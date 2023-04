Scopri come avere una SIM Giga illimitati ad aprile o, in alternativa, le offerte con tanti Giga al prezzo più basso sul mercato

In tantissimi oggi si ritrovano a consumare tanti Giga perché amano giocare online o guardare film in streaming. Restare senza traffico dati alla fine del mese può essere un serio problema ma c’è una soluzione. Acquistare una SIM Giga illimitati consente infatti di non doversi più preoccupare di quanta banda si consuma. Queste offerte di telefonia mobile poi possono diventare un’eccellente alternativa per chi non ha la rete fissa. Basta infatti abbinarle a un modem Wi-Fi 4G o una chiavetta Internet per avere sempre a disposizione una connessione wireless, anche fuori casa.

SIM Giga Illimitati: le offerte più interessanti di aprile 2023

Offerte con Giga illimitati Minuti e SMS Navigazione Costo mensile 1 TIM 5G Power Famiglia (solo già clienti fisso)

illimitati illimitata in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB) primo mese gratuito, poi 9,99 euro 2 Family+ di Vodafone (solo già clienti fisso) illimitati illimitata in 5G 9,99 euro 3 Di Più Unlimited 5G di WindTre minuti illimitati (+200 all’estero) e 200 SMS illimitata in 5G con Priority Pass 29,99 euro con Easy Pay

TIM propone diverse offerte per una SIM Giga illimitati. Una delle migliori che potete attivare è TIM 5G Power Famiglia con cui navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload. Il primo mese e attivazione sono gratuiti se l’acquistate online. L’offerta poi si rinnova a 9,99 euro al mese. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

La tariffa è riservata solo a chi ha attivato la linea fissa con TIM e prevederebbe solo 5 GB inclusi. Per avere Giga illimitati dovete quindi attivare TIM Unica Power al costo di 1,90 euro al mese. La promozione riservata per chi ha una SIM mobile e la connessione di casa con TIM prevede il pagamento automatico in bolletta con domiciliazione. Con TIM Unica Power avete anche 3 mesi di TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime (poi si rinnova a 9,99 euro al mese), sconti su alcuni smartphone e del 15% su una spesa minima di 90 euro per lo store online di HP.

Potete avere Giga illimitati anche acquistando TIM 5G Power Unlimited. La tariffa costa 39,99 euro al mese e include anche assistenza dedicata da parte di un team di esperti al servizio clienti al 119 e la possibilità di ricevere un bonus sul credito residuo (o in bolletta per i già clienti fisso) per ogni intervento di supporto che non vi ha soddisfatto. Avete anche 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi si rinnova a 1,99 euro al mese).

Anche Vodafone offre una SIM Giga illimitati ai suoi clienti per la rete fissa e mobile. Gli utenti convergenti possono infatti attivare Family+ a 9,99 euro al mese e navigare senza limiti sul cellulare in 5G. L’attivazione è gratuita ed è incluso anche un mese di Rete Sicura, che poi si disattiva in automatico.

Se ancora non avete la rete fissa con Vodafone potete attivare Internet Unlimited a 24,90 euro al mese senza vincoli, invece di 27,90 euro al mese, e navigare senza limiti fino a 2,5 Gbps in download sulla rete FTTH (Fiber to the Home). L’offerta include anche chiamate illimitate con acquisto online, modem con Wi-Fi Optimizer e l’attivazione da 5 euro al mese per 24 rate.

Se però siete già clienti di Vodafone per la telefonia mobile potete attivare Internet Unlimited senza le chiamate incluse a 22,90 euro al mese senza vincoli.

Con Vodafone potete avere Giga illimitati anche attivando una delle offerte Infinito a partire da 24,99 euro al mese con Smart Pay. Il sistema di pagamento con addebito automatico su conto corrente o carta di credito permette anche di accedere al Vodafone Club+ e avere inclusi ogni mese vantaggi come 10 GB aggiuntivi, sconti sui prodotti e servizi dei partner dell’operatore, 3 mesi di Audible, 6 mesi di Infinity+ e prezzi agevolati sui dispositivi elettronici nei Vodafone Store.

L’offerta per una SIM Giga illimitati di WindTre si chiama Di Più Unlimited 5G e permette di navigare alla massima velocità con accesso prioritario alla rete dell’operatore (Priority Pass). Il costo è di 29,99 euro al mese con Easy Pay, ovvero l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito. Nell’offerta sono inclusi anche il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo e la possibilità di ricevere supporto dal servizio clienti al 159 senza attese. Acquistando l’offerta online l’attivazione di 49,99 euro si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese. La SIM costa 10 euro.

