Nel corso degli ultimi mesi, in Italia, si è registrato il debutto del Wi-Fi Calling . Una nuova tecnologia che consente di sfruttare la rete Wi-Fi di casa per poter effettuare e ricevere chiamate dal proprio cellulare, senza dover ricorrere ad app dedicate. Per utilizzare il Wi-Fi Calling è necessario la SIM del cellulare e la rete Wi-Fi siano gestite dallo stesso operatore. Questo limite costringe gli utenti a mettere in conto fino a 10 euro al mese in più di spesa per il Wi-Fi Calling . A far luce su costi e caratteristiche della tecnologia è la nuova indagine dell'Osservatorio SOStariffe.it .

Wi-Fi Calling: fino a 10 euro in più al mese per usare questa tecnologia

Il Wi-Fi Calling è una nuova tecnologia che ha fatto il suo debutto ufficiale sul mercato delle offerte Internet casa nel corso degli ultimi mesi. Si tratta di una soluzione molto comoda per poter contare sulla copertura cellulare in casa, anche in quelle abitazioni in cui la rete mobile è assente o caratterizzata da un segnale molto ridotto. Grazie alla tecnologia Wi-Fi Calling, invece, il cellulare può collegarsi alla rete telefonica tramite la rete Wi-Fi ma solo a condizione che SIM e rete fissa siano gestite dallo stesso operatore.

A chiarire le caratteristiche di funzionamento ed i relativi costi della tecnologia Wi-Fi Calling è una nuova indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it.

Wi-Fi Calling: un nuovo servizio senza necessità di configurazione e costi aggiuntivi

Il Wi-Fi Calling, tecnologia nota anche come Voice Over Wi-Fi o VO WiFi, ha fatto il suo debutto in Italia grazie ad operatori come WINDTRE e TIM (in questo caso, la tecnologia viene chiamata Voce WiFi) ed è accessibile anche dai clienti Very Mobile (operatore virtuale di WINDTRE, sfruttando la rete Wi-Fi della casa madre).

La tecnologia funziona in automatico, senza necessità di configurazione e senza dover installare un’app aggiuntiva. Quando un cellulare si collega alla rete Wi-Fi, con SIM e rete fissa gestite dallo stesso operatore, sarà possibile utilizzare il Wi-Fi Calling per poter effettuare e ricevere chiamate dal cellulare. Le uniche limitazioni da considerare sono:

la necessità che la SIM del cellulare e la rete Wi-Fi siano gestite dallo stesso operatore (non ci sono vincoli anagrafici e non è necessario che l’intestatario delle due linee sia lo stesso)

e la siano (non ci sono vincoli anagrafici e non è necessario che l’intestatario delle due linee sia lo stesso) il cellulare utilizzato dall’utente sia compatibile con il Wi-Fi Calling e certificato per l’uso della tecnologia in questione da parte dell’operatore

Si tratta, quindi, di una tecnologia facile da utilizzare anche se, per via delle limitazioni illustrate, non accessibile a tutti gli utenti, vincolati dall’obbligo di avere lo stesso operatore per fisso e mobile e dalla necessità di utilizzare un dispositivo compatibile con questa tecnologia per poterne sfruttare le funzionalità.

Costi e offerte per usare il Wi-Fi Calling

Il Wi-Fi Calling viene offerto gratuitamente. Gli operatori che hanno lanciato questa tecnologia (WINDTRE, TIM e Very Mobile, su rete WINDTRE) non richiedono costi aggiuntivi ai propri clienti per poter sfruttare questa tecnologia. Come confermano i dati raccolti dall’Osservatorio SOStariffe.it, il costo mensile per usare il Wi-Fi Calling (abbonamento per il fisso + canone mensile di una SIM mobile) è compreso tra 32,98 euro e 39,90 euro, considerando le migliori offerte degli operatori citati.

Con queste offerte è sempre possibile sfruttare una connessione illimitata da casa (anche tramite fibra ottica FTTH se disponibile) e avere a disposizione una SIM con minuti e Giga illimitati (con Very Mobile, invece, ci sono 150 GB). Rinunciare ad offerte con Wi-Fi Calling incluso consente di risparmiare: considerando le offerte di Aprile 2023, infatti, i dati dell’Osservatorio confermano la possibilità di ridurre la spesa fino a 22,99 euro al mese (considerando l’offerta per il fisso più economica e una tariffa mobile da più di 100 GB mensili).

Scegliendo tariffe con prezzo fisso a tempo indeterminato, invece, è possibile ridurre la spesa fino a 29,98 euro al mese. In entrambi i casi, il risparmio è netto rispetto ai costi delle offerte con Wi-Fi Calling incluso. C’è, però, una situazione in cui le offerte con Wi-Fi Calling incluso non prevedono costi aggiuntivi. Attivare un’offerta fisso + mobile con Giga illimitati per la SIM, infatti, comporta un costo di 32,89 euro al mese senza Wi-Fi Calling e di 32,98 euro al mese con Wi-Fi Calling incluso. Di conseguenza, per gli utenti alla ricerca di un piano mobile con Giga illimitati non ci saranno spese extra da considerare.

I dati in tabella riassumono i costi delle offerte fisso + mobile con e senza Wi-Fi Calling incluso:

OFFERTE FISSO + MOBILE COSTO MENSILE Spesa mensile per il Wi-Fi Calling (minimo possibile)* 32,98 euro Spesa mensile fisso + mobile senza Wi-Fi Calling (offerte più economiche)** 22,99 euro (16 euro per il fisso e 6,99 euro per il mobile) Spesa mensile fisso + mobile senza Wi-Fi Calling (senza sconti promozionali sul canone)*** 29,98 euro (19,99 euro per il fisso e 9,99 euro per il mobile) Spesa mensile fisso + mobile senza Wi-Fi Calling (con bonus comparabili all’offerta con Wi-Fi Calling)*** 32,89 euro

Rilevazione effettuate il 6 aprile 2023

*Offerta composta da abbonamento con linea telefonica, chiamate illimitate e Internet tramite fibra ottica, SIM con minuti e Giga illimitati

**Offerta più economica del momento, considerando le tariffe con canone scontato per i primi 12 mesi per il fisso ed una SIM mobile con più di 100 GB mensili

***Offerta più economica del momento, considerando le tariffe con canone a prezzo fisso a tempo indeterminato ed una SIM mobile con più di 100 GB mensili

****Offerta più economica del momento per avere un abbonamento comparabile all’offerta con Wi-Fi Calling (Internet illimitato tramite fibra, linea telefonica e SIM con Giga illimitati)