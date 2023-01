Offerte TIM nuovi clienti: le migliori promo di Gennaio 2023

Offerte in evidenza spusu 10 4.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Optima SuperMobile 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 6,99 6.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

TIM è tra gli operatori di telefonia mobile più generosi quando si tratta di nuovi clienti. Per chi acquista per la prima volta una delle sue tariffe infatti sono riservati tantissimi vantaggi, a partire dal primo mese in regalo fino all’attivazione gratuita. Le offerte TIM nuovi clienti sono in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza, anche in base all’età dell’utente, e possono diventare anche più convenienti se avete già attiva la linea fissa con lo stesso operatore.

Offerte TIM nuovi clienti: le migliori tariffe di gennaio 2023

Offerte TIM per i nuovi clienti Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile 1 TIM Wonder Five illimitati 70 GB in 4G primo mese gratuito, poi 7,99 euro 2 TIM Wonder Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro 3 TIM 5G Power Famiglia (solo clienti fisso) illimitati illimitati in 5G con TIM Unica primo mese gratuito, poi 9,99 euro 4 TIM Young (solo under 25) illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratuito, poi 9,99 euro 5 TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro

Le offerte TIM nuovi clienti più economiche oggi disponibili a listino si possono attivare solo online e sono destinate agli utenti di alcuni operatori selezionati con richiesta di portabilità del numero. TIM eseguirà il trasferimento del contatto gratuitamente ed entro un massimo di tre giorni lavorativi:

TIM Wonder Five include minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G a 7,99 euro al mese. L’offerta è disponibile solo per chi arriva da alcuni operatori virtuali come Fastweb Mobile, Coop Voce e Postemobile

TIM Wonder Six include minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese. L’offerta è disponibile solo per chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali come Fastweb Mobile, Coop Voce e Postemobile

Tutte le altre offerte TIM nuovi clienti possono invece essere attivate da chiunque, a prescindere se arrivi da un altro operatore o intenda acquistare una SIM con un nuovo numero:

TIM 5G Power Famiglia include minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con TIM Unica, invece di 5 GB, a 9,99 euro al mese. L’offerta è disponibile solo per chi ha già la rete fissa con TIM

TIM Young include minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica per navigare fino a 2 Gbps in download a 9,99 euro al mese. Per navigare in roaming in Ue sono disponibili 20 GB. L’offerta è disponibile solo per gli Under 25 e include la possibilità di ascoltare brani senza pubblicità e anche offline su TIMMUSIC senza consumare traffico dati. All’offerta si può poi aggiungere 50 GB al mese (99 cent in più al mese), 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (1,99 euro in più al mese), TIMGAMES per giocare su mobile a 200 giochi da console senza consumare traffico dati (5 euro in più al mese) o TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch (99 cent in più al mese)

TIM 5G Power Smart include minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica per navigare fino a 2 Gbps in download con accesso prioritario alla rete dell’operatore a 14,99 euro. Per navigare in roaming in Ue sono disponibili 14 GB. L’offerta include anche 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese) e TIM Safe Web Plus.

TIM 5G Power Famiglia e le offerte TIM Wonder prevedono primo mese e attivazione gratuiti per i nuovi clienti. L’operatore comunque regala il primo mese anche per tutte le altre offerte e l’attivazione solo se il piano viene acquistato online. In questo caso la SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Una volta esaurito il traffico dati incluso potete continuare a navigare con Giga di Scorta a 90 cent ogni 100 MB fino a un massimo di 1 GB.

Per gestire le offerte TIM nuovi clienti potete scaricare gratuitamente l’app MyTIM, che permette di monitorare i consumi e credito residuo, acquistare una ricarica online e tante altre operazioni. Fin da subito poi potete accedere ai regali, promozioni, oltre a ricevere minuti, SMS o Giga aggiuntivi, di TIM Party.

Per confrontare le offerte TIM nuovi clienti con quelle degli altri operatori potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Basta inserire pochi parametri per costruire il proprio profilo medio di consumi e scoprire con un clic le promozioni più economiche in base alle vostre reali esigenze in termini di spesa e servizi inclusi.

