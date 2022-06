Miglior conto corrente aziendale online: le offerte di Giugno 2022

L'apertura di un conto corrente aziendale online è la soluzione più vantaggiosa per gestire il proprio business per PMI, partite IVA, professionisti e startup. Ma come trovare la miglior offerta di Giugno 2022 ? È possibile individuarla con il comparatore di SOStariffe.it .

Per liberi professionisti, ditta individuali, startup o imprese di piccole e medie dimensioni, un conto corrente aziendale online è un architrave per la gestione della propria attività lavorativa e imprenditoriale. E lo è per due ragioni:

perché è utile tenere separata la contabilità professionale/aziendale dalla contabilità personale/familiare ;

; perché avere un conto online fa guadagnare tempo, aumentando la propria efficienza lavorativa.

Per quanto riguarda la separazione tra conto corrente aziendale e conto personale, sulla bilancia dei benefici pesa il fatto che, di solito, un conto business sia a zero spese o con costi di gestione e commissioni basse. Inoltre, permette:

di effettuare operazioni a nome dell’azienda : un bonifico per il pagamento di un fornitore, per esempio, avrà come mittente il nome dell’azienda e non quello della persona fisica che lo ha effettuato;

: un bonifico per il pagamento di un fornitore, per esempio, avrà come mittente il nome dell’azienda e non quello della persona fisica che lo ha effettuato; di gestire gli incassi in modo facilitato : numerosi conti aziendali offrono la possibilità di accreditare gli incassi del POS direttamente sul conto corrente e si occupano anche della riscossione delle RIBA (cioè le ricevute bancarie, una modalità di pagamento molto diffusa tra le aziende);

: numerosi conti aziendali offrono la possibilità di accreditare gli incassi del POS direttamente sul conto corrente e si occupano anche della riscossione delle RIBA (cioè le ricevute bancarie, una modalità di pagamento molto diffusa tra le aziende); di pagare gli stipendi con bonifici, gestendo l’operazione in blocco;

con bonifici, gestendo l’operazione in blocco; di accedere a finanziamenti e assicurazioni con agevolazioni.

A proposito invece dei vantaggi di avere un conto corrente aziendale online, va ricordato che, anzitutto, c’è il fatto di non dover più andare fisicamente in banca, risparmiando tempo senza più file agli sportelli e spostamenti per andare e tornare dalla filiale. Questo, sommato con una serie di servizi che rendono le operazioni più semplici e veloci, permette al professionista o all’azienda di accrescere la propria performance lavorativa e produttiva. Basti osservare che:

operazioni e informazioni sul proprio conto sono accessibili 24 ore su 24 , 7 giorni su 7 su smartphone, computer o tablet;

, su smartphone, computer o tablet; con Internet e App (cioè home banking e mobile banking) si possono effettuare quando si vuole bonifici, giroconti, pagamento di modelli F24, MAV e RAV, ricariche di cellulare e carte di credito.

Ma nel panel dei conti correnti aziendali online, qual è la miglior proposta sul mercato bancario di Giugno 2022? Quale operatività quotidiana deve assicurare un conto business? E quali vantaggi deve garantire? Sono tutte domande la cui risposta diventa fondamentale per quei professionisti e imprenditori che stanno decidendo di aprire un nuovo conto. In loro aiuto c’è il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it in versione Android e iOS) che, confrontando le proposte più vantaggiose attualmente sul mercato, ha individuato in Qonto una gamma di conti correnti aziendali online tra i più convenienti per partive IVA, startup e PMI.

Conti corrente online per professionisti: le offerte migliori di Giugno 2022

NOME DEL CONTO COSTO DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA Qonto Basic 9 euro al mese + IVA (primi 30 giorni gratuiti) 1 utente e 1 carta One Mastercard Business , per le carte virtuali (con collegamento Apple Pay e Google Pay) 2 euro al mese per carta

, per le carte virtuali (con collegamento Apple Pay e Google Pay) 2 euro al mese per carta IBAN italiano collegato sia all’area SEPA sia alla rete SWIFT, per pagamenti dentro e fuori dall’Europa

30 bonifici e addebiti diretti SEPA, poi 0,40 euro per ogni ulteriore transazione esterna o interna Qonto Smart 19 euro al mese + IVA (primi 30 giorni gratuiti) 1 utente, 1 carta One Mastercard Business , con collegamento a Apple Pay e Google Pay (incluso) per carte virtuali

, con collegamento a Apple Pay e Google Pay (incluso) per carte virtuali IBAN italiano collegato sia all’area SEPA sia alla rete SWIFT, per pagamenti dentro e fuori dall’Europa

60 bonifici e addebit i diretti SEPA, poi 0,40 euro per ogni ulteriore transazione esterna o interna

e i diretti SEPA, digitalizzazione dei giustificativi, rilevamento automatico dell’IVA

conti multipli, bonifici multipli

servizio di fatturazione elettronica presto attivo Qonto Premium 39 euro al mese + IVA (primi 30 giorni gratuiti) 1 utente, 1 carta One Mastercard Business , con collegamento a Apple Pay e Google Pay (incluso) per carte virtuali

, con collegamento a Apple Pay e Google Pay IBAN italiano collegato sia all’area SEPA sia alla rete SWIFT, per pagamenti dentro e fuori dall’Europa

100 bonifici e addebiti diretti SEPA, poi 0,40 euro per ogni ulteriore transazione esterna o interna

e diretti SEPA, digitalizzazione dei giustificativi, rilevamento automatico dell’IVA

conti multipli, bonifici multipli

servizio di fatturazione elettronica presto attivo

Banca Qonto propone 3 conti correnti online per professionisti e partite IVA, i quali sono tre soluzioni con tariffe flessibili e con servizi su misura per la propria attività professionale. Si tratta dei conti:

Basic;

Small;

Premium.

Sono 3 conti business online con canoni mensili differenti tra loro. Le tre tipologie di conto però hanno delle caratteristiche incluse comuni:

IBAN italiano collegato sia all’area SEPA sia alla rete SWIFT, per pagamenti all’interno e fuori dall’Europa;

collegato sia all’area SEPA sia alla rete SWIFT, per pagamenti all’interno e fuori dall’Europa; carte Mastercard fisiche e virtuali, con pagamenti contactless e collegamenti con Apple Pay e Google Pay ;

e ; bonifici veloci tramite web e telefono;

veloci tramite web e telefono; bonifici SEPA e SWIFT e addebiti diretti per i pagamenti ricorrenti;

pagamenti F24 a debito e a credito;

possibilità di migliorare la gestione delle tasse;

SumUP POS, con il quale accettare tutti i pagamenti con carta e riceverli accreditati direttamente sul proprio conto Qonto;

pagamenti di F24 a debito e a credito online.

Conti corrente online per piccole-medie imprese: le migliori offerte di Giugno 2022

NOME DEL CONTO COSTO DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA Qonto Essential 29 euro al mese + IVA (primi 30 giorni gratuiti) 2 utenti e 2 carte One Mastercard Business inclusi

One Mastercard Business inclusi 100 bonifici e addebiti diretti SEPA

5 conti con IBAN separati, collegati sia all’area SEPA sia alla rete SWIFT, per pagamenti all’interno e fuori dall’Europa.

separati, collegati sia all’area SEPA sia alla rete SWIFT, per pagamenti all’interno e fuori dall’Europa. contabilità semplificata: digitalizzazione dei giustificativi

gestione avanzata dei ruoli e degli accessi: Admin, collaboratore, contabile

servizio di fatturazione elettronica presto attivo Qonto Business 99 euro al mese + IVA (primi 30 giorni gratuiti) 5 utenti e 5 carte One Mastercard Business inclusi

One Mastercard Business inclusi 500 bonifici e addebiti diretti SEPA

10 conti con IBAN separati, collegati sia all’area SEPA sia alla rete SWIFT, per pagamenti all’interno e fuori dall’Europa.

separati, collegati sia all’area SEPA sia alla rete SWIFT, per pagamenti all’interno e fuori dall’Europa. digitalizzazione dei giustificativi, rilevamento automatico dell’IVA

gestione avanzata dei ruoli e degli accessi: Admin, collaboratore, manager, contabile

gestione delle spese di team: richieste di bonifici, di carte virtuali o usa e getta flash, e categorie di spesa

servizio di fatturazione elettronica presto attivo

servizio clienti prioritario 7 giorni su 7 Qonto Enterprise 249 euro al mese + IVA (primi 30 giorni gratuiti) 15 utenti e 15 carte One Mastercard Business inclusi

One Mastercard Business inclusi 1.000 bonifici e addebiti diretti SEPA

25 conti con IBAN separati, collegati sia all’area SEPA sia alla rete SWIFT, per pagamenti all’interno e fuori dall’Europa.

separati, collegati sia all’area SEPA sia alla rete SWIFT, per pagamenti all’interno e fuori dall’Europa. digitalizzazione dei giustificativi, rilevamento automatico dell’IVA

gestione avanzata dei ruoli e degli accessi: Admin, collaboratore, manager, contabile

gestione delle spese di team: budget di team, richieste di bonifici, di carte virtuali o usa e getta flash, e categorie di spesa

servizio di fatturazione elettronica presto attivo

servizio clienti VIP 7 giorni su 7

Sono 3 i conti correnti businee 100% online per piccole e medie imprese proposti da banca Qonto:

Essential;

Business;

Enterprise.

In linea generale, questi 3 conti permettono di:

associare una o più utenze alla tipologia di conto (in base al piano scelto) con IBAN italiano ;

; gestire carte (contactless) in modo semplice e rapido;

avere un collegamento per pagamenti con Apple Pay e Google Pay ;

e ; eliminare le note spese e ottimizzare la gestione finanziaria e contabile;

migliorare la gestione delle tasse;

effettuare bonifici SEPA e SWIFT e addebiti diretti per i pagamenti ricorrenti;

eseguire pagamenti F24 a debito e a credito;

avere SumUP POS, con il quale accettare tutti i pagamenti con carta e riceverli accreditati direttamente sul proprio conto Qonto.

Inoltre, con i conti Qonto è possibile anche gestire al meglio i propri collaboratori con la possibilità di:

assegnare loro delle carte fisiche, virtuali e usa e getta;

assegnare un budget al proprio team, grazie ai conti multipli;

autorizzare o meno gli accessi dei collaboratori;

controllare i limiti di spesa per qualsiasi strumento di pagamento;

delegare l’inserimento di bonifici, che dovranno solo essere approvati.

Per conoscere più nei dettagli l’offerta di Qonto:

Carte di credito: il ventaglio dell’offerta di Qonto

NOME DELLA CARTA CARATTERISTICHE Carta One limite massimo di prelievo di contanti mensile 1.000 euro

limite di pagamento mensile 20.000 euro

numero di prelievi di contati inclusi 0 (1 euro per prelievo supplementare) Carta Plus limite massimo di prelievo di contanti mensile 2.000 euro

limite di pagamento mensile 40.000 euro

numero di prelievi di contati inclusi 5 (1 euro per prelievo supplementare) Carta X limite massimo di prelievo di contanti mensile 3.000 euro

limite di pagamento mensile 60.000 euro

numero di prelievi di contati inclusi illimitati (1 euro per prelievo supplementare) Carta Virtuale Business per gli acquisti e le spese online ricorrenti

pagamenti fino a 20.000 euro

raggiunto il limite disponibile se ne può ordinare un’altra Carta Flash virtuale usa e getta

per la gestione delle spese dei collaboratori occasionali

per pagamenti singoli e una tantum Carta Carburante pagamento del rifornimento in Italia e all’estero in qualsiasi stazione

monitoraggio delle spese dei collaboratori in tempo reale

impostazione dei limiti di pagamento giornalieri e mensili

possibilità di bloccarla in qualsiasi momento

Con l’apertura di uno dei conti correnti online di Qonto, c’è la possibilità di includere anche una delle carte di credito business proposte dalla fintech francese attiva da 3 anni anche in Italia.

I titolari di un conto Qonto possono scegliere tra 6 tipi di carte (tutte appartenenti al circuito MasterCard) e ognuna con caratteristiche sue proprie, come illustrato nella tabella. In comune tutte le carte hanno invece i seguenti due vantaggi:

carte fisiche o virtuali, con limiti personalizzabili;

assistenza e assicurazione su tutti i pagamenti.

Dotate di sistema 3d Secure e di tecnologia contactless per i pagamenti fino a 50 euro, che si possono effettuare senza inserire il PIN, le carte business di Qonto permettono:

di bloccare la carta in qualsiasi momento;

di personalizzare il proprio PIN.