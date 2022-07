Vodafone smartphone incluso: le offerte di Luglio 2022

Chi acquista un nuovo smartphone può valutare le offerte smartphone incluso di Vodafone che consentono di abbinare il dispositivo ad una tariffa mobile andando a dilazionare il pagamento in 24 mesi e, in molti casi, garantendo anche un risparmio sulla spesa. Le promozioni a disposizione per gli utenti in cerca di un nuovo smartphone proposte da Vodafone sono molteplici. Vediamo le migliori.

Le offerte del momento per passare a Vodafone

OFFERTA MINUTI, SMS E GIGA COSTO Special 50 Digital Edition (per clienti Iliad o di virtuali) minuti ed SMS illimitati

50 GB 7,99 euro al mese Special 100 Digital Edition (per clienti Iliad o di virtuali) minuti ed SMS illimitati

100 GB 9,99 euro al mese Family+ (per già clienti di rete fissa) minuti, SMS e Giga in 5G illimitati 9,99 euro al mese RED Pro minuti ed SMS illimitati

50 GB in 5G 14,99 euro al mese RED Max minuti ed SMS illimitati

100 GB in 5G 19,99 euro al mese Infinito minuti, SMS e Giga (fino a 10 Mbps) illimitati 24,99 euro al mese Infinito Black Edition minuti, SMS e Giga in 5G illimitati 39,99 euro al mese

Per poter acquistare uno smartphone a rate con Vodafone è necessario scegliere l’offerta ricaricabile giusta che garantirà l’accesso alle promozioni smartphone incluso dell’operatore. Chi è già cliente Vodafone può, quindi, passare subito allo step successivo, recandosi in un negozio dell’operatore per completare l’acquisto a rate dello smartphone desiderato. Per i nuovi clienti, invece, c’è da valutare con attenzione l’offerta da attivare.

A disposizione degli utenti che passano a Vodafone ci sono diverse soluzioni. La prima è rappresentata dalle offerte Vodafone Special, attivabili esclusivamente con portabilità del numero da operatori selezionati. In particolare, tali offerte sono disponibili con portabilità da Iliad o da un operatore virtuale selezionato. Le opzioni a disposizione degli utenti sono due.

La prima è Special 50 Digital Edition. L’offerta in questione include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti

100 GB in 4G (con pagamento automatico su conto corrente “Smart Pay”) oppure 50 GB in 4G

Special 50 Digital Edition di Vodafone presenta un costo di 7,99 euro al mese. Il primo mese costa solo 5 euro mentre l’attivazione è di appena 0,01 euro.

C’è poi Special 100 Digital Edition. L’offerta presenta le seguenti caratteristiche:

minuti ed SMS illimitati verso tutti

100 GB in 4G e 5G

Vodafone Club incluso con la possibilità di accedere a tutti i vantaggi del programma compresi 10 GB extra al mese

Special 100 Digital Edition presenta un costo di 9,99 euro al mese con primo mese di 5 euro e attivazione di 0,01 euro.

Entrambe le offerte Vodafone Special sono attivabili direttamente online, tramite il sito dell’operatore linkato qui di sotto. La consegna della SIM tramite corriere è sempre gratuita. Per attivare l’offerta è sufficiente raggiungere il sito Vodafone, selezionare l’operatore di provenienza, scegliere l’offerta da attivare e completarne la sottoscrizione online.

Attiva online una delle offerte Vodafone Special »

A disposizione dei nuovi clienti che passano a Vodafone c’è Family+, tariffa speciale riservata ai clienti Vodafone di rete fissa. L’offerta in questione è, quindi, la scelta giusta per puntare su Vodafone come unico operatore, sia per il fisso che per il mobile, ottenendo vantaggi notevoli. Family+, infatti, mette a disposizione:

minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali

Giga illimitati in 4G e 5G

Il costo di Family+ è pari ad appena 9,99 euro al mese con attivazione di 6,99 euro. Il canone mensile sarà addebitato sullo stesso sistema di pagamento scelto per l’abbonamento di rete fissa. L’attivazione avviene direttamente online con spedizione gratuita della SIM.

Da notare, inoltre, che chi non è cliente di rete fissa Vodafone può puntare sulle offerte Infinito:

Infinito : minuti, SMS e Giga illimitati fino a 10 Mbps, minuti illimitati verso UE, 1000 minuti verso Paesi extra UE, 1 Giga e 200 minuti in roaming extra UE, Vodafone Club+ incluso al costo di 24,99 euro al mese c on attivazione di 6,99 euro

: minuti, SMS e Giga illimitati fino a 10 Mbps, minuti illimitati verso UE, 1000 minuti verso Paesi extra UE, 1 Giga e 200 minuti in roaming extra UE, Vodafone Club+ incluso al costo di on attivazione di 6,99 euro Infinito Black Edition: minuti, SMS e Giga in 5G illimitati, minuti illimitati verso UE, 1000 minuti verso Paesi extra UE, 5 Giga e 500 minuti in roaming extra UE, Vodafone Club+ incluso al costo di 39,99 euro al mese con attivazione di 6,99 euro

Le offerte Vodafone con Giga illimitati (Family+, Infinito e Infinito Black Edition) sono attivabili direttamente online, con o senza portabilità del numero da altro operatore. Per tutti i dettagli è possibile fare riferimento al link qui di sotto. La consegna della SIM è sempre gratuita.

Attiva una delle offerte Vodafone con Giga illimitati »

Per passare a Vodafone è possibile puntare anche su altre offerte. Ecco le proposte dell’operatore da tenere d’occhio:

RED Pro : minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia e minuti illimitati verso l’UE, 50 GB in 4G e 5G al costo di 14,99 euro al mese , Vodafone Club incluso

: minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia e minuti illimitati verso l’UE, 50 GB in 4G e 5G al costo di , Vodafone Club incluso RED Max: minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia e minuti illimitati verso l’UE, 100 GB in 4G e 5G al costo di 19,99 euro al mese, Vodafone Club incluso

Per scoprire tutte le offerte Vodafone per i nuovi clienti è possibile dare un’occhiata al sito dell’operatore linkato di seguito:

Scopri tutte le offerte Vodafone per nuovi clienti »

Gli smartphone da acquistare a rate con Vodafone a luglio 2022

Una volta aver attivato un’offerta ricaricabile, i clienti Vodafone hanno la possibilità di abbinare alla SIM anche uno smartphone da acquistare a rate, scegliendo il modello preferito all’interno del ricchissimo listino proposto dall’operatore. L’acquisto del modello può avvenire direttamente in un negozio Vodafone, verificando i modelli disponibili e formalizzando l’acquisto immediatamente. In alternativa, è possibile fare riferimento anche allo store online Vodafone.

Scegliere un’offerta con smartphone incluso di Vodafone significa poter acquistare il modello scelto beneficiando di un pagamento rateale. Tale pagamento prevede un anticipo e 24 rate mensili (l’addebito delle rate bimestrale). È previsto anche un contributo di attivazione della rateizzazione pari a 9,99 euro. Scegliendo l’acquisto online, inoltre, la consegna è gratuita. Da notare, però, che l’acquisto di uno smartphone a rate tramite il sito Vodafone è disponibile solo per i nuovi clienti.

Per quanto riguarda il sistema di pagamento, tutti gli smartphone a rate disponibili con Vodafone sono acquistabili con addebito su carta di credito. In alcuni casi, in particolare per i modelli più economici, è possibile optare per l’addebito su conto corrente. Tale possibilità è disponibile per gli acquisti in negozio ma è necessario verificare di volta in volta la disponibilità dell’opzione.

Il listino di smartphone a rate Vodafone è molto ricco. Ecco alcuni dei migliori modelli disponibili. Partiamo dagli smartphone Samsung:

Samsung Galaxy S22: anticipo di 69,99 euro e 24 rate mensili a partire da 18,99 euro

Samsung Galaxy S22 Plus: anticipo di 99,99 euro e 24 rate mensili a partire da 28,99 euro

Samsung Galaxy S22 Ultra: anticipo di 199,99 euro e 24 rate mensili a partire da 35,99 euro

Samsung Galaxy S21 FE: anticipo di 7,99 euro e 24 rate mensili a partire da 7,99 euro

Samsung Galaxy Z Fold3: anticipo di 69,99 euro e 24 rate mensili a partire da 35,99 euro

Samsung Galaxy Z Flip3: anticipo di 99,99 euro e 24 rate mensili a partire da 14,99 euro

Samsung Galaxy A53: anticipo di 29,99 euro e 24 rate mensili a partire da 9,99 euro

Samsung Galaxy A33: anticipo di 29,99 euro e 24 rate mensili a partire da 8,99 euro

Da non perdere sono anche gli iPhone di Apple. Ecco i modelli:

iPhone SE 2022: Vodafone Club incluso

iPhone 13 Mini: anticipo di 69,99 euro e 24 rate mensili a partire da 24,99 euro

iPhone 13: anticipo di 69,99 euro e 24 rate mensili a partire da 28,99 euro

iPhone 13 Pro: anticipo di 99,99 euro e 24 rate mensili a partire da 39,99 euro

iPhone 13 Pro Max: anticipo di 99,99 euro e 24 rate mensili a partire da 43,99 euro

I prezzi indicati per gli iPhone venduti a rate da Vodafone si riferimento al “taglio” base di memoria.

Ecco, invece, le migliori offerte per gli smartphone Xiaomi:

Xiaomi 12: anticipo di 69,99 euro e 24 rate mensili a partire da 25,99 euro

Xiaomi 12 Pro: anticipo di 69,99 euro e 24 rate mensili a partire da 33,99 euro

Redmi Note 11: anticipo di 9,99 euro e 24 rate mensili a partire da 6,99 euro

Redmi Note 11 Pro 5G: anticipo di 29,99 euro e 24 rate mensili a partire da 9,99 euro

Di seguito, infine, alcuni dei migliori smartphone OPPO da acquistare a rate con Vodafone:

OPPO Find X5: anticipo di 69,99 euro e 24 rate mensili a partire da 27,99 euro

OPPO Find X5 Pro: anticipo di 99,99 euro e 24 rate mensili a partire da 36,99 euro

OPPO Find X5 Lite: anticipo di 29,99 euro e 24 rate mensili a partire da 13,99 euro

Tutti i prezzi indicati si riferiscono all’acquisto a rate con le offerte Infinito. Per l’abbinamento con altre offerte (come le Vodafone Special) l’operatore potrebbe richiedere una rata mensile leggermente superiore. Il consiglio è di attivare l’offerta desiderata, scegliendo tra le proposte illustrate in precedenza, e successivamente verificare in negozio le opzioni a disposizione in base ai modelli disponibili e all’offerta attivata.