A tutte le offerte TIM nuovi clienti potete poi scegliere di abbinare l’acquisto a rate di uno smartphone senza anticipo. Le offerte telefono incluso dell’operatore prevedono un vincolo di permanenza minimo di 30 mesi e il pagamento con carta di credito (non sono accettate carte prepagate o di debito) con finanziamento TIMFin (TAEG 0,00%, salvo approvazione). Con TIM Rivaluta Smartphone potete comunque ottenere uno sconto sul finanziamento dando in permuta un vecchio cellulare per l’acquisto di un nuovo modello. La consegna è gratuita è avviene entro pochi giorni lavorativi via corriere. Per alcuni modelli è previsto anche il ritiro presso uno dei 200 punti vendita che aderiscono all’iniziativa.

Chi acquista le offerte TIM nuovi clienti può anche attivare la linea fissa con lo stesso operatore a prezzo ridotto. TIM infatti ai suoi utenti mobile propone un’offerta fibra ottica completa con inclusa navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download sulla rete FTTH (Fiber to the Home), chiamate illimitate (solo con acquisto online), modem TIM Hub+, TIM Safe Web Plus e l’assistenza imprevisti TIM Protezione Casa in regalo per un anno a 24,90 euro al mese, invece di 29,90 euro al mese. L’attivazione è di 19,90 euro una tantum. I clienti fisso possono poi decidere di addebitare le rate per lo smartphone direttamente in fattura.

Diventando clienti di TIM per fisso e mobile potete avere poi Giga illimitati tutti i mesi per gli smartphone di ogni membro della famiglia (massimo 6 SIM anche se non intestate al titolare della connessione domestica) con l’attivazione gratuita di TIM Unica. La promozione include anche 3 mesi di TIMVISION con Disney+ più 6 mesi di Amazon Prime (poi 9,99 euro), sconti su diversi modelli di smartphone con vincolo di 30 mesi per la SIM, una seconda offerta della famiglia TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese e 10 badge in omaggio per vincere un volo per Las Vegas o Los Angeles su TIM Party. TIM Unica si mantiene attiva fino a quando non si recede dall’offerta fissa e prevede il pagamento con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

Offerte TIM nuovi clienti: le migliori tariffe solo dati di gennaio 2023

Offerte TIM solo dati Gigabyte Costo mensile 1 TIM Giga Power Famiglia 5 GB in 5G (illimitati con TIM Unica) 5,99 euro 2 Internet 100GB di TIM 100 GB per 6 mesi in 4G 49,99 euro per 6 mesi (circa 8 euro al mese) 3 Internet 200GB di TIM 200 GB per un anno in 4G 99,99 euro per un anno (circa 8 euro al mese) 4 TIM Giga Power 500 (solo Under 25) 500 GB per un anno in 5G 99,99 euro per un anno (circa 8 euro al mese) 5 TIM Giga Power 50 50 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro 6 TIM Giga Power 100 100 GB in 5G primo mese gratuito, poi 14,99 euro

Se state cercando un’alternativa alla rete fissa o una SIM per navigare su dispositivi come un tablet potete scegliere tra le numerose offerte TIM nuovi clienti che prevedono solo traffico dati:

TIM Giga Power Famiglia con 5 GB in 4G (illimitati con TIM Unica) a 5,99 euro al mese . Attivazione a 5 euro. L’offerta è disponibile solo per chi ha già la rete fissa con TIM

con (illimitati con TIM Unica) a . Attivazione a 5 euro. L’offerta è disponibile solo per chi ha già la rete fissa con TIM Internet 100GB con 100 GB in 4G per 6 mesi a 49,99 euro . L’offerta include TIM Multi SIM per condividere la connessione con due dispositivi in contemporanea

con a . L’offerta include TIM Multi SIM per condividere la connessione con due dispositivi in contemporanea Internet 200GB con 200 GB in 4G per un anno a 99,99 euro . L’offerta include TIM Multi SIM

con a . L’offerta include TIM Multi SIM TIM Giga Power 500 (solo Under 25) con 500 GB in 4G per un anno a 79,99 euro . Non è previsto costo di attivazione

(solo Under 25) con a . Non è previsto costo di attivazione TIM Giga Power 50 con 50 GB in 4G a 9,99 euro al mese . L’offerta include 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro)

con a . L’offerta include 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro) TIM Giga Power 100 con 100 GB in 5G a 14,99 euro al mese. L’offerta include 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro)

Per i nuovi clienti il primo mese delle offerte TIM Giga Power è gratuito, così come l’attivazione se si sceglie di acquistarle online. Per tutte la SIM in questo caso costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso e in più si ha la possibilità di acquistare nei negozi TIM una TIM Cam a 3 euro o un modem Wi-Fi 4G a partire da 29,90 euro.

