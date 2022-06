Migliori offerte fibra ottica giugno 2022

Come funzionano le offerte in fibra ottica oggi ? Ci sono offerte fibra casa senza telefono e come si fa a trovare la migliore fibra disponibile oggi in Italia? Analizziamo il mercato delle migliori proposte disponibili oggi con l’utilizzo del comparatore di SOStariffe.it, strumento gratuito e facile da utilizzare, per personalizzare e velocizzare la ricerca di una nuova promozione.

Attivare una nuova offerta Internet casa è una procedura semplicissima, che può essere completata online in pochi minuti. La parte più difficile è rappresentata dalla scelta della migliore promozione del momento.

Quali sono i parametri da prendere in considerazione nel momento in cui si valuta l’attivazione della fibra ottica? Oltre a valutare i costi e la presenza di eventuali offerte combinate, che potrebbero risultare molto interessanti, si consiglia di effettuare sempre una verifica della propria copertura di rete.

Solo in questo modo, infatti, sarà possibile conoscere a quale velocità si potrà navigare nel luogo in cui si abita e, quindi, se sarà possibile attivare una promozione in fibra ottica, oppure se si dovrà scegliere un’offerta alternativa, come quelle di tipo FWA.

Migliore fibra in Italia 2022

MIGLIORI OFFERTE FIBRA OTTICA VELOCITÀ DI RETE NOMINALE E COSTI Fibra Iliad Fino a 5 Giga in download e 700 Mega in upload

Da 15,99 euro al mese per i già clienti mobile PosteCasa Ultraveloce Fino a 1 Giga in download

in sconto, al prezzo di 19,90 euro al mese, fino al 30 giugno 2022 Fastweb Fibra Fino a 2,5 Giga in download

A partire da 25,95 euro al mese TIM Fibra Fino a 1 Giga in download

a costo zero fino al 31 agosto 2022 (poi 29,90 euro al mese) Vodafone Fibra Fino a 2,5 Giga in download

A partire da 22,90 euro al mese WINDTRE Fibra Fino a 1 Giga in download

a partire da 22,99 euro al mese Sorgenia Fibra Fino a 2,5 Giga in download

23,90 euro al mese (attivabile solo assieme a una promozione luce e gas)

Come si può notare dalla tabella, le offerte in fibra ottica disponibili attualmente in commercio sono molto variegate: ci sono promozioni che presentano degli sconti momentanei, mentre altre con sconti perenni che sono riservati ai già clienti mobile.

Analizziamole nel dettaglio una alla volta, in modo tale da individuare quali siano i vantaggi che si possono ottenere nei singoli casi e su cosa puntare per avere la fibra ottica in casa (fermo restando che il requisito fondamentale rimane sempre quello di essere raggiunti dalla stessa).

Fibra Iliad

La fibra di Iliad ha un costo di 15,99 euro al mese per i già clienti mobile e di 23,99 euro al mese per tutti gli altri clienti. È una promozione con Internet senza limiti e le chiamate da numero fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, alle quali si aggiungono chiamate illimitate verso più di 60 destinazioni estere.

Il modem è incluso nell’offerta al costo di 39,99 euro una tantum: si tratta di un dispositivo di ultima generazione, chiamato Iliad Box. Considerato che le offerte Iliad costano di meno per i già clienti mobile, si consiglia di attivare prima una promozione di questo tipo, qualora non si fosse già clienti Iliad.

Per esempio, tra le offerte del momento è disponibile Flash 100, tariffa al costo di 7,99 euro al mese, per sempre, + 9,99 una tantum per l’acquisto della nuova SIM. La promozione comprende ogni mese:

100 Giga di Internet in 4G/4G+;

minuti e SMS senza limiti, non solo in Italia, ma anche in roaming in Europa;

6 Giga dedicati in roaming in Europa;

minuti illimitati verso più di 60 destinazioni internazionali.

