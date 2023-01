Bollette luce e gas: prezzo scontato per tutti con il nuovo meccanismo definito dal Governo

Il Governo continua a lavorare su di un nuovo meccanismo che garantirà sconti per le bollette di luce e gas ai clienti finali in grado di contenere i propri consumi. Il nuovo sistema dovrebbe essere pronto per il mese di aprile e le sue caratteristiche sono state anticipate dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, attualmente al lavoro per la definizione del progetto e l'individuazione delle necessarie coperture. Vediamo i dettagli in merito al nuovo meccanismo che avrà il compito di garantire un taglio dei prezzi al dettaglio di luce e gas per famiglie e imprese.

Offerte in evidenza Luce Flex Web 930,11 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 854,43 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.094,20 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

La crisi energetica continua e, nonostante un calo delle quotazioni rispetto alla scorsa estate, i fornitori energetici continuano a proporre offerte luce e gas caratterizzate da costi particolarmente elevati per i clienti finali, alle prese con bollette caratterizzate da un importo decisamente superiore rispetto a quanto si registrava appena due anni fa. Le novità definite dalla Manovra per contrastare il caro energia rappresentano misure temporanee. Nel lungo periodo è necessario trovare delle soluzioni alternative ed in grado di offrire una difesa efficace contro i rincari del costo dell’energia.

Una delle contromisure alla crisi è attualmente in fase di sviluppo da parte del Governo. In arrivo, infatti, c’è un nuovo meccanismo pensato per garantire l’accesso ad un prezzo più basso dell’energia per i clienti che riusciranno a contenere i consumi di energia. Si tratta di una soluzione che si ispira al modello definito in Germania per affrontare la crisi e che potrebbe essere definita entro le prossime settimane per poi partire ad inizio aprile.

Vediamo i dettagli:

Nuovo meccanismo per ridurre le bollette di luce e gas: ecco il piano del Governo

IL NUOVO MECCANISMO PER RIDURRE LE BOLLETTE IN PILLOLE 1. Sarà definita una fascia di consumi a prezzo protetto (più basso del prezzo di mercato) 2. Il prezzo protetto si applicherà al 70-80% dei consumi dell’anno precedente. Successivamente sarà applicato il prezzo di mercato 3. Il sistema dovrebbe entrare in vigore da aprile 2023

Il sistema su cui il Governo è al lavoro per contenere le bollette è stato descritto nei giorni scorsi dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che aveva già anticipato il progetto sul finire dello scorso anno. Attualmente, l’Esecutivo lavora ad un modello che prevede una fascia di consumi a prezzo protetto con un costo di luce e gas più basso di quello definito dal mercato. Questo prezzo calmierato andrebbe a coprire il 70-80% dei consumi dell’anno precedente della fornitura. La restante parte, eccedente la fascia protetta, sarà, invece, soggetta al prezzo definito dal mercato e dalla tariffa attivata dall’utente.

In questo modo, il meccanismo definito dal Governo punta ad incentivare una progressiva riduzione dei consumi, premiando chi riesce a ridurre gli sprechi e, quindi, a far registrare un consumo più basso rispetto a quello dell’anno precedente. Al momento, non è chiaro quale sarà il prezzo “protetto” alla base del nuovo meccanismo. In Germania, dove un sistema analogo entrerà in vigore nel corso dei prossimi mesi, l’energia elettrica viene bloccata a 12 centesimi al kWh nella fascia protetta. Si tratta di un valore pari a circa i 2/3 dell’attuale quotazione del PUN, l’indice che regola il mercato all’ingrosso italiano.

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Seleziona i tuoi elettrodomestici Forno Lavatrice Frigorifero Climatizzatore Lavastoviglie Scaldabagno CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

L’applicazione di questo meccanismo non dovrebbe riscontrare sostanziali difficoltà in quanto è possibile determinare i consumi di una fornitura in modo molto semplice, grazie ai contatori di ultima generazione installati oramai in tutte le abitazioni italiane. Resta, però, il nodo delle coperture. Una misura di questo tipo, che prevede la definizione di un prezzo protetto, inferiore a quello di mercato, per una porzione rilevante dei consumi, richiederà fondi considerevoli.

Per questo motivo, la definizione esatta del meccanismo che prevede un prezzo protetto per luce e gas richiede la massima attenzione. Il sistema potrebbe presentare un prezzo protetto indicizzato all’andamento del mercato all’ingrosso (con riferimento agli indici PUN per la luce e PSV per il gas e magari con uno sconto fisso garantito nella fascia agevolata) in modo da garantire la sostenibilità della misura nel lungo periodo ed anche in caso di nuovi aumenti significativi sul mercato all’ingrosso dell’energia.

Come sottolineato in precedenza, l’obiettivo del Governo è quello di definire a breve tutte le caratteristiche del nuovo meccanismo per ridurre le bollette, individuando tutte le coperture necessarie a sostenere il progetto. Il lancio del nuovo sistema dovrebbe essere fissato per la primavera, probabilmente a partire dal prossimo mese di aprile. Sulla questione, in ogni caso, dovrebbero arrivare aggiornamenti nel corso delle prossime settimane.

Come tagliare subito le bollette di luce e gas

Anche con il nuovo meccanismo (le cui caratteristiche sono ancora tutte da definire nel dettaglio) resterà fondamentale scegliere le tariffe luce e gas più vantaggiose sul mercato e, quindi, in grado di garantire l’accesso al prezzo più basso dell’energia. Solo in questo modo, infatti, è possibile ottenere una reale riduzione della spesa per le bollette, sia nel breve che nel lungo periodo. Per raggiungere quest’obiettivo è possibile affidarsi alle migliori tariffe del mercato che possono essere facilmente individuate tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, linkato qui di seguito.

Scopri qui le migliori offerte luce e gas »

Basta indicare una stima del proprio consumo annuo per accedere ad una panoramica completa delle tariffe da attivare, ordinate in base alla convenienza. L’attivazione potrà poi avvenire tramite il sito del fornitore, senza alcun costo iniziale. Per assistenza nella scelta e nell’attivazione delle offerte è possibile fare riferimento anche al servizio di consulenza di SOStariffe.it, disponibile al numero 02 5005 111. Take servizio è gratuito e senza impegno.