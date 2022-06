Carte di credito zero spese: le offerte di Giugno 2022

Offerte in evidenza Carta di Debito BBVA QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA PAYBACK American Express QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Carta Prepagata QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Per le carte di credito, la parole d’ordine è risparmio. Anche a Giugno 2022, i nuovi clienti sono a caccia di carte che siano a zero spese. Tradotto: niente costi fissi per la gestione della carta stessa. Quindi, canone annuale gratuito oppure molto basso. Così come, prima di sceglierne una, si guarda sempre più ai bonus e ai benefit concessi ai nuovi clienti.

La carta di credito, che è sempre abbinata a un conto corrente, è ormai uno strumento di pagamento in crescente diffusione. Gli acquisti online spingono il suo utilizzo, così come il fatto che ormai l’esito per ottenerne una è immediato e il numero dei requisiti richiesti si assottiglia continuamente. Resta poi il fatto che l’importo speso è addebitato sul conto d’appoggio successivamente, di solito entro la metà del mese successivo al pagamento.

Ma come trovare le carte di credito più vantaggiose? Con il comparatore per carte di credito di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di Sostariffe.it per Android e iOS) è possibile individuare le migliori offerte di carte di credito zero spese di Giugno 2022.

Conti correnti e carte di credito zero spese a Giugno 2022

CARTA DI CREDITO E CONTO CORRENTE CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA Cartaimpronta One con Webank canone gratuito

fido minimo di 500 euro e massimo di 7.800 euro al mese Carta Mastercard Gold con Conto Corrente Arancio di ING canone gratuito con almeno 500 euro di spese al mese, altrimenti 24 euro di canone l'anno

fido di 1.500 euro al mese Mediolanum CreditCard con SelfyConto Mediolanum canone di 1 euro al mese (12 euro l'anno)

fido di 1.500 euro al mese

Tre sono le carte di credito abbinate ad altrettanti conti correnti online che risultano più vantaggiose per i risparmiatori a Giugno 2022, dato che sono a zero spese o con canoni di gestione molto bassi. Queste tre carte di credito sono state trovate grazie al comparatore di SOStariffe.it. Ecco quali sono.

Conto Webank

Una delle migliori offerte per una carta di credito zero spese a Giugno 2022 è quella di Webank. La banca 100% digitale del Gruppo BPM propone Cartaimpronta One, una carta a canone gratuito con le seguenti caratteristiche:

fido minimo di 500 euro e massimo di 7.800 euro al mese;

fido minimo di 500 euro e massimo di 7.800 euro al mese; prelievo massimo giornaliero 300 euro;

carta a saldo;

circuito Visa o Mastercard;

utilizzabile in Italia e all'estero;

nessuna commissione sui pagamenti in area euro, in valuta diversa maggiorazione dell'1,50% dell'importo, più una commissione dell'1% variabile da Paese a Paese;

pagamento contactless senza PIN per importi sino a 25 euro;

3D Secure Code per lo shopping online tramite autorizzazione SMS e codice E-PIN;

domicili utenze e pagamenti ricorrenti;

domicili utenze e pagamenti ricorrenti; noleggi auto e ricarichi cellulare.

Questa carta di credito a zero spese è abbinata al conto corrente online di Webank che, per chi lo aprirà entro il 30 settembre 2022, sarà a canone zero, con operabilità con comandi vocali e in più include gratuitamente:

una carta di debito internazionale (circuito Maestro e PagoBancomat), con collegamenti a Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay e Fitbit Pay e nessuna commissione per i pedaggi autostradali con FastPay;

internazionale (circuito Maestro e PagoBancomat), con collegamenti a Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay e Fitbit Pay e nessuna commissione per i pedaggi autostradali con FastPay; bonifici ordinari in Italia e area Sepa;

pagamenti MAV e RAV;

modelli di F23 e F24;

ricarica cellulare.

Per conoscere meglio l’offerta di Webank clicca:

SCOPRI CONTO WEBANK »

Conto Corrente Arancio di ING

Vantaggiosa è anche la proposta di ING, il gruppo bancario olandese, attivo nel retail banking in Italia dal 2001. Con Conto Corrente Arancio è possibile attivare una Carta Mastercard Gold, una carta di credito a saldo (il giorno 10 del mese successivo) con queste caratteristiche:

canone zero qualora la carta sia utilizzata per spese di almeno 500 euro al mese, altrimenti canone annuo di 24 euro;

qualora la carta sia utilizzata per spese di almeno 500 euro al mese, altrimenti canone annuo di 24 euro; fido di 1.500 euro al mese;

al mese; prelievo giornaliero massimo di 600 euro;

attivazione con accredito di stipendio, o pensione, o con saldo disponibile di almeno 3.000 euro;

collegamento con Apple Pay e Google Pay;

possibilità di rimborso rateale di una o più operazioni in 3, 6, 9, 12 mesi per una somma minima di 200 euro e massima di 3.000 euro (con pagamenti di tassi di interesse).

Questa carta di credito è abbinata a Conto Corrente Arancio che prevede con la formula “Modulo Zero Vincoli” i seguenti principali benefici:

canone zero con l’accredito di stipendio/pensione o entrate di almeno 1.000 euro al mese;

con l’accredito di stipendio/pensione o entrate di almeno 1.000 euro al mese; prelievi di contante in Italia e in Europa senza commissioni;

bonifici online SEPA fino a 50.000 euro gratuiti;

carta di debito Mastercard gratuita;

Mastercard gratuita; carta prepagata Mastercard virtuale gratuita:

moduli di assegni gratis uno all’anno.

Per saperne di più dell’offerta di ING clicca:

SCOPRI CONTO CORRENTE ARANCIO »

SelfyConto di Mediolanum

Tra le carte di credito più convenienti di Giugno 2022 c’è anche Mediolanum CreditCard con un canone di 12 euro l’anno (cioè 1 euro al mese) e un plafond di 1.500 euro al mese per chi apre SelfyConto di banca Mediolanum.

Questa carta di credito a saldo, con esito immediato e con circuito di pagamento Visa o MasterCard, è dotata di tecnologia contactless ed è anche personalizzabile:

scegliendo il colore preferito;

inserendo una propria foto.

Altre particolarità sono:

pagamenti online tramite Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay;

dilazionamento dei pagamenti degli acquisti superiori a 250 euro e fino a un massimo di 2.400 euro;

servizio di Spending Control scegliendo quali pagamenti abilitare o escludere dalla carta;

scegliendo quali pagamenti abilitare o escludere dalla carta; possibilità di inserire un limite di acquisto;

selezione delle aree geografiche dove abilitare i pagamenti;

servizio alert per il controllo delle proprie spese;

per il controllo delle proprie spese; blocco temporaneo di 48 ore in caso di smarrimento tramite App.

Come detto, questa carta di credito è abbinabile al conto corrente online SelfyConto, che ai nuovi clienti dà un “Buono Regalo Amazon.it” da 100 euro per chi aprirà il conto entro il 13 Luglio 2022, accrediterà stipendio o pensione e attiverà la carta Mediolanum CreditCard.

Ricordiamo che SelfyConto è un conto con il canone gratuito per il primo anno per i nuovi clienti, poi prevede un costo di 3,75 euro al mese. Un costo che è comunque azzerabile con in via promozionale fino al 31 Dicembre 2023 in questo modo: sottoscrivendo un prestito o un mutuo o un prodotto assicurativo di protezione, oppure se si è titolare di un patrimonio gestito di almeno 15.000 euro.

Altri vantaggi di SelfyConto sono:

canone zero sempre fino ai 30 anni;

carta di debito con canone gratuito, pagamenti Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e circuito FastPat per pagare pedaggi autostradali e parcheggi;

con canone gratuito, pagamenti Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e circuito FastPat per pagare pedaggi autostradali e parcheggi;. bonifico online gratuito come il prelievo bancomat da altra banca gratuito in zona euro;

trading online per effettuare investimenti in tempo reale sui principali mercati mondiali;

il servizio “SelfyCredit Instant”, cioè prestiti personali richiedibili via app in tempo reale.

Per conoscere più in dettaglio l’offerta di Mediolanum clicca:

Scopri Selfyconto Mediolanum »

American Express, le carte zero spese di Giugno 2022

CARTA AMERICAN EXPRESS DETTAGLI DELL'OFFERTA Carta PAYBACK canone annuale a zero spese per sempre

fido illimitato

11.000 euro lordi l’anno di reddito minimo

Carta Verde canone gratuito il primo anno, dal secondo anno 6,50 euro al mese

il primo anno, dal secondo anno 6,50 euro al mese plafond illimitato

reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro

Carta Oro quota annuale gratuita il primo anno, dal secondo anno 14 euro al mese

il primo anno, dal secondo anno 14 euro al mese massimale di spesa mensile illimitato

reddito minimo di 25.000 euro lordi l'anno

lordi l’anno 250 euro di sconto sui propri acquisti pagati con la Carta spendendo 4.000 euro nei primi 6 mesi Carta Blu quota annuale gratuita

fido personalizzabile di 5.000 euro al mese

reddito minimo 11.000 euro lordi l’anno

1% di Cashback sugli acquisti effettuati con la Carta

Tra le carte di credito più vantaggiose di Giugno 2022 ci sono 4 carte American Express che offrono tutte al primo anno il canone gratuito.

