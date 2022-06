Su SOStariffe.it la classifica delle 6 migliori offerte di gas naturale per tagliare le spese in bolletta a Giugno 2022 .

Dopo l’impennata invernale dei prezzi del gas, le famiglie sono sempre più a caccia di risparmio in bolletta, anche nei mesi estivi. L’imperativo è infatti quello di non farsi trovare impreparati quando la stagione fredda sarà alle porte.

Grazie al suo strumento online (e gratuito) di comparazione, SOStariffe.it fornisce ai titolari di utenze domestiche una bussola per orientarsi tra le innumerevoli offerte gas del Mercato libero, aiutandoli già da ora nella scelta delle promozioni più convenienti e “cucite” sul proprio fabbisogno.

Utilizzare il comparatore è semplice e intuitivo. Basta indicare una stima del proprio consumo, oppure calcolarla con l’apposito tool, per individuare subito l’offerta più vantaggiosa. Una volta scelta la promozione in linea con le proprie esigenze, si potrà procedere con l’attivazione online, raggiungendo il sito del fornitore.

Al link di seguito è possibile accedere al comparatore di offerte gas di SOStariffe.it, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android ed iOS. Basta inserire una stima del proprio consumo annuo e avviare subito il confronto, imparziale, gratuito e senza impegno, per individuare l’offerta migliore.

Le 6 offerte di gas più vantaggiose di Giugno 2022

NOME DELL’OFFERTA TIPOLOGIA DELL’OFFERTA Gas alla Fonte wekiwi prezzo indicizzato in base al PSV – 0,15 €/Smc

in base al PSV – 0,15 €/Smc bonus di benvenuto di 30 euro con il codice sconto SOSW22

bolletta online NeN Gas Special 48 prezzo bloccato per 36 mesi

tariffa monoraria (0,9900 €/Smc)

bonus di benvenuto di 48 euro

energia italiana 100% verde Iren 10 per Tre Gas Variabile prezzo indicizzato in base al PFOR + 0,11 €/Smc

+ 0,11 €/Smc bonus di benvenuto di 30 euro (3 rate da 10 euro)

bolletta elettronica

pagamento tramite RID o bollettino postale Pulsee Gas Relax Fix prezzo bloccato per 24 mesi

costo fisso 0,9980 €/Smc

gestione online della fornitura

pagamento tramite RID o carta di credito A2A Click Gas prezzo bloccato per 12 mesi

per prezzo fisso (1,0400 €/Smc)

esclusiva web

bolletta elettronica e Area Clienti online Next Energy Sunlight Gas Dual prezzo indicizzato in base al PSV

bolletta elettronica

Buono Amazon di 100 euro con tariffa Dual Fuel

Sconto fino a 3.000 euro in bolletta se porti

Quella che segue è una fotografia delle offerte di gas che calamitano il risparmio a Giugno 2022. La classifica, aggiornata alla data di pubblicazione di questo articolo, è stata stilata grazie al comparatore di SOStariffe.it che scandaglia ogni giorno il mare di tariffe di luce e gas proposte dal Mercato libero.

In particolare, sono state confrontate le promozioni messe a punto dai fornitori di gas sulla base dei dati di consumo reale di una “famiglia tipo”. Le soluzioni riportate in tabella e di seguito sono, quindi, quelle più convenienti per un nucleo familiare il cui consumo annuale è pari a 1.400 Smc di gas naturale con fornitura attiva nel comune di Milano.

Gas alla fonte wekiwi

La web company wekiwi sale sul gradino più alto del podio grazie alla sua offerta che propone un prezzo indicizzato: il costo del gas al metro cubo è stabilito in base all’indice PSV che viene ridotto di 0,15 €/Smc, garantendo un risparmio aggiuntivo rispetto al prezzo del mercato all’ingrosso. L’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) fa riferimento al mercato all’ingrosso italiano.

Altre caratteristiche dell’offerta

bonus di benvenuto di 30 euro con il codice sconto SOSW22;

con il codice sconto SOSW22; pagamento tramite RID.

Scegliendo l’offerta wekiwi, la “famiglia tipo” spenderebbe 167,33 euro al mese, con un risparmio stimato rispetto a un contratto di Tutela pari a 60,53 euro all’anno;

Clicca al link qui sotto per conoscere l’offerta nel dettaglio:

SCOPRI GAS ALLA FONTE WEKIWI »

NeN Gas Special 48

L’offerta gas di NeN punta, invece, su una tariffa a prezzo bloccato per consentire ai titolari di utenze domestiche di “armarsi” di uno scudo contro eventuali impennate dei prezzi della materia prima. La promozione contempla:

prezzo bloccato per 36 mesi (0,9900 €/Smc);

bonus di benvenuto di 48 euro in esclusiva con SOStariffe.it ;

; energia green.

Attivando NeN Gas Special 48, la “famiglia tipo” dovrebbe far fronte a una spesa mensile di 171,05 euro al mese, con un risparmio stimato annuo di 15,86 euro rispetto a una bolletta in regime di Maggior Tutela.

Clicca al link qui sotto per conoscere l’offerta nel dettaglio:

SCOPRI NEN GAS SPECIAL 48 »

Iren 10 per Tre Gas Variabile

Tra i “campioni” del risparmio c’è anche l’offerta di Iren Mercato, che fa parte del gruppi IREN, una società multiservizi attiva in Italia dal 2010. La promozione prevede un prezzo indicizzato della materia prima, il cui valore è calcolato sull’indice PFOR, un termine che viene utilizzato da ARERA per indicare il prezzo del gas naturale in Maggior tutela, aggiornato ogni tre mesi. Il suo valore si basa a sua volta sull’indice TTF, il mercato di scambio del gas naturale olandese che rappresenta un riferimento per tutta Europa.

Ecco le caratteristiche della promozione:

prezzo indicizzato in base al PFOR + 0,11€/Smc di contributo al consumo;

+ 0,11€/Smc di contributo al consumo; bonus di benvenuto di 30 euro (corrisposto in 3 rate da 10 euro nelle bollette del 1°, 6° e 12° mese di fornitura);

(corrisposto in 3 rate da 10 euro nelle bollette del 1°, 6° e 12° mese di fornitura); pagamento tramite RID o bollettino postale.

La spesa media stimata per la “famiglia tipo” è pari a 172,20 euro al mese, con un risparmio annuale in bolletta che si attesta sui 2,12 euro rispetto a un contratto di Tutela.

Clicca al link qui sotto per conoscere l’offerta nel dettaglio:

SCOPRI IREN 10 PER TRE GAS VARIABILE »

Pulsee Gas Relax Fix

Scegliendo Pulsee Gas Relax Fix, l’utente potrà contare su una tariffa a prezzo fisso e bloccato per 24 mesi: il prezzo della componente gas è pari 0,9980 €/Smc.

La promozione prevede anche:

gestione online della fornitura;

area clienti e App dedicata;

pagamento tramite RID oppure carta di credito.

In media, il prezzo in bolletta è pari a 183,19 euro al mese per la “famiglia tipo”.

Clicca al link qui sotto per conoscere l’offerta nel dettaglio:

SCOPRI PULSEE GAS RELAX FIX »

A2A Click Gas

A2A si candida ad essere “calamita” della convenienza grazie alla sua proposta, un’esclusiva web, che punta su prezzo bloccato e servizi digitali. Ecco le caratteristiche in sintesi:

prezzo fisso per 12 mesi (1,0400 €/Smc);

(1,0400 €/Smc); bolletta elettronica e area Clienti online;

pagamento tramite RID.

La spesa stimata per la “famiglia tipo” è pari a 183,80 euro al mese.

Clicca al link qui sotto per tutti i dettagli sull’offerta.

SCOPRI A2A CLICK GAS »

Next Energy Sunlight Gas Dual

Sorgenia propone ai titolari di forniture domestiche una promozione a prezzo indicizzato che garantisce vantaggi extra se attivata in modalità Dual Fuel, ovvero in caso di sottoscrizione di un unico contratto per luce e gas.

L’offerta si caratterizza per:

prezzo indicizzato in base al PSV

prezzo indicizzato in base al PSV Buono Amazon di 100 euro attivando luce e gas

attivando luce e gas Sconto fino a 3.000 euro in bolletta se porti amici in Sorgenia

In media il prezzo sulle bollette del gas è pari a 187,16 euro.

Clicca sul link qui sotto per tutti i dettagli sulla promozione.

SCOPRI NEXT ENERGY SUNLIGHT GAS DUAL »

C’è da notare che le offerte analizzate qui sopra non sono le più convenienti in assoluto, ma quelle che il comparatore di SOStariffe.it ha decretato le più vantaggiose per il profilo di consumo indicato. Per assicurarsi risparmi in bolletta, è indispensabile mettere a confronto le offerte di gas attualmente disponibili a partire dai dati reali di consumo di ciascuna utenza, così da individuare le tariffe su misura per il proprio fabbisogno.

Per ottenere un supporto qualificato da un consulente specializzato nel settore energia, SOStariffe.it mette anche a disposizione dei consumatori un servizio di consulenza gratuito e senza impegno, disponibile al numero 02 5005 111.