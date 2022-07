Bonifico istantaneo: le banche che lo propongono a Luglio 2022

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Widiba ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ControCorrente Semplice ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Trasferire il denaro da un conto corrente a un altro in soli 10 secondi d’orologio: ecco la “forza” di un bonifico istantaneo. Ecco la sua caratteristica principale. Il cosiddetto instant payment, lanciato nel novembre 2017 dalla BCE (Banca centrale europea) nei 36 Paesi dell’area SEPA (acronimo di Single Euro Payments Area), sta riscuotendo sempre più successo tra i correntisti come strumento di pagamento e trasferimento di somme di denaro in tempi rapidissimi.

Tanto che dalle 3 banche che cinque anni fa offrivano questo servizio allora ai suoi esordi, oggi quasi tutti gli istituti di credito lo propongo, a cominciare dalle banche che offrono ai propri clienti un conto corrente online, i più vantaggiosi sul mercato perché a zero spese.

Con il comparatore per conti corrente di Sostariffe.it (disponibile anche tramite l’App di Sostariffe.it per Android e iOS), è possibile trovare non solo le banche che propongono un bonifico istantaneo, ma anche quelle che metto a disposizione un conto corrente conveniente a Luglio 2022.

Bonifico istantaneo: pagamenti a tempo di record

VANTAGGIO SPIEGAZIONE Velocità Il trasferimento da un conto corrente a un altro avviene in 10 secondi Importo massimo A partire dal 1° luglio 2020 il limite massimo è pari a 100.000 euro rispetto ai precedenti 15.000 euro Sempre disponibile Grazie a home banking e mobile banking il servizio è attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 (festivi inclusi)

Come detto il bonifico istantaneo è un pagamento immediato: permette di trasferire denaro da un conto corrente a un altro in meno di 10 secondi. Il beneficiario avrà, dunque, disponibilità istantanea della somma che gli è stata inviata. Di conseguenza, rispetto a un bonifico ordinario non è più necessario attendere i canonici 3 giorni per lo spostamento del denaro.

La procedura per eseguire un bonifico istantaneo è uguale a quella per effettuare un bonifico ordinario. Chi lo esegue deve indicare:

nome, cognome e IBAN del beneficiario;

importo e causale;

autorizzare l’operazione con PIN, riconoscimento facciale o impronta digitale.

Bonifico istantaneo: i migliori conti online che lo offrono a Luglio 2022

CONTO CORRENTE SERVIZIO E COSTI Conto BBVA bonifico istantaneo gratuito Conto Banca Widiba bonifico istantaneo 1,50 euro Conto IBL Banca bonifico istantaneo da 1,50 a 0,75 euro in base alla versione del conto ControCorrente

Scandagliando i conti correnti online zero spese più vantaggiosi di Luglio 2022, grazie al comparatore di SOStariffe.it è possibile trovare le banche che offrono un bonifico istantaneo gratuitamente o a pagamento, ma con commissioni molto vantaggiose.

Conto BBVA

La banca multinazionale spagnola BBVA offre un bonifico istantaneo gratuito aprendo un conto corrente online. Il servizio di pagamento e trasferimento istantaneo di denaro ha le seguenti caratteristiche:

importo massimo di 1.000 euro per ogni transazione;

per ogni transazione; importo massimo giornaliero di 3.000 euro ;

; importo massimo mensile di 15.000 euro al mese.

Gratuito è anche il bonifico ordinario per una somma massima di 6.000 euro sempre i clienti che aprono il conto BBVA. Un conto che offre gratuitamente anche:

zero spese (canone annuo e imposta di bolla gratuiti);

(canone annuo e imposta di bolla gratuiti); accredito di stipendio o pensione;

attivazione della domiciliazione bancaria delle utenze;

carta di debito (fisica o digitale, circuito Mastercard) con collegamento a Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay;

(fisica o digitale, circuito Mastercard) con collegamento a Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay; prelievo pari o superiori a 100 euro.

