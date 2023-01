Vodafone smartphone incluso: le offerte di Gennaio 2023

Offerte in evidenza spusu 10 4.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Optima SuperMobile 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 6,99 6.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Con Vodafone potete acquistare a rate il telefono dei vostri sogni e riceverlo direttamente a casa senza costi aggiuntivi. Potete scegliere tra tantissime offerte Vodafone smartphone incluso, anche per navigare in 5G con prestazioni fino a cinque volte superiori rispetto al 4G. A listino potete trovare anche tariffe specifiche per i giovani, con inclusi sistemi di protezione avanzati contro le principali minacce online, o con Giga illimitati per non doversi più preoccupare di esaurire il traffico dati prima del prossimo rinnovo.

Vodafone smartphone incluso: le migliori offerte di gennaio 2023

Offerte Vodafone con smartphone incluso Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Vodafone Silver (prezzo bloccato 24 mesi) illimitati 200 GB in 5G con Smart Pay 5 euro al mese, poi 9,99 euro 2 RED Pro illimitati 50 GB in 5G 14,99 euro con Smart Pay 3 Infinito Black Edition illimitati (+ 1000 minuti extra Ue + 500 minuti e 5 GB in roaming extra Ue) illimitati in 5G 39,99 euro con Smart Pay

Con le offerte Vodafone smartphone incluso avete la possibilità di acquistare a rate i migliori modelli di telefono dei grandi marchi. L’operatore per questo tipo di tariffe prevede un vincolo di permanenza minima di 24 mesi. Si dovrà inoltre corrispondere un acconto, che varia in base al cellulare scelto e al taglio di memoria. Il pagamento avviene con carta di credito o addebito su conto corrente. Con il servizio Vodafone Smart Change potete valutare il vostro vecchio telefono online, spedirlo e ricevere un buono di acquisto direttamente sul conto oppure recarvi in un negozio dell’operatore per dare in permuta il dispositivo e ottenere uno sconto per l’acquisto del nuovo modello.

Per le offerte Vodafone smartphone incluso la consegna è gratuita e avviene in pochi giorni lavorativi direttamente a casa (dal lunedì al venerdì). Per seguire la spedizione potete inserire il codice del prodotto comunicato via email o SMS nell’apposito sistema di tracking.

Le migliori offerte di telefonia mobile a cui abbinare le rate per un telefono sono:

Vodafone Silver con prezzo bloccato 24 mesi include minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 150 GB). Il primo mese costa 5 euro, poi l’offerta si rinnova a 9,99 euro al mese . Questa tariffa è riservata ai clienti di Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Fastweb Mobile, Postemobile e Coop Voce con portabilità del numero , che verrà eseguita gratuitamente da Vodafone entro 3 giorni lavorativi. Attivazione e spedizione sono gratuiti

include minuti e SMS illimitati e con Smart Pay (altrimenti 150 GB). Il primo mese costa 5 euro, poi l’offerta si rinnova a . Questa tariffa è riservata ai clienti di Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Fastweb Mobile, Postemobile e Coop Voce con , che verrà eseguita gratuitamente da Vodafone entro 3 giorni lavorativi. Attivazione e spedizione sono gratuiti RED Pro include minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G a 14,99 euro al mese con Smart Pay. L’offerta prevede anche un mese di Rete Sicura , che si disattiva poi in automatico. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti

include minuti e SMS illimitati e a con Smart Pay. L’offerta prevede anche un mese di , che si disattiva poi in automatico. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti Infinito Black Edition include minuti (1000 minuti extra Ue + 500 minuti e 5 GB in roaming), SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità a 39,99 euro al mese con Smart Pay. L’offerta prevede anche un mese di Rete Sicura, che si disattiva poi in automatico. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti

Confronta le offerte di Vodafone »

Con Smart Pay il pagamento avviene in automatico su conto corrente o carta di credito. In questo modo potete dimenticarvi per sempre delle ricariche manuali e avere altri vantaggi come 5G Priority Pass con accesso prioritario alla rete dell’operatore quando il traffico è congestionato o ci si trova in luoghi affollati e Vodafone Club. Il programma fedeltà invece include 10 GB aggiuntivi al mese, navigazione 5G (se non già prevista) e sconti per l’acquisto di prodotti e servizi su Pulsee, Carrefour.it, Amazon.it, Booking.com e altri marchi. Chi attiva un’offerta Infinito con Smart Pay ha invece può avere i vantaggi di Vodafone Club+, che rispetto al programma base aggiunge 6 mesi di Infinity+ per seguire 104 partite di Champions League e altri contenuti in 4K oltre a sconti sui dispositivi elettronici nei Vodafone Store.

