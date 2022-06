Conto corrente cointestato: le soluzioni di Giugno 2022

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Widiba ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ControCorrente Semplice ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Per i risparmiatori alla ricerca di un conto corrente cointestato, il comparatore per conti corrente di SOStariffe.it (disponibile anche sull’App di SOStariffe.it per Android e iOS) aiuta a trovare le soluzioni migliori di Giugno 2022. Tra le proposte più vantaggiose, ci sono i conti correnti online che offrono la possibilità di cointestare il conto a una persona differente dal “primo” titolare e solo raramente e in casi particolari a più persone. Sono conti correnti convenienti perché, pur offrendo l’operabilità quotidiana di un conto tradizionale (spesso senza commissioni), sono a zero spese o con canoni annuali di gestione molto bassi.

Conto corrente online e cointestato, perché è conveniente

CONTO ONLINE E COINTESTATO: 2 CARATTERISTICHE CON 4 VANTAGGI Zero spese: i conti correnti online sono più economici rispetto a un conto tradizionale: sono a zero spese o con costi ridotti e per le principali operazioni non si pagano commissioni Guadagno di tempo: niente più viaggi in filiale, niente più code agli sportelli. E operabilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tramite PC e smartphone con Internet banking e mobile banking Più operabilità sul conto: su un conto cointestato, uno o due o più titolari possono eseguire le operazioni bancarie sullo stesso conto Conto di “casa&famiglia”: spesso è aperto da marito e moglie, fratello e sorella, figlio e genitore anziano, genitore e figlio giovane che vive a distanza (di solito per studio)

Illustrati sinteticamente nella tabella i benefici di un conto corrente online e cointestato, ci sono altre due caratteristiche che meritano di essere evidenziate.

Oltre a essere facili e veloci da aprire, i conti correnti online sono sicuri. La loro sicurezza è garantita tramite una password da inserire e un codice d’accesso che arriva sul cellulare registrato (per i conti cointestati di solito sono associati tanti numeri di telefono quanti sono i titolari del conto). In alcuni casi, c’è anche la possibilità di riconoscimento biometrico:

voce;

impronta digitale;

volto.

Quando si sta decidendo se cointestare o meno un conto è bene tenere presente anche questa distinzione:

firma disgiunta ;

; firma congiunta.

Quando si sceglie la prima opzione, infatti, i titolari avranno la possibilità di effettuare le operazioni bancarie in autonomia, anche agendo separatamente. Al contrario, con la firma congiunta saranno necessari il consenso e la firma di entrambi gli intestatari per eseguire qualsiasi operazione.

Conti correnti online cointestati: le offerte di Giugno 2022

CONTO CORRENTE ONLINE VANTAGGI DELL’OFFERTA Conto BBVA zero spese per l’apertura e per la tenuta del conto

per l’apertura e per la tenuta del conto carta di debito gratuita

bonifici ordinari e istantanei con zero commissioni

prelievi gratis per somme pari o maggiori di 100 euro

10% di Cashback BBVA fino a 50 euro il primo mese, 1% di Cashback BBVA recuperando fino a 30 euro per successivi 12 mesi Conto My Genius UniCredit canone senza costi di tenuta del conto se lo si apre entro il 30 Giugno 2022

di tenuta del conto se lo si apre entro il 30 Giugno 2022 moduli aggiuntivi per transazioni e sconti sui depositi titoli

bonifici online gratuiti

carta di debito senza spese di emissione Conto Corrente Arancio ING canone gratuito a tempo indeterminato con l’accredito di stipendio/pensione o entrate mensili di almeno 1.000 euro

a tempo indeterminato con l’accredito di stipendio/pensione o entrate mensili di almeno 1.000 euro carta di debito e carta prepagate virtuale gratuite

un modulo di assegni all’anno gratuito

bonifici online senza commissioni

senza commissioni prelievi bancomat gratis Conto Widiba Start primo anno zero spese se lo si apre entro il 13 Luglio 2022, dal secondo anno 3 euro al mese ma con un piano di promozioni per azzerarne i costi

se lo si apre entro il 13 Luglio 2022, dal secondo anno 3 euro al mese ma con un piano di promozioni per azzerarne i costi PEC e Firma Digitale gratuiti

bonifici ordinari senza commissioni

carta di debito inclusa con collegamenti a Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay

I conti correnti cointestati più vantaggiosi di Giugno 2022 sono 4 conti correnti online che sono stati trovati grazie al comparatore di SOStariffe.it, che ha messo a confronto le proposte disponibili sul mercato bancario di oggi. Vediamo in dettaglio quali sono queste 4 migliori offerte.