Con l’apertura del conto BBVA i nuovi clienti possono anche beneficiare delle seguenti promozione attive a Luglio 2022:

rimborso cashback del 20% di BBVA fino a 100 euro per il primo mese;

per il primo mese; rimborso cashback dell’1% di BBVA fino a 30 euro nei successivi 12 mesi;

regalo di 100 euro invitando 5 amici (20 euro ciascuno) ad aprire un conto in BBVA con l’iniziativa “Passaparola”.

Per i dettagli dell’offerta di BBVA:

Scopri il conto BBVA »

Conto Widiba Start di Banca Widiba

Con una commissione di 1,50 euro per il bonifico istantaneo online, Banca Widiba offre il conto Widiba Start a zero canone per i primi 12 mesi per i nuovi clienti e carta di debito inclusa per chi lo apre entro il 31 Agosto con Spid o webcam.

Altri servizi (gratuiti) del conto Widiba Start sono:

bonifici ordinari online;

carta di debito collegamento a Google Pay, Apple Pay e Bancomat Pay ;

prelievi da sportello ATM gratuito con importo superiore a 100 euro;

estratto conto digitale;

trading online operando sui principali mercati;

deposito titoli;

PEC e la firma digitale.

Va ricordato che per gli under 30 il conto Widiba Start è sempre a canone zero. Mentre, dopo i primi 12 mesi gratuiti, per chi ha più di 30 anni, dal secondo anno il canone di tenuta conto di Widiba Start diventa di 3 euro al mese. Ma la banca propone un pacchetto di promozioni azzerare il costo. Ecco come:

con l’accredito di stipendio, si paga 1 euro in meno;

in meno; con un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro, si risparmia 1 euro ;

; con 10.000 euro investiti in risparmio gestito, come fondi, Sicav (Società di investimento a capitale variabile) e polizze assicurative, si pagano 2 euro in meno;

in meno; con 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (azioni, obbligazioni, fondi d’investimento ETF e strumenti finanziari ETC), si spende 1 euro in meno.

Per i dettagli dell’offerta di Banca Widiba:

Scopri conto Widiba »

ControCorrente Semplice di IBL Banca

Con l’apertura del conto corrente online ControCorrente Semplice e in una delle altre 3 versioni disponibili, IBL Banca prevede un costo decrescente delle commissioni applicata al bonifico istantaneo:

ControCorrente Semplice (gratuito per sempre), bonifico istantaneo 1,50 euro;

ControCorrente Particolare (gratuito i primi 6 mesi, poi 1 euro al mese) bonifico istantaneo 1,25 euro;

ControCorrente Originale (gratuito i primi 6 mesi, poi 2 euro al mese), bonifico istantaneo 0,90 euro;

ControCorrente Straordinario (gratuito i primi 6 mesi, poi 3 euro al mese), bonifico istantaneo 0,75 euro.

Mentre per il bonifico ordinario IBL Banca prevede:

ControCorrente Semplice: 1 al mese gratuito, successivi 0,40 euro;

ControCorrente Particolare: 3 al mese gratuiti, successivi 0,40 euro;

ControCorrente Originale: gratuiti illimitati;

ControCorrente Straordinario: gratuiti illimitati.

I quattro ControCorrente di IBL Banca hanno in comune anche le seguenti caratteristiche di base:

canone annuo gratuito con 5.000 euro di giacenza o vincolo attivo;

canone annuo gratuito con 5.000 euro di giacenza o vincolo attivo; interessi lordi fino a 0,50% per sei mesi;

interessi lordi fino a 0,50% per sei mesi; carta di debito inclusa con tecnologia contactless,

carta di debito inclusa con tecnologia contactless, possibilità di vincolare somme per ottenere un rendimento più elevato, scegliendo tra diverse scadenze, anche con cedola trimestrale;

possibilità di per ottenere un rendimento più elevato, scegliendo tra diverse scadenze, anche con cedola trimestrale; collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e anche Bancomat Pay e Plick per pagamenti veloci, sicuri, digitali.

Per i dettagli dell’offerta IBL Banca:

Scopri conto IBL banca »