SIM Giga illimitati: le migliori offerte mobile con tanti Giga di aprile 2023

Offerte mobile con tanti Giga Giga inclusi Costo mensile Per chi arriva da… TIM Power Supreme Easy 150 GB in 4G primo mese gratuito, poi 7,99 euro Iliad o alcuni MVNO selezionati con portabilità Creami Extra WOW 150 di PosteMobile 150 GB in 4G+ 9,99 euro Qualsiasi operatore ho. 9,99 di ho. Mobile 230 GB in 4G fino a 30 Mbps 9,99 euro Iliad o alcuni MVNO selezionati con portabilità Kena 9,99 230GB STAR di Kena Mobile 230 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con autoricarica 9,99 euro Iliad o alcuni MVNO selezionati con portabilità Fastweb Mobile Maxi 300 GB anche in 5G 11,95 euro Qualsiasi operatore Creami Extra WOW 300 di PosteMobile 300 GB in 4G+ 11,99 euro Qualsiasi operatore Dati 300 di Iliad 300 GB in 4G/4G+ 13,99 euro Qualsiasi operatore

La scelta di offerte per una SIM Giga illimitati è piuttosto ridotta e il prezzo non è propriamente alla portata di tutti. Quest’ultimo aspetto non è da sottovalutare se state pensando di utilizzare la SIM come alternativa alla rete fissa, in quanto il costo mensile è sostanzialmente allineato a quello di un’offerta fibra ottica. Se volete risparmiare potete invece virare su una tariffa con tanti Giga inclusi, più che sufficienti per soddisfare le esigenze di connessione anche per chi consuma una grande quantità di dati al mese. Per confrontare le migliori offerte del mese e trovare quella più adatta a voi in base ai consumi potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it.

Le offerte con più Giga inclusi che potete attivare ad aprile sono:

1. TIM Power Supreme Easy di TIM prevede 150 GB con TIM Ricarica Automatica per navigare in 5G fino a 2 Gbps in download a 7,99 euro al mese. Scegliendo il pagamento su credito residuo si hanno solo 100 GB inclusi. Se acquistate l’offerta online il primo mese e attivazione sono gratuiti, invece di 5 euro. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. In Ue potete utilizzare 8 GB in roaming. La tariffa è però riservata a chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati (PosteMobile, Fastweb Mobile, Coop Voce e altri) con portabilità gratuita del numero di telefono.

2. Creami Extra WOW 150 di PosteMobile prevede 150 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download a 8,99 euro al mese. SIM a 10 euro più 10 euro per una prima ricarica. In Ue potete utilizzare 8,19 GB in roaming.

3. ho. 9,99 di ho. Mobile prevede 230 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps in download a 9,99 euro al mese. E’ previsto anche l’acquisto di una prima ricarica da 10 euro da cui verrà scalato il prezzo del primo rinnovo dell’offerta. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. In Ue potete utilizzare 9,1 GB in roaming. La tariffa è però riservata a chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati(PosteMobile, Fastweb Mobile, Coop Voce e altri) con portabilità gratuita.

Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provare questa tariffa per 30 giorni. Scaduto il periodo promozionale dovete decidere se continuare con l’operatore o recedere gratuitamente dal piano e ottenere il rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese. Nel secondo caso potete fare la richiesta di recesso direttamente online con due clic.

4. Kena 9,99 230GB STAR di Kena Mobile prevede 230 GB per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download + 50 GB al mese scegliendo il pagamento con autoricarica a 9,99 euro al mese. L’attivazione è di 4,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. In Ue potete utilizzare 9,5 GB in roaming. La tariffa è però riservata a chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati(PosteMobile, Fastweb Mobile, Coop Voce e altri) con portabilità gratuita.

5. Creami Extra WOW 300 di PosteMobile prevede 300 GB per navigare in 4G+ navigare fino a 300 Mbps in download a 11,99 euro al mese. SIM a 10 euro più 20 euro per una prima ricarica. In Ue potete utilizzare 10,92 GB in roaming.

6. Dati 300 di Iliad con 300 GB per navigare in 4G/4G+ a 13,99 euro al mese per sempre. La SIM costa 9,99 euro mentre l’attivazione è gratuita. In Ue potete utilizzare 13 GB in roaming.

7. Fastweb Mobile Maxi di Fastweb Mobile prevede 300 GB per navigare anche in 5G a 11,95 euro al mese. L’attivazione è di 10 euro mentre la SIM viene spedita gratuitamente a casa entro 5 giorni lavorativi. Sono inclusi anche i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy per imparare nuove competenze digitali e diventare più competitivi sul mercato del lavoro. In Ue potete utilizzare 10 GB in roaming.