Si tratta di carte, con esito di attivazione immediato, sia fisiche che virtuali, per le quali è possibile tenere monitorato online l’andamento delle spese effettuate e il proprio saldo tramite l’App Amex di American Express. Ricordiamo che le carte di American Express, tutte dotate di tecnologia contactless, hanno un fido illimitato, anche se occorre soddisfare alcuni requisiti in base a:

reddito e disponibilità economica del titolare della carta;

e disponibilità economica del titolare della carta; importo della transazione da autorizzare;

livello delle spese abituali del cliente;

del cliente; puntualità dei pagamenti effettuati dal cliente con le carte American Express.

Inoltre, la società statunitense che opera nei servizi finanziari e di viaggio ha posto una serie di requisiti da soddisfare anche per ottenere una delle sue carta di credito. Ecco quali:

essere maggiorenne;

; essere residente in Italia o avere un indirizzo di corrispondenza italiano;

essere titolare di un conto corrente bancario o postale con un IBAN e appartenente al circuito SEPA.

Carta PAYBACK American Express

Carta PAYBACK è la più conveniente tra le carte proposte da American Express in quanto è a canone zero. Inoltre ha le seguenti caratteristiche:

limite di spesa non prefissato;

carta a saldo;

collegamento a Apple Pay;

reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro;

annuale lordo di almeno carta supplementare inclusa nella quota gratuita.

American Express offre alcuni i bonus di benvenuto ai nuovi clienti: fino al 3 luglio 2022 diventando titolare di una Carta Payback si ricevono 100 euro di sconto sui propri acquisti, spendendo almeno 1.200 euro in 3 mesi. Inoltre, si accumula 1 punto PAYBACK ogni 2 euro spesi su tutti gli acquisti. Ed i titolari di Carta PAYBACK possono ottenere tanti altri punti anche con gli oltre 200 partner Online di American Express: eBay, Booking.com, YOOX, Asos e altri.

Per conoscere più in dettaglio l’offerta di Carta PAYBACK clicca:

Scopri Carta PAYBACK American Express »

Carta Verde American Express

Canone gratuito il primo anno anche per Carta Verde American Express, poi dal secondo anno un canone mensile di 6,50 euro. Si tratta di

una carta a saldo;

senza un tetto di spesa prefissato;

prefissato; per i nuovi clienti offre l’iscrizione automatica e gratuita al Club Membership Rewards, accumulando punti con le proprie spese per scegliere tra le proposte del catalogo oppure per ridurre il saldo del proprio conto Carta con gli sconti Shop with Points;

11.000 euro di reddito annuale lordo richiesto.

Per conoscere più in dettaglio l’offerta di Carta Verde clicca:

Scopri Carta Verde American Express »

Carta Oro American Express

Il primo anno è senza costi anche Carta Oro American Express. Dal secondo anno il canone è di 14 euro al mese. Questa carta ha le seguenti particolarità:

nessun limite di spesa prefissato;

carta a saldo;

25.000 euro di reddito annuale lordo richiesto.

Per i titolari di Carta Oro, American Express offre una serie di benefit:

250 euro di sconto sui propri acquisti pagati con la Carta spendendo 4.000 euro nei primi 6 mesi;

sui propri acquisti pagati con la Carta spendendo 4.000 euro nei primi 6 mesi; con Amex Offers si avranno sconti e offerte tutto l’anno, senza voucher, codici o altre complicazioni;

un voucher viaggi di 50 euro;

utilizzando Carta Oro American Express, si accumulano punti Membership Rewards che si possono trasformare in Sconti Shop with Points per ridurre, fino ad azzerare, il saldo del proprio conto Carta;

i migliori eventi a prezzi scontati con il programma my-events o accedi al circuito The Space Cinema con la Card 2×1.

Per una panoramica dell’offerta di Carta Oro clicca:

Scopri Carta Oro American Express »

Carta Blu American Express

Anche Carta Blu American Express ha un canone gratuito per i primi 12 mesi, dopo si paga un canone annuale di 35 euro. Si tratta di una carta con

una linea di credito personalizzata (ossia il fido) fino a 5.000 euro al mese;

una linea di credito personalizzata (ossia il fido) fino a 5.000 euro al mese; possibilità di scelta se attivare la carta in modalità a rate (o revolving) o a saldo;

possibilità di scelta se attivare la carta in modalità (o revolving) o ; 11.000 euro di reddito annuale lordo richiesto.

Per Carta Blu, American Express restituisce l’1% di Cashback sugli acquisti effettuati con la Carta. Il cliente riceverà il riaccredito automaticamente sul conto Carta alla fine di ogni anno.

Per saperne di più dell’offerta Carta Blu clicca:

Scopri Carta Blu American Express »