Flash 100 di Iliad è attivabile fino al 30 giugno:

Da notare che è anche possibile attivare Giga 120:

120 Giga di Internet in 4G/4G+/5G;

minuti e SMS senza limiti, non solo in Italia, ma anche in roaming in Europa;

7 Giga dedicati in roaming in Europa;

minuti illimitati verso più di 60 destinazioni internazionali.

L’offerta di Iliad è disponibile tramite attivazione online con un costo periodico di 9,99 euro al mese:

PosteCasa Ultraveloce

Poste Italiane propone un’offerta in fibra ottica di tipo FTTH – per navigare fino a 1 Giga in download – al costo scontato di 19,90 euro al mese, fino al 30 giugno 2022 (il prezzo canonico è invece pari a 26,90 euro al mese).

Questa promozione include:

la fibra ultraveloce;

una chiavetta USB con Giga illimitati;

un modem Wi-Fi;

il contributo di attivazione scontato a 19,90 euro.

Fastweb Fibra

La fibra dell’operatore Fastweb è disponibile a partire da 25,95 euro al mese, attivando la promozione Fastweb Casa Light. Quest’ultima comprende Internet illimitato fino a 2,5 Giga in download e un modem Wi-Fi di ultima generazione.

Al costo di 28,95 euro al mese si potrà invece attivare la promozione Fastweb Casa, che comprende in più le chiamate da numero fisso illimitate e gratuite e l’internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata.

TIM Fibra

La fibra ottica di TIM è attualmente caratterizzata da una super promozione estiva, che permette di attivarla a canone zero fino al 31 agosto 2022, data dopo la quale avrà un costo pari a 29,90 euro al mese.

Trattandosi di una promozione di tipo tutto compreso, include:

Internet senza limiti;

le chiamate da numero fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il modem TIM HUB+ di ultima generazione e il contributo di attivazione.

Vodafone Fibra

Vodafone è uno di quegli operatori che prevede costi differenti per la stessa offerta Internet casa in fibra ottica a seconda della tipologia di cliente. I già clienti mobile pagheranno, infatti, un costo fisso mensile di 22,90 euro, mentre per tutti gli altri clienti è previsto un costo di 24,90 euro al mese.

La promozione comprende ogni mese:

Internet e chiamate senza limiti;

un modem con Wi-Fi Optimizer di ultima generazione;

la possibilità di poter essere personalizzata con l’aggiunta di una SIM mobile con Giga illimitati, oppure con una serie di promozioni legate all’intrattenimento (si tratta dei pacchetti sport e entertainment di NOW TV).

WINDTRE Fibra

Questa promozione è disponibile al costo fisso mensile di 22,99 euro per i già clienti mobile di WINDTRE. L’offerta si caratterizza per la presenza di:

Internet senza limiti;

un modem di ultima generazione;

le chiamate da numero fisso, verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

Giga illimitati verso più di 3 SIM mobile appartenenti allo stesso nucleo familiare;

12 mesi di Amazon Prime gratis

Da notare, inoltre, che Super Fibra è attivabile anche da chi non è cliente WINDTRE, con le stesse condizioni viste in precedenza. Il costo è di 26,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro e modem Wi-Fi incluso nel canone mensile (5,99 euro al mese per 48 mesi).

Sorgenia Fibra

Sorgenia è un operatore conosciuto per le offerte luce e gas del mercato libero: oggi dà la possibilità di sottoscrivere una promozione in fibra ottica se si attivano, al contempo, anche le offerte sulla fornitura di luce e gas. La fibra di Sorgenia, con la quale si possono raggiungere i 2,5 Giga in download, prevede un costo mensile di 23,90 euro al mese, un modem incluso e ultraveloce, il contributo di attivazione incluso e la possibilità di dover avere a che fare con un unico fornitore per alcuni dei servizi più importanti e necessaria nella vita di tutti i giorni.

Se interessato, scopri di più sulle offerte luce e gas di Sorgenia, per attivare questa speciale offerta di tipo combinato.

