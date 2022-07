Conto corrente per minorenni: le 3 alternative di Luglio 2022

Se vuoi accantonare dei risparmi per tuoi i figli, oppure se intendi educarli alla gestione di piccole somme di denaro, con il comparatore di SOStariffe.it è possibile trovare le soluzioni più vantaggiose per aprire un conto corrente per minorenni a Luglio 2022.

Conto corrente per minori o carta di credito prepagata sono le due migliori soluzioni per chi ha figli in una fascia di età tra 12 e 17 anni. Mentre se i figli hanno meno di 12 anni, allora è forse più conveniente orientarsi verso un libretto di risparmio, il quale permette un piano di investimento più a lungo termine.

Per conoscere quali siano le migliori offerte di Luglio 2022, il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it (disponibile anche sull’App di SOStariffe.it per Android e iOS) offre una panoramica delle soluzioni più vantaggiose attualmente presenti sul mercato bancario. Ma prima di analizzare nel dettaglio le proposte più convenienti, vediamo quali siano le forme di risparmio che i genitori possono attivare per i propri figli.

Conto corrente per minori e non solo: qual è la soluzione più utile e vantaggiosa

PRODOTTO BANCARIO SPIEGAZIONE Conto corrente per i minori tra 12 e 17 anni

canone gratuito o molto basso

o molto basso carta di credito o ricaricabile inclusa

operatività di un normale conto. Per esempio, si possono effettuare pagamenti, bonifici e prelievi

obbligatoria per l’apertura la firma di un genitore e di un rappresentante legale del minore

e di un rappresentante legale del minore servizio di Parental control per monitorare le spese Libretto di risparmio per i minori in una fascia di età da 0 a 12 anni

nessuna spesa per apertura e chiusura

per apertura e chiusura nessuna operazione possibile

previsto un tasso di interesse (compreso tra l’1% e il 3%) sulla somma versata Carta prepagata per i minori tra 12 e 17 anni

collegamento al conto corrente dei genitori

possibilità di pagamenti online o in negozio

online o in negozio possibilità di prelievo da sportello ATM

sistema di Parental control per monitorare le spese

L’educazione dei minorenni al risparmio e all’uso del denato sta spingendo sempre più genitori ad aprire un conto corrente intestato ai propri figli. Per gli under 18, in una fascia tra 12 e i 17 anni, è infatti possibile aprire un conto corrente tutto per loro, anche se con firma e autorizzazione di un maggiorenne. Inoltre, questi conti sono generalmente collegati al conto corrente di un genitore e hanno le caratteristiche tipiche di un tradizionale conto corrente per adulti. Per esempio permettono

di avere carta prepagata inclusa;

di eseguire bonifici gratuiti;

di essere dotati di servizio di Parental control per monitorare l’andamento delle spese;

di effettuare prelievo di denaro direttamente dal saldo del conto;

di essere ricaricati;

di essere convertiti in un conto tradizionale una volta raggiunta la maggiore età.

Per i minori in una fascia di età invece tra zero e 12 anni, è consigliata ai genitori la formula del libretto di risparmio che non ha costi di apertura, né di chiusura, né di gestione. Offre però un tasso di interesse annuale sulla somma depositata che oscilla in media tra l’1% e il 3%. Di fatto, il “libretto di risparmio” è un conto deposito di risparmio nominale ed è proposto dalle banche come strumento di investimento nel lungo periodo.

In alternativa, c’è la carta prepagata. È consigliata ai genitori che intendono educare i propri figli alla gestione del denaro, ma non vogliono aprire un conto corrente. Con queste carte ricaricabili, che hanno costi bassi sia per la tenuta che per la ricarica e l’utilizzo, i figli possono eseguire prelievi di contanti da sportelli ATM ed effettuare pagamenti online e in negozio.

Conto corrente e carta per minori: le 3 migliori proposte di Luglio 2022

CONTO CORRENTE E CARTA DETTAGLI DELL’OFFERTA Conto Tinaba Banca Profilo disponibile per chi ha compiuto 12 anni

canone di tenuta del conto gratuito

carta prepagata zero costi di gestione (circuito Mastercard) limite di spesa di 250 euro al mese e prelievo giornaliero massimo di 250 euro

di gestione (circuito Mastercard) limite di spesa di 250 euro al mese e giornaliero massimo di 250 euro collegamenti a Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, FitBit Pay, Garmin Pay, Swatch Pay

collegamenti a Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, FitBit Pay, Garmin Pay, Swatch Pay ricarica del conto e della carta gratuiti Carta BNL-BNP PARIBAS canone zero e senza commissioni

prelievi giornaliero massimo di 200 euro, mensile di 600 euro

carta prepagata (MasterCard) con ricarica fino a 1.500 euro massimo

250 euro di prelievo e pagamento massimo al giorno Conto Teen di Crédit Agricole canone zero a fino a 17 anni

a carta di debito inclusa

prelievi gratuiti da sportelli ATM della banca

Con il comparatore di SOStariffe.it (online e gratuito) ecco le migliori soluzioni sia per un conto corrente per minorenni che per una carta prepagata per under 18 a Luglio 2022.

