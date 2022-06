Pacchetti telefonia mobile: costi già dell'8% e più traffico dati nelle tariffe

Il nuovo studio dell’Osservatorio SOStariffe.it mette in evidenza quelli che sono i principali trend del settore di telefonia mobile italiano. Il confronto tra il 2021 e il 2022, infatti, certifica la crescita dei Giga inclusi nelle offerte che diventano ancora più convenienti anche grazie ad un calo netto del prezzo medio.

Più Giga a prezzo più basso: ecco come è cambiato il mercato di telefonia mobile in Italia nell’ultimo anno

OFFERTA MEDIA 2021 2022 VARIAZIONE Minuti inclusi 2612 2666 +2,1% SMS inclusi 1697 1578 -7% Giga inclusi 66 95 +43,9% Costo periodico 10,96 euro 10 euro -8,8%

L’indagine ha messo a confronto le offerte di maggio 2022 con quelle di marzo 2021. Lo studio ha considerato sia le tariffe degli operatori MNO con rete proprietaria (TIM, Vodafone, WINDTRE e Iliad) che i provider MVNO che, non avendo rete proprietaria, si “appoggiano” sulla rete mobile di uno degli operatori MNO. I dati sono stati elaboratori per evidenziare la composizione media dei pacchetti e il costo medio delle offerte proposte dagli operatori.

Considerando tutte le offerte presenti sul mercato di telefonia mobile (MNO + MVNO), il pacchetto medio include oggi 2666 minuti, 1578 SMS e 95 GB. Il dato più interessante è, chiaramente, quello dei Giga inclusi ogni mese che registrano un incremento del +43,9% rispetto ai dati raccolti nel 2021. Variazioni molto meno significative per minuti (+2,1%) e SMS (-7%) che oramai sono da considerare quasi illimitati.

Per quanto riguarda la spesa media, invece, si passa da 10,96 euro a 10 euro con un calo del -8,8% rispetto ai dati dell’anno precedente. Le tariffe, in media, costano quasi 1 euro in meno rispetto allo scorso anno facendo registrare quasi 30 Giga inclusi in più.

Come sono cambiate le offerte degli operatori MNO

OFFERTA MEDIA 2021 2022 VARIAZIONE Minuti inclusi 2841 2720 -4,3% SMS inclusi 1655 2048 +23,7% Giga inclusi 71 101 +42,3% Costo periodico 14,79 euro 13,49 euro -8,8%

Restringendo l’analisi alle sole offerte degli operatori MNO, l’indagine conferma i trend evidenziati in precedenza. Anche in questo caso, aumentano i Giga e si riducono i costi medi. I provider MNO, rispetto alla media complessiva del mercato, propongono più Giga ed un costo medio più alto ma le variazioni percentuali sono praticamente identiche nel confronto con i dati illustrati in precedenza.

L’offerta media proposta da un operatore MNO presenta 2841 minuti e 1655 SMS con variazioni, rispettivamente, del -4,3% e del +23,7% rispetto allo scorso anno. I Giga inclusi, invece, passano da 71 GB a 101 GB con un incremento del +42,3% rispetto ai dati raccolti nel corso del 2021. Per quanto riguarda il prezzo medio, invece, si passa da 14,79 euro a 13,49 euro con un calo del -8,8% su base annua.

Le offerte degli operatori virtuali MVNO: prezzi stabili ma molti più Giga

OFFERTA MEDIA 2021 2022 VARIAZIONE Minuti inclusi 2460 2725 +10,8% SMS inclusi 1725 1489 -13,7%% Giga inclusi 63 92 +46% Costo periodico 8,40 euro 8,32 euro -1%

Molto interessante anche il dato degli operatori MVNO. I provider virtuali, infatti, continuano ad aumentare i Giga inclusi nelle offerte senza però abbassare i prezzi, già molto più bassi rispetto alla media di quanto proposto dagli operatori MNO. La tariffa media proposta dai provider MVNO presenta 2725 minuti e 1489 SMS con, rispettivamente, un incremento del +10,8% ed un calo del -13,7%.

Per quanto riguarda i Giga, invece, si passa da 63 GB a 92 GB. In questo caso, l’aumento è del +46% ed è quello più significativo tra le tre differente analisi dello studio (MNO+MVNO, solo MNO, solo MVNO). Discorso completamente differente per il prezzo medio. Le tariffe proposte dai provider MVNO, infatti, registrano un calo pari al -1% con una spesa pari a 8,40 euro al mese.

Le offerte degli operatori virtuali costano circa 5 euro al mese in meno garantendo quasi lo stesso numero di Giga (92 contro 101 GB). Da notare, però, che i provider MVNO non mettono a disposizione, nella stragrande maggioranza dei casi, il 5G e possono presentare, in alcuni casi, in 4G con velocità fortemente limitata rispetto alle proposte degli MNO.

