Vodafone TV con NOW TV Sport e DAZN: offerte e programmazione di giugno 2022

Vodafone TV permette di poter vedere un gran numero di contenuti in streaming, grazie alla potenza della fibra ottica di Vodafone. Ecco come funziona l’offerta Internet casa e quali sono gli abbonamenti che si possono sottoscrivere tra quelli inclusi nelle offerte Vodafone TV di giugno 2022 .

Vodafone TV permette di trovare contenuti che si adattano perfettamente alle esigenze di tutta la famiglia, da vedere in qualsiasi momento, grazie all’utilizzo di un unico box (il decoder ricevuto da Vodafone).

Il TV box permette di:

guardare i propri programmi preferiti in unico posto, con un’esperienza di visione anche in 4K (non sarà neanche necessario comprare un nuovo televisore in quanto il decoder è compatibile con il nuovo standard DVB T2);

accedere ai canali di digitale terrestre, oltre che ai programmi presenti su Netflix, Prime Video, NOW, YouTube, YouTube Kids , CHILI, Facebook Watch e così via;

poter vedere i contenuti disponibili anche su smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita Vodafone TV.

Offerte Vodafone TV giugno 2022 senza fibra

VODAFONE TV INTRATTENIMENTO VODAFONE TV SPORT PLUS VODAFONE TV SPORT PLUS E INTRATTENIMENTO Costo: 5 euro al mese per il primo mese, poi 12 euro al mese Costo : 15 euro al mese e 3 euro di sconto sulla rete fissa Costo : 25 euro al mese e 5 euro di sconto sulla rete fissa Cosa include : NOW TV Entertainment

Catalogo di film e programmi per tutta la famiglia Cosa include : NOW Sport, con il calcio e lo sport di Sky

Catalogo di film e programmi per tutta la famiglia Cosa include : NOW TV Entertainment

NOW Sport, con il calcio e lo sport di Sky

Catalogo di film e programmi per tutta la famiglia

Tutte e 3 le offerte presentate in tabella potranno essere sottoscritte dai clienti che hanno già un abbonamento Internet casa con Vodafone attivo. Sarà sempre incluso il TV Box 4K con controllo vocale, compatibile con lo standard DVBT2.

Il box si riceverà gratuitamente presso la propria abitazione (non ci sono vincoli di durata e non si pagheranno costi aggiuntivi restituendo il box in caso di disdetta). Sarà invece previsto un contributo di attivazione una tantum (quindi da pagare una sola volta) pari a 9,99 euro.

Offerte Vodafone TV giugno 2022 con fibra

VODAFONE TV INTRATTENIMENTO E NOW ENTERTAINMENT VODAFONE TV SPORT PLUS E NOW SPORT VODAFONE TV SPORT PLUS E INTRATTENIMENTO E NOW SPORT E ENTERTAINMENT Costo: 32,90 euro al mese per il primo mese, poi 12 euro al mese Costo : 39,90 euro al mese e 3 euro di sconto sulla rete fissa Costo : 47,90 euro al mese e 5 euro di sconto sulla rete fissa Cosa comprende : NOW TV Entertainment

Catalogo di film e programmi per tutta la famiglia

Internet senza limiti alla velocità massima della fibra FTTH, pari a 2,5 Giga in download

le chiamate da numero fisso illimitate e gratuite verso tutti i numeri di rete fissa nazionale

il modem con Wi-Fi Optimizer Cosa comprende : NOW Sport, con il calcio e lo sport di Sky

Catalogo di film e programmi per tutta la famiglia

Internet senza limiti alla velocità massima della fibra FTTH, pari a 2,5 Giga in download

le chiamate da numero fisso illimitate e gratuite verso tutti i numeri di rete fissa nazionale

il modem con Wi-Fi Optimizer Cosa comprende : NOW TV Entertainment

NOW Sport, con il calcio e lo sport di Sky

Catalogo di film e programmi per tutta la famiglia

Internet senza limiti alla velocità massima della fibra FTTH, pari a 2,5 Giga in download

le chiamate da numero fisso illimitate e gratuite verso tutti i numeri di rete fissa nazionale

il modem con Wi-Fi Optimizer

Le promozioni descritte uniscono la fibra ottica di Vodafone (che è un pacchetto di tipo all inclusive) all’intrattenimento disponibile con la Vodafone TV. Gli utenti hanno, quindi, la possibilità di attivare:

Internet Unlimited : abbonamento per la connessione Internet casa con velocità massima di 2.500 Mega tramite rete in fibra ottica e linea telefonica con chiamate gratis; il costo dell’abbonamento è di 24,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis; per i già clienti Vodafone mobile, invece, il costo è di 22,90 euro al mese

: abbonamento per la connessione Internet casa con velocità massima di 2.500 Mega tramite rete in fibra ottica e linea telefonica con chiamate gratis; il costo dell’abbonamento è di con attivazione e modem Wi-Fi gratis; per i già clienti Vodafone mobile, invece, il costo è di 22,90 euro al mese Vodafone TV: aggiungendo i pacchetti descritti in precedenza

Per attivare l’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto e verificare la copertura. Successivamente, sarà possibile aggiungere i pacchetti Vodafone TV desiderati.

Attiva la fibra ottica di Vodafone + le offerte Vodafone TV»



Vodafone TV: disdetta

La Vodafone TV e i contenuti attivati si rinnovano ogni mese (il primo rinnovo coincide con il giorno dell’attivazione). Gli importi vengono addebitati direttamente nella fattura dell’offerta Internet casa sottoscritta, che si può pagare anche tramite addebito diretto su conto corrente o carta di credito (a questo proposito, ti potrebbero interessare i migliori conti correnti online e carte di pagamento sui quali domiciliare le utenze Internet casa).

In merito alla durata, la promozione prevede 24 mesi con rinnovo a tempo indeterminato, ma si ha la possibilità di recedere anche prima, procedendo con la restituzione del TV Box (in questo caso non si pagheranno penali).

Se il recesso avverrà prima di 12 mesi, la mancata restituzione del TV box comporterà una penale pari a 120 euro (cifra commisurata al valore della merce), mentre la penale sarà pari a 60 euro per il recesso avvenuto tra il 13° e il 24° mese.

Il TV box si dovrà restituire entro 30 giorni dalla comunicazione della disdetta dall’offerta Vodafone TV sottoscritta. Si potrà procedere:

con il ritiro a domicilio con il corriere DHL;

oppure, recandosi presso la sede DHL più vicina alla propria abitazione.

In caso di problemi con le offerte Vodafone TV, sarà possibile inoltrare un reclamo o richiedere assistenza:

su Internet, al link voda.it/vtvsupporto;

chiamando il Servizio Clienti Vodafone TV allo 02 84594650;

presentando un reclamo formale a casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO).

Fibra Vodafone: quanto costa da sola

La promozione Vodafone in fibra ottica, chiamata Internet Unlimited, potrà essere attivata anche singolarmente, senza pagare alcun costo di attivazione, né contributi per la spedizione del modem presso la propria abitazione (che comunque non è obbligatorio), come in tutte le offerte Internet casa.

La fibra Vodafone, con la quale si potrà navigare fino alla velocità massima di 2,5 Giga in download, avrà un costo:

pari a 22,90 euro al mese per i già clienti mobile (si tratta di un trend sempre più diffusi tra le offerte degli operatori di telefonia fissa e mobile);

pari a 24,90 euro al mese per tutti gli altri clienti, sia nel caso di portabilità, sia nel caso di sottoscrizione di un collegamento a Internet per la prima volta.

La promozione base comprende Internet senza limiti, le chiamate gratuite in tutta Italia da numero fisso, un modem di ultima generazione, che si consiglia di richiedere poiché permette di ottimizzare la rete in ogni angolo della propria casa.

Scopri Vodafone Internet Unlimited »

In alternativa, oggi è possibile scegliere anche Internet Unlimited V-MAX, che ha un prezzo in offerta pari a 29,90 euro al mese, invece di 34,90 euro al mese e include anche:

una chiavetta per navigare in 4G anche quando ci si trova lontani da casa;

il Wi-Fi gratuito in tutta la casa (se necessario, per esempio nel caso di immobile a due piani, si riceverà il Super Wi-Fi Extender, che di solito è a pagamento);

il pacchetto rete sicura Family, che prevede la protezione dei propri dispositivi elettronici connessi alla rete contro le principali e più diffuse minacce del web, oltre che la funzione Parental Control.

Prima di attivare le offerte Vodafone casa, si consiglia di fare una verifica della propria copertura di rete in modo tale da sapere in anticipo se si potrà navigare alla velocità della fibra ottica di tipo FTTH, oppure no.

In caso negativo, resta comunque la possibilità di attivare una promozione di tipo FWA (la cosiddetta fibra misto radio), la quale è disponibile a un prezzo di partenza pari a 21,90 euro al mese – con l’offerta Vodafone Casa Wireless – e permette di raggiungere quelle zone del Paese che non sono state ancora coperte dalla tecnologia in fibra ottica.

Scopri di più sull’offerta FWA di Vodafone »