Conto Tinaba

Tinaba, l’App di banca Profilo, propone ai genitori una dei conti correnti per minorenni (tra i 12 e i 17 anni) più convenienti sul mercato bancario. È un conto online gratuito che è possibile aprire dai 12 anni in avanti. Con questo conto Tinaba offre anche:

attivazione del parental control per una maggiore sicurezza;

una carta di credito prepagata;

ricarica del conto con bonifico bancario, carta di credito, debito e prepagata.

Oltre all’apertura, il conto corrente online per minorenni di Tinaba offre gratuitamente:

canone mensile di tenuta conto e imposta di bollo;

ricarica conto e trasferimento denaro;

bonifico in uscita con tetto di spesa di 1.500 euro al giorno.

Con il conto è possbile ricevere anche una carta prepagata (circuito MasterCard) che può essere utilizzata per acquisti online e nei negozi. Va ricordato che tale carta è soggetta ai limiti di spesa imposti dal genitore direttamente in App, in maniera tale da poter controllare e gestire i pagamenti effettuati dai propri figli. Per questa carta non sono previste spese di attivazione, gestione e spedizione a casa. Gratuite sono anche le ricariche che possono essere eseguite istantaneamente dal conto Tinaba.

Per l’apertura di questo conto, Tinaba chiede l’autorizzazione da parte di un tutore maggiorenne: genitore o rappresentante legale. Se il tutore è già iscritto a Tinaba, la validazione potrà essere inviata direttamente dall’App. Altrimenti riceverà via SMS un link per la registrazione e, dopo averla effettuata, sarà possibile completare l’operazione.

Per saperne di più su conto di Tinaba segui il link qui sotto:

Conto e carta BNL-BNP PARIBAS

C’è anche il conto corrente per minori proposto da BNL-BNP PARIBAS tra le offerte più vantaggiose di Luglio 2022 poiché è a zero spese sia per l’apertura sia per il canone annuo che per le commissioni.

È un conto che può essere intestato, su richiesta del genitore/rappresentante legale, esclusivamente a residenti in Italia e di età inferiore ai 18 anni. È un prodotto pensato principalmente per facilitare il programma di accumulo dedicato al minore intestatario.

Il conto prevede infatti un’operatività bancaria limitata e la canalizzazione mensile automatica al programma di accumulo intestato al minore della giacenza liquida eccedente l’importo soglia prescelto sul conto corrente (da zero a un massimo di 500 euro).

Per quanto riguarda i prelievi, il limite giornaliero allo sportello è di 200 euro mentre il tetto massimo mensile è di 600 euro. Inoltre, al conto è possibile abbinata una carta di debito o di credito.

Conveniente è anche la carta prepagata per minori (circuito MasterCard) proposta sempre da BNL-BNP PARIBAS, per i ragazzi tra i 10 e i 17 anni con tanto di codice IBAN per facilitare la ricarica. Si tratta di una carta che funziona come una normale carta prepagata. Il costo di emissione è di 10 euro, la prima ricarica prevede una commissione di 10 euro nella versione standard, ma che è azzerata con la personalizzazione della carta con nome e cognome dell’interstatario e con una sua foto.

Inoltre, con l’App di BNL il genitore o il tutore legale possono monitorare l’andamento delle spese fatte. Questa carta per minorenni ha le seguenti caratteristiche:

valore massimo caricabile 1.500 euro ;

; 1 euro di commissione per le ricariche;

250 euro l’importo massimo prelevabile al giorno;

250 euro di tetto massimo di pagamento con POS al giorno, fino a 25 euro non è necessario digitare il PIN;

di tetto massimo di pagamento con POS al giorno, fino a 25 euro non è necessario digitare il PIN; 1,70% dell’importo la commissione per il prelievo da sportello Atm o pagamento con POS;

servizio di SMS Alert per ogni pagamento eseguito.

Per saperne di più su conto e carta di BNL-BNP PARIBAS segui il link qui sotto:

Conto Teen di Crédit Agricole

Anche Crédit Agricole mette a disposizione delle famiglie un conto corrente per minorenni. Si tratta di Conto Teen, un prodotto bancario dedicato ai ragazzi tra i 13 e i 17 anni per gestire i primi risparmi e le prime spese.

Il conto ha le seguenti caraterristiche:

canone zero fino a 17 anni, poi dai 18 in avanti 4 euro al mese;

fino a 17 anni, poi dai 18 in avanti 4 euro al mese; servizi digitali: con l’App della banca è possibile controllare le spese dallo smarthphone;

carta dei debito Easy Cash inclusa, con prelievi di contanti illimitati dagli sportelli ATM di Crédit Agricole e 12 prelievi di contanti su altri sportelli.

Per saperne di più su Conto Teen di Crédit Agricole segui il link qui sotto:

