17% e TAN 7,8%, importo dovuto 12.363 euro, attivazione del prestito sia online che a domicilio in 2 giorni;

, rata mensile di 206,05 euro, TAEG 8,17% e TAN 7,8%, importo dovuto 12.363 euro, attivazione del prestito sia online che a domicilio in 2 giorni; Credits , rata mensile di 209,88 euro, TAEG 8,01% e TAN 6,8%, importo dovuto 12.737 euro, attivazione del prestito online immediata;

, rata mensile di 209,88 euro, TAEG 8,01% e TAN 6,8%, importo dovuto 12.737 euro, attivazione del prestito online immediata; Agos , rata mensile di 211,40 euro, TAEG 8,7% e TAN 7,7%, importo dovuto 12.873 euro, attivazione del prestito online o in filiale in 5 giorni;

, rata mensile di 211,40 euro, TAEG 8,7% e TAN 7,7%, importo dovuto 12.873 euro, attivazione del prestito online o in filiale in 5 giorni; Findomestic Banca , rata mensile di 212,40 euro, TAEG 8,53% e TAN 8,21%, importo dovuto 12.744 euro, attivazione del prestito online o in filiale in 3 giorni;

, rata mensile di 212,40 euro, TAEG 8,53% e TAN 8,21%, importo dovuto 12.744 euro, attivazione del prestito online o in filiale in 3 giorni; Younited, rata mensile di 212,49 euro, TAEG 7,4% e TAN 6,43%, importo dovuto 12.750 euro, attivazione del prestito online in 2 giorni.

Prestiti personali online: come trovare le offerte più convenienti a Febbraio 2024

Per chi abbia bisogno di un prestito personale e sia alla ricerca di una soluzione conveniente, c’è il comparatore per prestiti di SOStariffe.it. Il tool digitale e gratuito, utilizzando il sistema del confronto dei prezzi, permette agli utenti di avere a disposizione un preventivo personalizzato (grazie all’inserimento dei propri dati) del finanziamento più adatto alle proprie esigenze e che faccia risparmiare sulla rata mensile. Inoltre è possibile avvalersi dell’assistenza telefonica (gratuita e senza impegno), chiamando il numero verde 800 97 97 90.

La procedura per trovare il prestito personale più vantaggioso è semplice e veloce. Sono sufficienti pochi click. Occorre:

inserire finalità del prestito, importo e durata del piano di rimborso;

compilare il modulo online con alcuni dati;

confrontare le offerte più convenienti;

richiedere online il preventivo senza alcun impegno.

Con il comparatore di SOStariffe.it, è possibile richiedere un preventivo per un prestito personale per liquidità, copertura delle spese mediche, viaggi e vacanze, ristrutturazione casa, acquisto di arredi, elettrodomestici, dispositivi informatici e pc, auto nuova o usata, motocicletta nuova o usata, imbarcazione nuova o usata. E ancora: matrimonio e cerimonie, hobby e tempo libero, corsi di formazione, estetica e benessere.

Offerte in evidenza Realizza i tuoi sogni Fino a € 75.000 con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA