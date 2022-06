WindTre smartphone incluso: le offerte di Giugno 2022

Scopri le offerte WindTre smartphone incluso per l'acquisto a rate di un telefono dei migliori brand senza anticipo. Ecco tutti i modelli tra cui scegliere e relativi costi

WindTre è tra gli operatori di telefonia mobile più convenienti quando si tratta di offerte smartphone incluso. Il gestore, infatti, propone un’ampia scelta sia in termini di piani tutto incluso dall’eccellente rapporto qualità prezzo sia di modelli da acquistare a rate. Con le promozioni WindTre smartphone incluso potete quindi comprare i telefoni più recenti dei grandi brand, da Apple con i suoi iPhone fino a produttori Android come Samsung, Xiaomi e OPPO. A listino troviamo modelli per tutte le tasche, anche con supporto al 5G integrato.

WindTre smartphone incluso: le offerte di giugno

Offerta Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Di Più Unlimited 5G con Easy Pay minuti illimitati (200 verso l’estero)

200 SMS illimitati alla massima velocità (5G Priority Pass) 29,99 euro Di Più Full 5G con Easy Pay (Summer edition) minuti illimitati (50 minuti verso l’estero)

200 SMS 150 GB alla massima velocità (5G Priority Pass) 14,99 euro Di Più Lite 5G con Easy Pay minuti illimitati

200 SMS 50 GB alla massima velocità (5G Priority Pass) 12,99 euro Unlimited Special 5G

minuti illimitati (200 verso l’estero)

200 SMS illimitati alla massima velocità (5G Priority Pass) 34,99 euro fissi per 24 mesi

WindTre permette di associare l’acquisto a rate di uno smartphone senza anticipo a qualsiasi offerta di telefonia mobile. I piani della famiglia Di Più hanno inclusa la navigazione in 5G sulla Top Quality Network dell’operatore e permettono di avere anche Gigabyte illimitati, assistenza dedicata da parte del Servizio Clienti al 159 con priorità di risposta e altri servizi di base come la segreteria telefonica.

Il range di prezzo va da 12,99 euro a 29,99 euro al mese con Easy Pay, ovvero l’addebito automatico su carta di credito o conto corrente. Per tutte le offerte la SIM ha un costo di 10 euro mentre l’attivazione di 49,99 euro può essere rateizzata in 24 rate da 2,08 euro al mese acquistandole online o da 1,08 euro al mese più 6,99 euro una tantum in negozio.

Con Family si può ulteriormente personalizzare il piano aggiungendo fino a 3 SIM con minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB a 9,99 euro al mese con Easy Pay.

WindTre permette poi di provare per 30 giorni le sue offerte Di Più Full 5G Easy Pay e Di Più Lite 5G Easy Pay. Nel periodo della promozione si può scegliere di recedere dal piano in ogni momento dall’app WindTre senza costi. Chi vuole continuare con l’operatore, invece, si vedrà rinnovare l’offerta al costo mensile previsto e potrebbe essere addebitato il costo di attivazione.

Confronta le offerte di WindTre »

Le offerte WindTre smartphone incluso prevedono un vincolo di durata di 24 mesi. In caso di recesso anticipato o passaggio ad altro operatore durante questo periodo si dovranno corrispondere all’operatore le rate residue in un’unica soluzione o continuando con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento. Chi non è soddisfatto del nuovo telefono può esercitare il diritto di ripensamento entro 14 dalla consegna del dispositivo. Quest’ultimo va restituito a WindTre insieme a tutti gli accessori presenti nella confezione. Con le offerte WindTre smartphone incluso è possibile scegliere tra:

Vivo

Vivo V23 da 2,99 euro al mese

Vivo Y76 incluso

Vivo Y55 incluso

Vivo Y21 incluso

ZTE

ZTE Blade A72 incluso

ZTE Blade A72 5G

ZTE Blade A51 incluso

Motorola

Motorola Moto G22 incluso

Motorola EDGE 20 da 5,99 euro al mese

Motorola Moto E32 incluso

TCL

TCL 30SE incluso

TCL 20R 5G incluso

TCL 306 incluso

OnePlus

OnePlus Nord 2T 5G da 6,99 euro al mese

OPPO

OPPO Reno 8 Lite 5G da 1,99 euro al mese

OPPO Find X5 Pro da 21,99 euro al mese

OPPO Find X5 da 15,99 euro al mese

OPPO Find X5 Lite da 5,99 euro al mese

OPPO Reno 6 da 4,99 euro al mese

OPPO A77 5G incluso

OPPO A54 5G incluso

OPPO A54s incluso

OPPO A16s incluso

Huawei

Huawei Nova 9 SE incluso

Xiaomi

Xiaomi 12 Pro da 18,99 euro al mese

Xiaomi 12 da 11,99 euro al mese

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G da 1,99 euro al mese

Xiaomi 11T da 4,99 euro al mese

Xiaomi 11T Pro da 9,99 euro al mese

Xiaomi Redmi Note 11S 5G da 1,99 euro al mese

Xiaomi Redmi 10 2022 incluso

Xiaomi Redmi Note 11 incluso

Xiaomi Redmi Note 10 5G incluso

Apple

iPhone 13 da 19,99 euro al mese

iPhone 13 Pro da 29,99 euro al mese

iPhone 13 Pro Max da 29,99 euro al mese

iPhone 12 Mini da 18,99 euro al mese

iPhone SE da 8,99 euro al mese

iPhone 12 da 17,99 euro al mese

Samsung

Samsung Galaxy S22+ 5G da 18,99 euro al mese

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G da 21,99 euro al mese

Samsung Galaxy S22 5G da 7,99 euro al mese

Samsung Galaxy Z Flip3 + Watch 4 Bluetooth da 23,99 euro al mese

Samsung Galaxy S22 5G da 128 GB + Galaxy Watch4 da 12,99 euro al mese

Samsung Galaxy S21 FE da 9,99 euro al mese

Samsung Galaxy A22 5G incluso

Samsung Galaxy A53 5G incluso

Samsung Galaxy A33 5G incluso

Samsung Galaxy A13 incluso

Samsung Galaxy Z Flip3 5G da 20,99 euro al mese

Samsung Galaxy Z Fold3 5G da 42,99 euro al mese

Samsung Galaxy A32 5G incluso

Samsung Galaxy A52s 5G da 4,99 euro al mese

WindTre smartphone incluso: le offerte con servizi aggiuntivi

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Smart Pack Protect 200 5G con Easy Pay minuti illimitati

200 SMS 200 GB in 5G 16,99 euro Smart Pack Protect Unlimited 5G con Easy Pay minuti illimitati

200 SMS illimitati 24,99 euro Smart Pack Protect 5G Galaxy S22 Edition

minuti illimitati

200 SMS 200 GB in 5G 14,99 euro

Alcune offerte WindTre smartphone incluso che rientrano nella famiglia Smart Pack oltre all’acquisto a rate del telefono includono anche un’assicurazione contro il furto fornita da Europ Assistance. In questo caso è possibile scegliere di vincolarsi all’operatore per 24 o 30 mesi ed è previsto un costo di attivazione di 4,99 euro. In negozio è possibile ottenere maggiori informazioni sulle forme di finanziamento (TAN 0% salvo approvazione) per l’acquisto a rate di uno smartphone.

Con Smart Pack Protect Unlimited 5G con Easy Pay è possibile avere:

iPhone 13 Pro 5G da 128 GB a 32,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi o 40,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Samsung Z Flip3 da 128 GB a 20,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi o 26 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Redmi Note 11 da 128 GB incluso con vincolo di 24 mesi

Con Smart Pack Protect 200 5G con Easy Pay è possibile avere:

OPPO Find X5 a 29 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 22,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Samsung Galaxy A33 a 1,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Vivo V23 5G a 8,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

iPhone 13 da 128 GB a 32 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 25,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Con Smart Pack Protect 5G Galaxy S22 Edition è possibile avere:

Samsung Galaxy S22 5G da 128 GB a 19 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 14,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Samsung Galaxy S22+ 5G da 128 GB a 33 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 25,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Samsung Galaxy S22 Ultra da 128 GB a 36 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 28,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Alle offerte WindTre smartphone incluso è possibile associare anche il servizio Reload Plus che permette di:

Cambiare il proprio smartphone con un modello più recente a partire dal 13esimo mese di attivazione del servizio

In caso di danni o malfunzionamenti si può sostituire il telefono con un modello nuovo o rigenerato fino a 4 volte l’anno con vincolo di 24 mesi o 5 volte l’anno con vincolo di 30 mesi (massimo 2 volte ogni 12 mesi). La consegna avviene in un giorno lavorativo in tutte le principali città. È previsto un corrispettivo di sostituzione di 170 euro per i modelli “classici” o di 500 euro per gli smartphone pieghevoli

Reload Plus si attiva in negozio e prevede un vincolo di 24 o 30 mesi. Il prezzo mensile è di 6,99 euro o 9,99 euro per i nuovi modelli di smartphone pieghevoli lanciati dal 12 agosto 20221. È inoltre previsto un costo di attivazione di 4,99 euro.