Le offerte Vodafone smartphone incluso permettono di acquistare i seguenti modelli:

Apple

iPhone 14 da 128 GB – a partire da 34,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 da 256 GB – a partire da 39,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 da 512 GB – a partire da 50,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 Plus da 128 GB – a partire da 40,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 Plus da 256 GB – a partire da 45,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 Plus da 512 GB – a partire da 55,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 128 GB – a partire da 42,99 euro al mese per 24 mesi + 199,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 256 GB – a partire da 47,99 euro al mese per 24 mesi + 199,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 512 GB – a partire da 53,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 1 TB – a partire da 63,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 128 GB – a partire da 43,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 256 GB – a partire da 48,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 512 GB – a partire da 59,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 1 TB – a partire da 69,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 13 da 128 GB – a partire da 28,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 da 256 GB – a partire da 33,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

iPhone 13 da 512 GB – a partire da 42,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

iPhone 13 Mini da 128 GB – a partire da 25,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 Mini da 256 GB – a partire da 30,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

iPhone SE (2022) da 64 GB – a partire da 17,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

iPhone SE (2022) da 128 GB – a partire da 19,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

iPhone SE (2022) da 256 GB – a partire da 22,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Samsung

Samsung Galaxy S22 5G – a partire da 22,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy S22+ 5G – a partire da 29,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G – a partire da 35,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy Z Fold3 5G – a partire da 54,99 euro al mese per 24 rate più 199,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy Z Flip4 – a partire da 29,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy Z Fold4 – a partire da 51,99 euro al mese per 24 rate più 199,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy Z Flip3 5G – a partire da 14,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A23 5G – a partire da 7,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A52s 5G – a partire da 8,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A32 5G – a partire da 6,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A53 5G – a partire da 9,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A33 5G – a partire da 7,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A13 5G – a partire da 4,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A22 5G – a partire da 4,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy S21 FE 5G – a partire da 19,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

Honor

Honor 50 – a partire da 12,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Honor x7 – a partire da 4,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Honor Magic4 Lite 5G – a partire da 6,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Honor 70 – a partire da 14,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Honor X8 5G – a partire da 5,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Xiaomi

Xiaomi 12 Lite – a partire da 13,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Xiaomi 12 5G – a partire da 25,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Xiaomi Redmi Note 11 – a partire da 6,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Xiaomi Redmi 10 2022 – a partire da 4,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Xiaomi 12T – a partire da 13,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

Xiaomi 12T Pro – a partire da 15,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

Xiaomi 11 Lite 5G NE – a partire da 10,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

OPPO

OPPO Find X5 5G – a partire da 27,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

OPPO Find X5 Lite 5G – a partire da 13,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

OPPO Find X5 Pro 5G – a partire da 36,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

OPPO Reno8 Lite 5G – a partire da 10,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

OPPO A77 5G – a partire da 7,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

OPPO Reno8 5G – a partire da 14,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

OPPO Reno8 Pro 5G – a partire da 18,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

Se effettuate il recesso dalle offerte Vodafone smartphone incluso prima dei 24 mesi o passate ad altro operatore dovrete comunque corrispondere tutte le rate residue più la rata finale con pagamento in un’unica soluzione o continuando con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento. Entro 14 giorni dalla consegna potete invece esercitare il diritto di ripensamento e restituire gratuitamente il telefono a Vodafone insieme a tutti gli accessori originali contenuti sulla confezione, il cui codice IMEI dovrà corrispondere a quello riportato sul dispositivo.