Conto BBVA

Il conto corrente cointestato più vantaggioso di Giugno 2022 è di BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria), la banca digitale senza costi per operazioni semplici, sicure e veloci. La banca multinazionale spagnola propone un conto online zero spese che si apre con un selfie in poco più di 5 minuti, con canone annuo e imposta di bolla gratuiti e un IBAN italiano.

Con questo conto online cointestato, BBVA offre anche le seguenti promozioni:

Cashback 10% BBVA, ottenendo fino a 50 euro il primo mese direttamente sul proprio conto;

BBVA, ottenendo fino a 50 euro il primo mese direttamente sul proprio conto; Cashback 1% BBVA, recuperando fino a 30 euro nei successivi 12 mesi;

Passaparola, ottenendo fino a 100 euro invitando amici e familiari ad aprire un conto in BBVA.

Con l’apertura del conto, inoltre, sono concessi

una carta di debito fisica e virtuale con un limite massimo di pagamento stabilito di default dalla banca di 600 euro al giorno, ma elevabile a 1.000 euro su richiesta del cliente;

con un limite massimo di pagamento stabilito di default dalla banca di 600 euro al giorno, ma elevabile a 1.000 euro su richiesta del cliente; possibilità di pagamenti tramite Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay;

servizio Pay&Pla n per dividere in comode rate l’importo delle spese indicate con l’etichetta “rateizzabile”, con possibilità di rateizzare fino a 5 acquisti in una sola operazione;

per dividere in comode rate l’importo delle spese indicate con l’etichetta “rateizzabile”, con possibilità di rateizzare fino a 5 acquisti in una sola operazione; prelievo presso gli ATM di qualsiasi banca dell’area SEPA gratuito per importi superiori o uguali a 100 euro . Per prelievi inferiori a 100 euro si applicherà una commissione di 2 euro;

presso gli ATM di qualsiasi banca dell’area SEPA per importi superiori o uguali a . Per prelievi inferiori a 100 euro si applicherà una commissione di 2 euro; bonifici ordinari (importo massimo 6.000 euro) e istantanei (importo massimo 1.000 euro) senza commissioni;

zero spese per la ricarica del proprio conto corrente BBVA utilizzando una carta di debito o prepagata di un’altra banca.

Per ulteriori informazioni sull’offerta di BBVA:



Conto My Genius di UniCredit

Con pochi e semplice click non solo è possibile aprire il conto corrente online My Genius di Unicredit, ma anche cointestarlo senza bisogno di andare in filiale.

Con canone azzerato per sempre se lo si apre entro il prossimo 30 Giugno, questo conto corrente online è gestibile tramite Internet e App grazie al servizio di Banca Multicanale che consente di

effettuare operazioni che fino a qualche anno fa si potevano fare solo allo sportello di un’agenzia bancaria durante l’orario di apertura;

ricevere informazioni relativamente al conto corrente e al conto titoli.

Inoltre UniCredit con conto My Genius offre la possibilità di scegliere tra uno dei 3 Moduli Transazionali (Silver, Gold e Platinum) e/o uno dei 2 Moduli Investimento (Gold e Platinum) a disposizione e dal canone mensile predefinito. La richiesta di attivazione e/o disattivazione dei singoli Moduli può essere effettuata gratuitamente all’apertura del conto My Genius o successivamente, una volta al mese, direttamente in Filiale – anche attraverso ATM BancoSmart, Totem Multifunzione, Casse Veloci – o comodamente da casa utilizzando il servizio Banca Multicanale via Internet o il Contact Center.

Inoltre è il conto online My Genius prevede:

carta di debito senza costo di emissione;

senza costo di emissione; prelievi gratuiti dagli ATM UniCredit;

bonifici ordinari online senza commissioni.

Per ulteriori informazioni sulla proposta di UniCredit:



Conto Corrente Arancio di ING

Tra i conti correnti più convenienti sul mercato con possibilità di cointestazione fino a un massimo di 2 persone c’è anche Conto Corrente Arancio della banca olandese ING, che si apre tramite Internet con la firma digitale.

Conto Corrente Arancio prevede con la formula (a scelta) “Modulo Zero Vincoli” zero costi per la tenuta del conto con l’accredito di stipendio/pensione o entrate di almeno 1.000 euro al mese. Se questi requisiti, si pagano 2 euro di canone al mese. Inoltre, questa offerta prevede:

gestione del conto da App (con accesso con impronta digitale) oppure dal sito Internet di banca ING;

(con accesso con impronta digitale) oppure dal sito Internet di banca ING; prelievi di contante in Italia e in Europa senza commissioni;

bonifici SEPA fino a 50.000 euro online o al telefono;

un modulo di assegni all’anno gratuito;

principali pagamenti MAV, F24, RAV senza costi;

carta di debito Mastercard gratuita pagamenti con Apple Pay e Google Pay;

Mastercard gratuita pagamenti con Apple Pay e Google Pay; carta prepagata Mastercard virtuale gratuita collegata con Apple Pay e Google Pay;

carta di credito con canone zero qualora la carta sia utilizzata per spese di almeno 500 euro al mese, altrimenti canone annuo di 24 euro, fido di 1.500 euro al mese con collegamenti a Apple Pay e Google Pay e prelievo giornaliero massimo di 600 euro;

qualora la carta sia utilizzata per spese di almeno 500 euro al mese, altrimenti canone annuo di 24 euro, fido di al mese con collegamenti a Apple Pay e Google Pay e prelievo giornaliero massimo di 600 euro; possibilità di personalizzare il PIN delle proprie carte.

Per avere maggiori informazioni sull’offerta di banca ING:



Conto Widiba

È possibile cointestare anche il conto Widiba Start, proposto da Widiba, la banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi. Si tratta di un conto corrente online che è possibile aprire anche tramite SPID (se non la si avesse la banca aiuta a crearla con 3 passaggi) e che prevede canone zero per il primo anno se si apre il conto entro il 13 Luglio 2022. Dal secondo anno, invece, si pagano 3 euro al mese di costo di gestione. Tuttavia, i correntisti hanno la possibilità di azzerare il canone approfittando di una serie di promozioni. Per esempio:

con un’età inferiore ai 30 anni, si risparmiano 3 euro ;

; con l’accredito di stipendio e pensione, si paga 1 euro in meno;

in meno; con un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro, si risparmia 1 euro ;

; con 10.000 euro investiti in risparmio gestito – fondi, Sicav (Società di investimento a capitale variabile), polizze assicurative – si spendono 2 euro in meno;

in meno; con 20.000 euro investiti in risparmio amministrato – azioni, obbligazioni, fondi d’investimento (ETF) e strumenti finanziari (ETC) – si paga 1 euro in meno.

Inoltre, c’è da sottolineare che l’offerta del conto Widiba Start prevede:

password vocale per accedere al conto dall’App;

per accedere al conto dall’App; PEC e la firma digitale gratuita;

carta di debito inclusa collegamento a Google Pay, Apple Pay e Bancomat Pay;

inclusa collegamento a Google Pay, Apple Pay e Bancomat Pay; prelievi da sportello ATM gratuito con importo pari o superiore a 100 euro senza commissioni;

estratto conto digitale gratuito;

possibilità di effettuare trading online operando sui principali mercati;

deposito titoli incluso;

carta di credito Classic (fido 1.500 euro, canone annuo 20 euro) o Gold (3.000 euro di fido e 50 euro di canone annuo) entrambe circuito Visa o Mastercard;

(fido 1.500 euro, canone annuo 20 euro) o (3.000 euro di fido e 50 euro di canone annuo) entrambe circuito Visa o Mastercard; accesso alle offerte di carte di credito American Express con vantaggi esclusivi;

servizio gratuito di portabilità WidiExpress che, compilando un modulo online, permette al nuovo correntista di banca Widiba di trasferire dal vecchio conto tutte le operazioni a esso collegate: dall’accredito di stipendio/pensione ai pagamenti di utenze e bollette.

Per avere maggiori dettagli sull’offerta di banca Widiba:

