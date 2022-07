Samsung Galaxy S22 a rate: le offerte di TIM, Vodafone e WindTre di Luglio 2022

Samsung Galaxy S22 è il primo smartphone della serie S del produttore coreano ad avere il pennino digitale S Pen integrato. La fotocamera professionale dispone di pixel più grandi per catturare ancora più luce e riduce il rumore per video più luminosi e dettagliati. Il cellulare poi presenta uno schermo Dynamic AMOLED 2x con 1,750 nits, processore da 4 nm e sistema di ricarica Ultra-rapida. Il metodo più conveniente per metterlo in tasca senza spendere troppo è attivare un’offerta smartphone incluso. Questo tipo di promozioni prevedono il pagamento a rate del dispositivo ed eventualmente un anticipo. E’ inoltre richiesto un vincolo di permanenza minimo da 24 a 30 mesi.

Samsung Galaxy S22 a rate con TIM

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Prezzo TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro TIM Wonder Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Wonder Five illimitati 70 GB primo mese gratuit0, poi 7,99 euro TIM Young (solo under 25)

illimitati 25 GB in 5G e Giga illimitati per alcune app primo mese gratuito, poi 11,99 euro

Per acquistare Samsung Galaxy S22 con TIM basta collegarsi al suo sito e abbinare le rate necessaria a qualsiasi piano di telefonia mobile dell’operatore. In questo senso c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Alcune offerte richiedono la portabilità del numero, che può essere richiesta gratuitamente al momento dell’attivazione del piano. E’ il caso di TIM Wonder Six con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese. Questa particolare tariffa è disponibile per chi arriva da Iliad e altri gestori virtuali.

TIM Wonder Six »

Chi arriva da Fastweb, CoopVoce, Postemobile a altri operatori low cost può invece attivare TIM Wonder Five con minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G a 7,99 euro al mese.

TIM Wonder Five »

Se state pensando di acquistare la variante 5G di Samsung Galaxy S22, allora dovreste pensare di abbinargli la tariffa TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G con navigazione prioritaria sulla rete dell’operatore. Il piano include anche la protezione di TIM Safe Web Plus contro tutte le principali minacce sul web e 100 GB di memoria su Google One per 3 mesi, poi 1,99 euro al mese, per salvare foto, video e documenti nella qualità originale. Il costo mensile è di 14,99 euro.

Attiva TIM 5G Power Smart »

Per chi ha meno di 25 anni è invece riservata TIM Young con minuti e SMS illimitati e 25 GB in 5G (che possono diventare 50 GB aggiungendo 99 cent al mese) a 9,99 euro al mese. Nel piano è previsto anche l’ascolto dell’intero catalogo di TIMMUSIC senza pubblicità e l’utilizzo di app di messaggistica, social network e meeting per 3 mesi senza consumare dati. E’ inoltre possibile personalizzare ulteriormente l’offerta con:

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro al mese

TIMGAMES a 5 euro al mese

TIM One Number a 99 cent al mese

Attiva TIM Young 5G »

Per tutte le offerte sopra descritte il primo mese del piano e attivazione sono gratuiti per i nuovi clienti che le acquistano online. Per la SIM invece servono 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Oggi è ancora più conveniente acquistare Samsung Galaxy S22 con TIM grazie alla Promo Estate. Chi richiede e ottiene un finanziamento con TIMFin (TAEG 0% salvo approvazione) inizia infatti a pagare le rate per lo smartphone da settembre. L’offerta è disponibile in esclusiva ai clienti di TIM da almeno 6 mesi e il pagamento è previsto solo su carta di credito.

Con TIM è possibile acquistare:

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G – 41 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM

Samsung Galaxy S22 5G – 25 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM

Samsung Galaxy S22+ 5G – 34 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G + Watch4 Classic – 46 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy S22 5G + Watch4 Classic – 30 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

La consegna è gratuita e avviene in media in 3-8 giorni lavorativi a partire dalla data di richiesta dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) nelle fasce orarie 8:30-12:30 e 14-18. Se non siete soddisfatti del vostro acquisto potete sempre esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni dalla consegna del telefono, che andrà poi riconsegnato all’operatore tramite raccomandata nella confezione originale.

Se siete già clienti di TIM per la rete fissa è possibile addebitare le rate per Samsung Galaxy S22 direttamente in bolletta con domiciliazione su conto corrente o carta di credito. Passando a TIM anche per il mobile potete poi attivare gratuitamente TIM Unica e avere ogni mese Giga illimitati per tutta la famiglia (massimo 6 SIM anche non intestate al titolare della rete fissa), TIMVISION con Disney+ incluso per 3 mesi (poi 9,99 euro al mese) e una giocata extra al giorno su TIM Party per vincere ricchi premi. A luglio è in palio una e-bike.

