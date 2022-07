Passa a TIM da Vodafone, Wind e Tre: le offerte di Luglio 2022

Passa a TIM per avere anche minuti, SMS e traffico dati infiniti per navigare sul Vero 5G . Con i TIM Unica i clienti fisso hanno Giga illimitati per tutta la famiglia

L’estate è il momento perfetto per cambiare operatore di telefonia mobile. Con la portabilità si può mantenere gratuitamente il proprio numero e abbinarlo a un’offerta più conveniente dal lato economico e dei servizi inclusi. Chi passa a TIM a luglio ha tantissime tariffe differenti tra cui scegliere. TIM ai nuovi clienti propone condizioni davvero vantaggiose e la possibilità di avere anche ulteriori vantaggi per chi ha già attivato una linea fissa.

Passa a TIM per avere Giga illimitati in 5G

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro TIM 5G Power Top illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (50 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 19,99 euro TIM 5G Power Unlimited illimitati illimitati in 5G primo mese gratuito, poi 29,99 euro

Chi passa a TIM da Vodafone o WindTre e cerca il meglio in termini di offerte di telefonia mobile non può fare a meno di guardare alle offerte 5G della famiglia TIM 5G Power. Queste tariffe permettono di avere anche Gigabyte illimitati per navigare sul Vero 5G, la cui copertura oggi è garantita in tutte le grandi città italiane e diverse popolari località turistiche, per godere di contenuti audio e video in altissima definizione, condividere in tempo reale e giocare online con tempi di attesa azzerati grazie alla latenza minima della rete.

Alle offerte può anche essere abbinato l’acquisto a rate di uno smartphone 5G senza anticipo. In questo caso l’operatore permette di scegliere tra i modelli di fascia alta e media dei maggiori produttori (Apple, Samsung, OPPO, Xiaomi e Huawei) a prezzi convenienti. TIM per le sue offerte smartphone incluso prevede un vincolo di permanenza minimo di 30 mesi e il pagamento con carta di credito o in fattura per chi è anche cliente fisso. Proprio in questi giorni sono disponibili diverse promozioni estive per risparmiare ulteriormente sull’acquisto di un telefono. Ad esempio, chi richiede un finanziamento TIMfin inizia a pagare le rate per il cellulare da settembre. In caso di passaggio ad altro operatore o recesso anticipato si potranno corrispondere le rate residue in un’unica soluzione o continuando con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento.

TIM 5G Power Smart al prezzo di 14,99 euro al mese permette di avere minuti e SMS illimitati e 50 GB con accesso prioritario alla rete. Ciò significa che si può navigare ad alta velocità anche quando ci sono più persone connesse e il traffico risulta congestionato. L’integrazione di TIM Safe Web Plus consente di avere la certezza di essere adeguatamente protetti da malware, virus e qualsiasi potenziale minaccia. La protezione si estende a tutti i dispositivi connessi alla rete. Con Google One si possono poi salvare fino a 100 GB di foto, video e documenti nel formato originale. Il servizio è incluso gratuitamente per 3 mesi, poi si rinnova a 1,99 euro al mese.

Chi passa a TIM acquistando le offerte TIM 5G Power dal sito ha primo mese e attivazione gratuiti. Per la SIM servono 25 euro ma con 20 di traffico incluso. Acquistandola in negozio, invece, il costo è di 10 euro con 1 cent di traffico incluso.

Passa a TIM per gli Under 25

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM Young (solo under 25) illimitati 50 GB in 5G (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Junior (solo under 16) chiamate illimitate verso 2 numeri TIM

200 minuti verso tutti

200 SMS 10 GB 7,99 euro al mese (4,99 euro con TIM Unica attiva) o 69 euro per 12 mesi

Chi passa a TIM e ha meno di 25 anni può trovare un’offerta dedicata che certamente sarà in grado di soddisfare le sue esigenze in termini di connettività e condivisione. TIM Young include minuti e SMS illimitati e 25 GB, che possono diventare 50 GB aggiungendo 99 cent al mese, a 9,99 euro al mese. L’offerta però consente anche di ascoltare musica senza limiti e stacchi pubblicitari su TIMMUSIC e di utilizzare chat, social network e app di meeting per 3 mesi senza consumare dati. Il primo mese e attivazione sono gratuiti se si acquista il piano sul sito. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso o 10 euro con 1 cent di traffico incluso in negozio.

Se TIM Young non vi basta potete arricchirla con altri servizi:

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro al mese

TIM Games per giocare a oltre 200 mobile game senza consumare traffico dati a 5 euro al mese

TIM One Number per usare lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch Cellular a 99 cent al mese

Passa a TIM per i già clienti fisso

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM Premium Famiglia illimitati 5 GB (Giga illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 9,99 euro Supergiga Famiglia non inclusi 5 GB (Giga illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 5,99 euro Supergiga Pack Famiglia non inclusi 300 GB per 3 mesi primo mese gratuito, poi 19,99 euro

Se chi passa a TIM è già suo cliente per la rete fissa può scegliere tra tre differenti promozioni dedicate a chi ha deciso di affidarsi all’operatore per navigare dentro e fuori casa. TIM Premium Famiglia è l’offerta base che permette di avere minuti e SMS illimitati e 5G per navigare in 4G a 9,99 euro al mese.

Supergiga Pack Famiglia invece offre 300 GB per 3 mesi, scaduti i quali la tariffa si rinnova con 5 GB a 5,99 euro al mese. Come per molte altre offerte se si decide di acquistarle sul sito il primo mese e attivazione sono offerti da TIM. Il prezzo della SIM è di 25 euro ma con 20 euro di traffico incluso.

Essere clienti di TIM per la rete mobile e quella fissa consente anche di attivare gratuitamente TIM Unica e far diventare illimitati i Gigabyte inclusi non solo per sé ma anche per altre SIM della famiglia (massimo 6 pure se non intestate al titolare della rete fissa). La promozione include poi TIMVISION con Disney+ per 3 mesi (poi si rinnova a 9,99 euro al mese) e una giocata extra al giorno su TIM Party per vincere premi e regali. A luglio è in palio una e-bike E-WAY Atala. Con TIM Unica il pagamento delle SIM mobile e della linea fissa avviene tramite domiciliazione in fattura con TIM Ricarica Automatica.

Passa a TIM per una SIM solo dati

Offerte Gigabyte Prezzo mensile Supergiga 100 100 GB per 3 mesi, poi 50 GB primo mese gratuito, poi 9,99 euro Supergiga 200 200 GB per 3 mesi in 5G, poi 100 GB primo mese gratuito, poi 14,99 euro Internet 100GB 100 GB 49,99 euro, poi 49 euro ogni 6 mesi Internet 200GB 200 GB 99,99 euro, poi 99 euro ogni 12 mesi

Chi passa a TIM ed è più interessato ad avere il massimo traffico dati possibile, per esempio per sostituire la linea fissa di casa, può scegliere tra le diverse offerte Internet mobile. Basta abbinare la SIM solo dati a un modem Wi-Fi 4G o una chiavetta per navigare in Wi-Fi con prestazioni simili alla fibra ottica su smartphone, tablet e PC anche contemporaneamente. Le offerte Supergiga includono anche 100 GB su Google One per 3 mesi mentre quelle Internet 100 e Internet 200 grazie al servizio TIM MultiSIM permettono di condividere la connessione con un’altra SIM e di collegarsi alla rete con due dispositivi nello stesso momento.

Con sottoscrizione online il primo mese e attivazione per tutte le tariffe sono gratuiti. La SIM costa sempre 25 euro con 20 di traffico incluso.

Se ancora non avete un modem Wi-Fi 4G grazie a queste promozioni potete trovarlo nei negozi TIM al prezzo di partenza di 29,99 euro. Per una TIM Cam invece bastano 19,99 euro.

Passa a TIM con mobile + intrattenimento TV

Se amate film, serie TV e sport potete aggiungere alla vostra SIM mobile l’offerta televisiva di TIM. L’operatore grazie alla sua piattaforma proprietaria TIMVISION offre la visione su schermi differenti di cinema, produzioni originali, il meglio dei programmi Mediaset dell’ultima settimana e canali come Discovery+ e Eurosport Player (per 12 mesi). Il TIMVISION Box fornito in comodato d’uso permette di guardare i contenuti sulla TV e accedere a tante altre app come YouTube, Spotify, etc.

Chi è grande fan del pallone e passa a TIM dovrebbe valutare l’acquisto di TIMVISION Calcio e Sport con tutta la Serie A fino al 2024 su DAZN oltre a Europa League, Conference League e tantissimi altri sport più 12 mesi di Infinity+ per seguire la Champions League. Per chi acquista l’offerta entro i 30 luglio la visione è gratuita fino al 30 agosto. A settembre poi il piano si rinnova a 19,99 euro al mese per 12 mesi, poi 29,99 euro al mese.

TIMVISION Gold ai servizi descritti per TIMVISION Calcio e Sport aggiunge un piano standard per Netflix (visione in HD su due dispositivi in contemporanea) e Disney+. Il prezzo è di 10 euro fino al 30 agosto con attivazione entro il 30 luglio. Il piano poi si rinnova da settembre a 39,99 euro al mese per 12 mesi, poi 45,99 euro al mese.

Le offerte TIMVISION prevede il pagamento di 19,99 euro per l’attivazione, scontati a 9,99 euro se avete già a casa il TIMVISION Box.

