Iliad Internet casa: le offerte attivabili a Giugno 2022

Offerte in evidenza Fibra Aruba All-in Promo 19,89 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Iliad dallo scorso gennaio è diventato anche un operatore di rete fissa. L’azienda ha lanciato la sua prima offerta fibra ottica con il sostegno per la copertura del territorio da parte di Open Fiber, uno dei principali wholesaler italiani per la banda larga. In una seconda fase la copertura verrà ulteriormente ampliata con la collaborazione di FiberCop. La rete Iliad Internet casa prevede la tecnologia FTTH (Fiber to the Home), in cui il segnale raggiunge direttamente il modem dell’utente, nella variante EPON (Ethernet Passive Optical Network).

Iliad Internet casa: cosa prevede l’offerta

Connessione Chiamate Prezzo mensile Installazione Servizi aggiuntivi IliadBox navigazione illimitata fino a 5 Gbps complessivi in FTTH illimitati in Italia e 60 destinazioni all’estero 15,99 euro per i già clienti mobile 39,99 euro (su appuntamento) Iliad Wi-Fi Extender

McAfee Multi Access

La proposta Iliad Internet casa è pensata per offrire una linea fissa veloce a un prezzo altamente competitivo senza vincoli e costi nascosti ma con tutti i servizi inclusi gratuiti. La struttura della promozione non cambia nel tempo e l’attivazione avviene in pochi minuti. Con Iliad Internet casa si hanno quindi:

Navigazione illimitata sulla fibra ottica nella tecnologia FTTH (Fiber to the Home) fino a 5 Gigabit al secondo in download complessivi e suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet. La velocità in upload è di 700 Mbps

Modem IliadBox fornito in comodato d’uso gratuito

Minuti illimitati verso fissi e mobili in Italia e 60 destinazioni all’estero

Segreteria telefonica

IliadBox ha un design tondeggiante che lo caratterizza come un oggetto di design in grado di collocarsi in ogni casa. Il modem permette di guardare film e serie TV in streaming, giocare online, videochiamare e scaricare file da Internet anche contemporaneamente e su più dispositivi. Il modem dispone delle seguenti caratteristiche tecniche:

Fibra ottica

3 porte Gigabit: 2 porte LAN (1 Gigabit e 2.5 Gigabit), 1 porta WAN/LAN (1 Gigabit)

1 porta POTS (VoIP)

WiFi 11n 2×2 2.4GHz, 11ac 4×4 5GHz

Dimensioni: 16,1 cm (diametro) x 4 cm (altezza) La modalità ONT permette di collegare un proprio modem alla IliadBox e utilizzarlo come se fosse l’unico presente in casa. Per attivarla si deve:

Accedere al Pannello di controllo della IliadBox

Cliccare su Parametri della IliadBox

Cliccare su Modalità avanzata

Cliccare su Modalità di rete

Sul menu a tendina della voce Modalità di rete selezionare ONT e poi OK

Al piano fisso è possibile aggiungere un Iliad Wi-Fi Extender per espandere il segnale wireless in ogni angolo della casa al prezzo di 1,99 euro al mese in locazione. La funzione smart permette di avere una connessione stabile e veloce in tutte le stanze in quanto si collega in automatico alla migliore banda disponibile e di spostarsi senza problemi grazie alla selezione del miglior access point senza che l’utente debba intervenire manualmente. L’Iliad Wi-Fi Extender si configura in automatico, basta collegarlo a una presa elettrica per iniziare a utilizzarlo.

All’offerta è poi possibile aggiungere anche l’antivirus McAfee Multi Access per la protezione dei propri dati, identità e transazioni online. L’offerta al costo di 2,99 euro al mese include:

Protezione completa su 5 dispositivi (PC, Mac, Smartphone e tablet)

Blocco dei virus e di fonti di minacce online

Protezione da furti di dati personali e applicazioni a rischio

Sistema di gestione sicura delle password

Supporto tecnico e aggiornamenti

È possibile aggiungere l’Iliad Wi-Fi Extender (massimo 4) o McAfee Multi Access al momento della registrazione sul sito per l’acquisto online dell’offerta Iliad Internet casa o successivamente dall’Area Personale, accessibile da web o mobile.

È possibile gestire comodamente e in modo semplice la propria rete con pochi clic tramite l’app IliadBox Connect. La piattaforma consente non solo di modificare le impostazioni dei dispositivi ma anche di controllare che la rete funzioni correttamente e quali terminali utilizzano più banda. Dall’app si può anche condividere l’accesso al Wi-Fi, inviando in pochi secondi il codice QR per l’autenticazione via email o SMS, e di pianificare gli orari per il collegamento a Internet per tutti i dispositivi. Si possono anche creare profili ad hoc per ogni membro della famiglia e impostare diversi livelli di sicurezza.

I 5 Gigabit al secondo di velocità con la rete FTTH EPON sono così suddivisi:

fino a 2,5 Gbps su 1 porta Ethernet

fino a 1 Gbps su 2 porte Ethernet

fino a 500 Mbps in Wi-Fi

Nelle aree coperte dalla fibra FTTH GPON (Milano, Torino, Bologna) la velocità è fino a 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload. Per verificare la copertura potete utilizzare gratuitamente l’apposito strumento di SOStariffe.it.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Iliad Internet casa: prezzo e installazione

Chi è già cliente dell’operatore per la telefonia mobile e ha attivato l’addebito automatico su conto corrente o carta di pagamento con 3D Secure (credito/debito/prepagata) ha in omaggio uno sconto di 8 euro al mese sull’offerta Iliad Internet casa. Si deve anche essere intestatari sia della linea fissa che di quella mobile. Ciascun numero mobile dell’operatore low cost può essere associato ad una sola offerta fibra. Tutti piani per cellulare del gestore low cost sono senza vincoli né costi nascosti. Si può quindi recedere dal piano, che già include tutti i servizi di base più richiesta come la Segreteria telefonica o un sistema per la verifica del credito, in ogni momento e senza dover pagare penali o costi per la disattivazione della linea.

Annunci Google

Iliad poi fissa per sempre il prezzo e i servizi inclusi nelle offerte, in quanto non applica rimodulazioni, e non ci sono nemmeno limiti alla velocità di navigazione. Le tariffe di Iliad per il mobile di giugno sono le seguenti:

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione Giga 120 illimitati 120 GB in 5G 9,99 euro 9,99 euro Giga 80 illimitati 80 GB in 4G/4G+ 7,99 euro 9,99 euro Voce illimitati 40 MB in 4G/4G+ 4,99 euro 9,99 euro

1. Giga 80: minuti e SMS illimitati in Italia e 60 destinazioni internazionali più 80 GB in 4G/4G+ (6 GB in roaming in Ue) a 7,99 euro al mese per sempre. Attivazione a 9,99 euro. La spedizione della SIM è gratuita.

Attiva online Giga 80 di Iliad »

2. Giga 120: minuti e SMS illimitati in Italia e 60 destinazioni internazionali più 150 GB in 4G/4G+/5G (7 GB in roaming in Ue) a 9,99 euro al mese per sempre. Attivazione a 9,99 euro. La spedizione della SIM è gratuita.

Attiva online Giga 120 di Iliad »

3. Iliad Voce: minuti e SMS illimitati in Italia e 60 destinazioni internazionali più 40 MB in 4G/4G+ anche in roaming in Ue a 4,99 euro al mese per sempre. Attivazione a 9,99 euro. La spedizione della SIM è gratuita.

Chi dispone di una SIM Iliad da almeno 3 mesi con attivo l’addebito automatico può associare alla sua offerta mobile anche l’acquisto a rate di uno dei più recenti modelli di smartphone di Apple (da iPhone 13 a iPhone SE 2022). In questo caso è previsto un vincolo di permanenza di 24 mesi.

Per i clienti fisso e mobile il costo dell’offerta Iliad Internet casa è di 15,99 euro al mese per sempre. Per tutti gli altri il prezzo sale a 23,99 euro al mese. È anche previsto un costo di 39,99 euro una tantum per l’installazione della rete. Un operatore di Open Fiber (solo su appuntamento) si recherà a domicilio per la configurazione e attivazione della Iliad Box, Durante l’intervento è anche possibile richiedere altri servizi come il ribaltamento delle prese elettriche o il prolungamento ottico.

Per diventare clienti di Iliad per il mobile così come per la rete fissa si può scegliere di acquistare la SIM direttamente online sul sito dell’operatore, eventualmente richiedendo anche la portabilità gratuita del numero di telefono se lo desiderate, o utilizzando una delle oltre mille Simbox presenti nei 26 Iliad Store nei centri storici di tutte le grandi città italiane o nei 1.200 Iliad Corner presso la GDO e centri commerciali. Il pagamento avviene con carta di credito/debito/prepagata e per l’attivazione si dovrà procedere alla videoidentificazione, una procedura necessaria alla verifica dell’identità dell’intestatario della SIM che richiede meno di 3 minuti.

In alternativa si può acquistare la SIM anche in contanti in oltre 400 Iliad Point tra bar, edicole e tabaccai collegati alla rete SnaiPay o nei supermercati, ipermercati, bookstore e negozi di elettronica della rete Iliad Express. Le SIM sono presenti negli appositi espositori di Iliad o tra le ricariche esposte alla barriera alle casse. Per l’attivazione si dovranno inserire il codice ICCID della SIM e il PIN presenti sul pre-scontrino sul sito www.iliad.it/attiva.

Se necessitata di assistenza per la vostra linea fissa potete chiamare l’assistenza clienti al 177 dal proprio numero Iliad (dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi, dalle ore 8.00 alle 22.00) o consultare la sezione Assistenza sul sito o accedendo all’Area Personale per consultare guide e FAQ con le risposte a tutti i principali dubbi degli utenti sul funzionamento della fibra in fase di registrazione, rinnovo e fatture, dispositivi collegati e servizi inclusi.