Annunci Google

Samsung Galaxy S22 a rate con Vodafone

Offerte Minuti e SMS Giga Costo mensile Special 100 Digital Edition illimitati 100 GB 5 euro per un mese, poi 9,99 euro per 24 mesi Special 50 Digital Edition illimitati 100 GB con Smart Pay (altrimenti 50 GB) 5 euro per un mese, poi 7,99 euro Infinito illimitati (200 minuti in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (1 GB in roaming extra Ue – velocità fino a 10 Megabit al secondo in 5G) 24,99 euro con Smart Pay (altrimenti 36,99 euro) Infinito Black Edition illimitati (500 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (5 GB in roaming extra Ue – velocità fino a 1 Gigabit al secondo in 5G) 39,99 euro con Smart Pay (altrimenti 59,99 euro)

Anche Vodafone come TIM permette di abbinare le rate per Samsung Galaxy S22 a tutti i suoi piani mobile, anche se per alcuni è obbligatoria la portabilità del numero. A questa categoria di offerte appartengono:

Special 100 Digital Edition con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 5 euro al mese per il primo mese, poi 9,99 euro al mese con prezzo bloccato 24 mesi. Attivazione a 1 cent. Tali condizioni sono previste con l’attivazione di Smart Pay, ovvero l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito. Questo metodo di pagamento permette di ottenere uno sconto sul prezzo mensile ma anche di accedere ai vantaggi di Vodafone Club+ come Giga aggiuntivi, 5G e sconti e convenzioni per l’acquisto di prodotti e servizi dei partner dell’operatore.

Special 50 Digital Edition con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 50 GB) a 5 euro al mese per il primo mese, poi 7,99 euro al mese. Attivazione a 1 cent.

Scopri le offerte Special »

Anche Vodafone poi propone delle offerte 5G. Le migliori sono quelle della famiglia Infinito con minuti, SMS e Giga illimitati per navigare fino a 1 Gigabit al secondo. Il prezzo di partenza è di 24,99 euro al mese con Smart Pay. L’attivazione è di 6,99 euro. Con Infinito si può accedere al programma Vodafone Club+ che rispetto a quello base aggiunge 6 mesi di Infinity+ e sconti su alcuni modelli selezionati di smartphone in tutti i Vodafone Store.

Confronta le offerte Infinito »

Con Vodafone è possibile acquistare:

Samsung Galaxy S22 5G – a partire da 16,99 euro al mese per 24 rate più 49,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy S22+ 5G – a partire da 27,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G – a partire da 31,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

La consegna di Samsung Galaxy S22 + gratuita in tutta Italia ma solo nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì). Se l’acquisto non è di vostro gradimento potete esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni alla consegna. Il telefono va riconsegnato a Vodafone insieme a tutti gli accessori originali e il codice IMEI presente sulla confezione deve corrispondere a quello riportato sul dispositivo.

Samsung Galaxy S22 a rate con WindTre

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Smart Pack Protect 5G Galaxy S22 Edition Minuti illimitati 200 SMS 200 GB anche in 5G 14,99 euro

WindTre è l’unico operatore ad aver dedicato specificatamente un’offerta smartphone incluso a Samsung Galaxy S22. La tariffa rientra nella famiglia Smart Pack e oltre all’acquisto a rate del telefono prevede anche un’assicurazione contro il furto fornita da Europ Assistance. Non solo, chi acquista Samsung Galaxy S22 entro il 17 luglio riceve in regalo 3 mesi di Netflix. Le offerte Smart Pack sono disponibili solo in negozio, dove avviene anche il ritiro del telefono, e prevedono un costo di attivazione di 4,99 euro.

Confronta le offerte di WindTre »

Con Smart Pack Protect 5G Galaxy S22 Edition è possibile acquistare:

Samsung Galaxy S22 5G da 128 GB a 25 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Samsung Galaxy S22 5G da 256 GB a 29 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Samsung Galaxy S22+ 5G da 128 GB a 33 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Samsung Galaxy S22 5G da 128 GB a 19,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Samsung Galaxy S22+ 5G da 128 GB a 25,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Samsung Galaxy S22 Ultra a 28,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Le rate del telefono possono essere abbinate anche ad altre tariffe di WindTre. I piani Di Più, ad esempio, permettono di avere anche Gigabyte illimitati in 5G, blocco dei servizi a sovrapprezzo e con Easy Pay ci si dimentica delle ricariche grazie all’addebito automatico su conto corrente o carta di credito. Con le offerte Di Più è possibile acquistare:

Samsung Galaxy S22+ 5G da 18,99 euro al mese

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G da 21,99 euro al mese

Samsung Galaxy S22 5G da 7,99 euro al mese

Samsung Galaxy Z Flip3 + Watch 4 Bluetooth da 23,99 euro al mese

Samsung Galaxy S22 5G da 128 GB + Galaxy Watch4 da 12,99 euro al mese