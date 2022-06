Il conto corrente più conveniente di Giugno 2022

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Widiba ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ControCorrente Semplice ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Quando si parla di conti correnti, la parola convenienza si associa a conto corrente online. Le banche 100% digitali offrono ai risparmiatori le soluzioni più vantaggiose per depositare e conservare il proprio “salvadanaio” con i sacrifici di una vita, lo stipendio, o la pensione. I conti correnti online sono nettamente più economici dei conti tradizionali, perché abbattono i costi fissi di gestione, così come le commissioni per le più frequenti e principali operazioni che si fanno con il conto corrente.

Cercare e trovare i migliori conti nel complesso e articolato mercato bancario non è un’operazione né semplice né facile. Anche perché richiede tempo. Per aiutare i risparmiatori, c’è il comparatore di conti correnti di SOStariffe.it (utilizzabile anche con l’App di SOStariffe.it, per Android e iOS) che, confrontando le proposte attualmente disponibili, individua e consiglia i conti correnti più convenienti di Giugno 2022.

Conti correnti online: sicurezza e vantaggi

FACILI E VELOCI DA APRIRE, SICURI E VANTAGGIOSI L’apertura avviene tramite Internet. Il tempo necessario per aprire un conto corrente in media non supera i 10 minuti. Documenti richiesti: carta d’identità, o patente di guida, oppure passaporto, o in alcuni SPID Requisiti tecnici: webcam o una fotocamera, cellulare con numero italiano, indirizzo e-mail Sicurezza garantita grazie a password da inserire, codice d’accesso che arriva sul cellulare registrato. In alcuni casi, possibilità di riconoscimento biometrico: voce, impronta digitale e volto Il vantaggio delle zero spese: canoni gratuiti (quasi tutti il primo anno o con età inferiore a 30 anni) per il mantenimento del conto e della carta di debito (bancomat), possibilità comunque di azzerarlo il secondo anno grazie a una serie di promozioni che variano da banca a banca Commissioni gratuite sulle principali operazioni. Per esempio: la domiciliazione delle bollette, o i bonifici ordinari, oppure accredito di stipendio o pensione

Detto dei vantaggi economici per il taglio dei costi di gestione e delle commissioni, con un conto corrente online, di fatto, non è più necessario andare in una filiale né per aprire il conto stesso né per eseguire nessuna operazione.

È possibile fare tutto in autonomia, quando si vuole (24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche durante i festivi) con i servizi di Internet banking e mobile banking per mezzo di un PC o di uno smartphone.

Inoltre, si tratta di conti corrente 100% paperless: niente più documenti cartacei inviati per posta dalla banca a casa. Niente più documenti da archiviare. Tutto è salvato direttamente in formato elettronico nei “cassetti” digitali del conto medesimo, quindi con maggior facilità di consultazione e conservazione.

E comunque tutti gli istituti di credito offrono ai titolari di un conto corrente online la possibilità in caso di urgenza o necessità di poter aver a disposizione un servizio clienti pronto a fornire supporto a distanza e a risolvere i principali problemi.

Conti correnti online: i “campioni” di convenienza di Giugno 2022

CONTO CORRENTE E BANCA DETTAGLI DELL’OFFERTA Conto BBVA canone zero a tempo indeterminato

a tempo indeterminato carta di debito inclusa

prelievi gratis in area euro per importi pari o superiori a 100 euro

bonifici ordinari e bonifici istantanei senza commissioni Conto My Genius UniCredit canone zero per sempre

per sempre carta di debito senza costi di emissione

prelievo gratuito agli ATM UniCredit

bonifici online senza commissioni

moduli aggiuntivi per personalizzare il conto con servizi extra Conto Widiba canone gratuito per i primi 12 mesi, con promozioni per azzerarlo dal secondo anno

carta di debito inclusa

prelievo senza commissioni in area euro per importi superiori a 100 euro

bonifici online senza spese

senza spese PEC e Firma Digitale gratis IBL Banca canone annuo gratuito (a tempo indeterminato per la versione Semplice, per 6 mesi per le altre 3 versioni)

(a tempo indeterminato per la versione Semplice, per 6 mesi per le altre 3 versioni) interessi lordi fino a 0,50% per sei mesi

carta di debito gratuita

possibilità di vincolare somme per avere interessi più alti

per avere interessi più alti pagamenti online con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay

Sono 4 i conti correnti online “campioni” di convenienza a Giugno 2022. Ed è stato possibile trovarli grazie al comparatore per conti correnti di SOStariffe.it, disponibile online e gratuitamente. Qui di seguito, vediamo in dettaglio i vantaggi di ciascuna delle 4 offerte.

Conto BBVA

L’Oscar di conto di corrente online più conveniente a Giugno 2022 va a BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria). Il gruppo bancario multinazionale spagnolo offre a zero spese

IBAN italiano per accreditare stipendio, o pensione;

canone zero a tempo indeterminato;

a tempo indeterminato; addebito di abbonamenti e pagamenti ricorrenti;

una carta di debito (fisica e virtuale) con collegamenti a Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay;

domiciliazione delle bollette;

prelievi gratis in area euro per importi pari o superiori a 100 euro;

bonifici ordinari (fino a 6.000 euro) e bonifici istantanei (fino a 1.000 euro) senza commissioni.

I nuovi clienti che aprono il conto online ottengono da parte di BBVA un rimborso Cashback del 10% fino a 50 euro il primo mese, valido per tutti gli acquisti e attivo in automatico, con anche pagamento degli acquisti rateizzato e anticipo dello stipendio. Poi un rimborso direttamente sul proprio conto dell’1% di quanto si spende con il Cashback 1% di BBVA fino a un massimo di 250 euro di acquisti al mese per i successivi 12 mesi.

Di seguito i dettagli della proposta BBVA:

Conto My Genius UniCredit

Altrettanto conveniente è il conto online My Genius proposto da UniCredit che prevede:

canone zero a tempo indeterminato;

a tempo indeterminato; carta di debito senza costo di emissione;

senza costo di emissione; prelievo senza commissioni agli ATM UniCredit;

bonifici ordinari online senza commissioni;

possibilità di cointestare il conto;

moduli aggiuntivi per personalizzare il conto con servizi extra.

Poiché si tratta di un conto online, invece UniCredit applica delle commissioni sulle seguenti operazioni:

prelievo allo sportello (3.50 euro);

prelievo bancomat da altra banca (2 euro);

bonifico allo sportello (7.25 euro).

Infine, c’è da notare UniCredit consente ai titolari di conto My Genius la possibilità di personalizzare il conto stesso. Come? Offrendo l’opportunità di aggiungere 3 moduli extra tra cui scegliere (Silver, Gold, Platinum) a fronte di un costo mensile addizionale. Tali moduli ampliano sia i servizi bancari a livello di transazioni sia i benefici qualora si facessero degli investimenti.

Di seguito i dettagli della proposta UniCredit:

Conto Widiba

Tra i migliori conti online c’è anche il conto corrente Start proposto da Banca Widiba, banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi che ai nuovi clienti offre i seguenti servizi:

canone gratuito per il primo anno e azzerabile successivamente;

carta di debito senza costi, sia fisica che virtuale, con possibilità di pagamenti con Google Pay e Apple Pay;

carta prepagata facoltativa a 10 euro;

possibilità di richiedere la carta di credito Classic con fido di 1.500 euro e canone trimestrale di 5 euro, oppure carta di credito Gold , plafond di 3.000 euro con canone trimestrale di 12,50 euro;

con fido di 1.500 euro e canone trimestrale di 5 euro, oppure carta di credito , plafond di 3.000 euro con canone trimestrale di 12,50 euro; servizio di portabilità WidiExpress per trasferire il vecchio conto e tutte le operazioni collegate (stipendio, utenze, bonifici e molto altro) solo compilando un modulo online;

per trasferire il vecchio conto e tutte le operazioni collegate (stipendio, utenze, bonifici e molto altro) solo compilando un modulo online; prelievo gratuito senza commissioni in area euro per importi superiori a 100 euro da ATM del Gruppo Montepaschi (2 euro da ATM di altre banche);

bonifici ordinari online senza commissioni;

senza commissioni; PEC e Firma Digitale gratis.

Detto che il conto Widiba Start è a zero speso per i primi 12 mesi, dal secondo anno è previsto un canone di mantenimento di 3 euro al mese, ma con un piano messo a punto da Banca Widiba e offerto ai clienti per poter azzerarne i costi. In dettaglia questa “formula” di risparmio prevede:

3 euro in meno se si hanno meno di 30 anni di età;

in meno se si hanno meno di 30 anni di età; 1 euro in meno con l’accredito di stipendio e pensione;

in meno con l’accredito di stipendio e pensione; 1 euro di risparmio con un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro;

di risparmio con un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro; 2 euro di sconto con 10.000 euro investiti in risparmio gestito (fondi, Sicav, polizze);

di sconto con 10.000 euro investiti in risparmio gestito (fondi, Sicav, polizze); 1 euro di riduzione con 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (obbligazioni, azioni, fondi d’investimento ETF e strumenti finanziari ETC).

Di seguito i dettagli della proposta Widiba:

Conto IBL Banca

Fra i “magnifici” quattro conti correnti online che a Giugno 2022 si segnalano per la loro convenienza c’è “ControCorrente Semplice” di IBL Banca.

È un conto a canone annuo gratuito (a tempo indeterminato per la versione Semplice, per 6 mesi per le altre versioni), con interessi lordi fino a 0,50% per sei mesi. Nella promozione di IBL Banca è compresa anche una carta di debito, la possibilità di vincolare somme per avere interessi più alti e pagamenti online con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay.

Come accennato oltre alla versione base del conto, a disposizione dei risparmiatori ci sono anche tipologie di conto corrente online che offrono un numero più ampio di servizi e agevolazioni. Vediamo quali sono e con quali costi:

ControCorrente Semplice (canone sempre gratuito);

(canone sempre gratuito); ControCorrente Particolare (canone gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 1 euro al mese);

(canone gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 1 euro al mese); ControCorrente Originale (canone gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 2 euro al mese);

(canone gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 2 euro al mese); ControCorrente Straordinario (canone gratuito i primi 6 mesi e poi un costo di 3 euro al mese).

Di seguito i dettagli della proposta IBL Banca:

