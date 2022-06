Velocità di connessione Internet a confronto: gli operatori più veloci di giugno 2022

La velocità di connessione delle offerte Internet casa non ha fatto altro che aumentare nel corso degli ultimi anni, anche se ci sono ancora oggi alcune zone del Paese che non sono raggiunte dalla fibra ottica. Nelle prossime righe analizzeremo le velocità di connessione dei principali operatori Internet casa che ci sono nel nostro Paese, ricordando comunque che si tratta delle velocità nominali e non di quelle reali.

Offerte in evidenza PosteMobile Casa Web 19,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Quando si valuta la velocità di un’offerta Internet casa, ci sono alcune cose che si devono sapere. La prima (fondamentale) riguarda la differenza tra la velocità nominale e la velocità reale.

La prima è la velocità massima che può essere raggiunta da un determinato operatore di servizi Internet casa, in condizioni ottimali. La seconda, invece, è la velocità di navigazione che si può effettivamente raggiungere nel luogo in cui si abita.

Questo è il motivo per il quale, nel momento in cui si sottoscrive una qualsiasi promozione Internet casa, è utile effettuare una verifica della propria copertura di rete e uno speed test (test della velocità): questa è la seconda cosa da sapere.

Il tool gratuito di SOStariffe.it ti permette di conoscere a quanto potrai navigare se sceglierai di attivare la promozione di un determinato operatore.

Quanto è veloce la tua ADSL? Città SPEEDTEST Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Abbiamo utilizzato il comparatore di offerte Internet casa di SOStariffe.it per individuare alcune delle migliori promozioni con Internet illimitato che si possono attivare oggi, mettendo a confronto le velocità nominali raggiunte dai vari provider.

Cliccando su Offerte Internet casa avrai la possibilità di scoprire se potrai navigare con la fibra di tipo FTTH, FTTC o con una rete ADSL: dovrai semplicemente inserire il tuo indirizzo e se sei un privato o un’azienda, inserire i tuoi dati e indicare se disponi già di un’offerta Internet attiva, accettare le condizioni legate all’informativa sulla Privacy e cliccare sul pulsante Confronta le offerte.

Clicca sul link in basso per conoscere la tua velocità di rete e confrontare le offerte Internet casa che potrai sottoscrivere direttamente online.

Confronta le migliori offerte Internet casa »

Offerte Internet casa: qual è la più veloce

NOME OFFERTA VELOCITÀ RETE FTTH COSTO MENSILE Fibra Iliad 5 Giga in download per le zone coperte da tecnologia FTTH EPON 1 Giga in download negli altri casi 15,99 euro per i già clienti mobile 23,99 euro al mese per tutti gli altri clienti Fastweb Casa 2,5 Giga in download 28,95 euro al mese per le attivazioni entro il 24 giugno 2022 Internet Unlimited 2,5 Giga in download 22,90 euro al mese per già clienti mobile 24,90 euro al mese in promozione nel caso di sottoscrizione online Offerta base fibra TIM 1 Giga in download 24,90 euro al mese Fibra WINDTRE 1 Giga in download 22,99 euro al mese per i già clienti mobile 26,99 euro al mese per tutti gli altri clienti Sky Wifi 1 Giga in download 24,90 euro al mese

I dati riportati in tabella mettono in evidenza che:

oggi è possibile attivare una promozione con Internet senza limiti a meno di 30 euro al mese ;

la velocità nominale massima che si può raggiungere è di 2,5 Giga in download (tranne nel caso di Iliad).

A proposito di Iliad, che è stato l’ultimo tra gli operatori in elenco a proporre delle offerte Internet casa, il costo della promozione per i già clienti mobile è il più basso tra quelli proposti dai gestori presentati in tabella.

Questo significa che per approfittare di questo vantaggio economico, si dovrebbe prendere per prima cosa in considerazione l’attivazione di una promozione mobile. Considerato che le offerte Iliad sono valide per tutti, si potranno attivare sia su un nuovo numero, sia sul proprio numero di telefono, effettuando la portabilità.

Per esempio, potresti attivare Iliad Giga 120 al costo di 9,99 euro al mese + 9,99 euro una tantum per l’acquisto della nuova SIM. Scopri di più cliccando sul link che trovi di seguito.

Attiva una promozione Iliad mobile»



Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Offerte Fastweb per navigare a 2,5 Giga in download

Fastweb Casa è la promozione Internet casa di Fastweb con la quale navigare fino a 2,5 Giga in download, che si caratterizza per la presenza di:

Internet illimitato;

le chiamate da rete fissa verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

l’Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata;

i corsi della Fastweb Digital Academy.

Annunci Google

Scopri Fastweb Casa»

In alternativa, sarà possibile attivare l’offerta Fastweb Casa light, che ha le chiamate a consumo e un modem meno moderno di quello dell’offerta Fastweb casa, ma comunque molto performante, la quale prevede un costo di 25,95 euro al mese.

Se non si fosse raggiunti dalla fibra ottica, si potrebbe comunque optare per Fastweb Casa Light FWA, che costa 19,95 euro al mese, e comprende Internet ultraveloce grazie alla fibra misto radio, oltre che l’Internet Box e l’antenna inclusi.

Vodafone Internet casa

L’operatore Vodafone propone Internet Unlimited al costo di:

22,90 euro al mese per i già clienti mobile;

24,90 euro al mese per tutti gli altri clienti, sia nel caso di attivazione di una nuova linea, sia nel caso di migrazione da un altro operatore a Vodafone.

L’offerta, con la quale si potrà navigare fino a 2,5 Giga in download, include:

Internet illimitato;

le chiamate da rete fissa;

il modem con Wi-Fi Optimizer, in grado di ottimizzare la connessione in ogni angolo della casa.

Scopri di più sulla promozione Internet Unlimited »



Offerte Internet casa TIM

TIM propone un’offerta base per navigare con la fibra di tipo FTTH alla velocità di 1 Giga in download, al costo di 24,90 euro al mese, e una promozione completa, che si consiglia di considerare in quanto è gratuita fino al 31 agosto 2022, e poi disponibile al costo di 29,90 euro al mese.

L’abbonamento mensile include:

la fibra illimitata, disponibile in più di 200 Comuni;

il modem TIM HUB+ incluso nel costo mensile a 5 euro al mese fino al 48° mese, ma gratuito fino al 31 agosto 2022;

il contributo di attivazione, incluso nel costo mensile a 10 euro al mese fino al 24° mese, ma gratuito fino al 31 agosto 2022;

la chiamate gratuite da numero fisso, verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

Scopri TIM Premium Fibra»

Fibra WINDTRE

Anche l’operatore WINDTRE propone un costo speciale riservato ai suoi clienti mobile che sceglieranno di attivare anche la fibra ottica e che pagheranno un prezzo pari a 22,99 euro al mese – mentre per tutti gli altri clienti l’abbonamento sarà di 26,99 euro al mese.

La promozione comprende:

la fibra ottica di tipo FTTH (nelle zone coperte) senza limitazioni;

le chiamate illimitate e gratuite incluse;

il modem con Wi-Fi 6 incluso;

12 mesi di Amazon Prime Video.

Attiva la super fibra di WINDTRE »

Ski Wifi

Sky Wifi ha un costo di 24,90 euro al mese e prevede una connessione a Internet di tipo illimitato. Il suo punto di forza non è solo la velocità di rete, pari a 1 Giga in download e a 300 Mega in upload, ma la possibilità di attivare tutta una serie di offerte combinate.

Per esempio, la promozione Sky Wifi + Sky TV + Sky Sport, che ha un costo scontato di 55,80 euro al mese per 18 mesi, comprende:

i vantaggi della fibra Sky;

il piano base Sky TV, con serie TV, show e produzioni originali;

il pacchetto Sky Sport, che permette di vedere le coppe europei, tennis, basket e tanti altri sport.

Scopri i vantaggi di Sky Wifi con Sky Q »

« notizia precedente Conto deposito: vincolare i risparmi conviene di più nel 2022