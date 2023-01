La Germania accelera sulle alternative al gas russo : intesa con il Qatar per la fornitura di gas naturale liquefatto e tre nuovi terminali galleggianti di Gnl aperti in un mese. Tutto quello che c’è da sapere a Gennaio 2023 su SOStariffe.it .

Gas Russia e Germania: indipendenza energetica più vicina per i tedeschi

Procede a passo spedito la marcia della Germania verso l’indipendenza dal gas russo. Dall’accordo con il Qatar per la fornitura di 2 milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto (Gnl) all’anno, alla messa in funzione di tre rigassificatori galleggianti tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, la principale economia europea sta lavorando a tempo di record per cercare alternative all’importazione di gas proveniente dalla Russia di Vladimir Putin.

L’obiettivo, del resto, è ambizioso: la Germania punta a sostituire entro la metà del 2024 tutte le importazioni di energia dalla Russia. Operazione non semplice, considerato che Berlino, nel 2021, ha acquistato 46 milioni di metri cubi di gas dalla Russia.

La “svolta” di Berlino verso l’autonomia energetica è stata analizzata dagli esperti di SOStariffe.it nei paragrafi che seguono.

Gas naturale liquefatto (Gnl) dal Qatar in Germania dal 2026

ACCORDO GERMANIA-QATAR: DOMANDE ACCORDO GERMANIA-QATAR: RISPOSTE Che cosa prevede l’intesa? L’accordo prevede la fornitura di 2 milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto all’anno Quanto dura l’accordo? L’intesa ha una durata di 15 anni Quale sarà il tragitto del Gnl? Il gas liquefatto partirà da Ras Laffan in Qatar e arriverà al terminale di Brunsbüttel, porto tedesco sul Mare del Nord

Il 29 novembre 2022, con i mondiali di calcio in Qatar in pieno svolgimento, la Germania ha firmato un accordo della durata di 15 anni per una fornitura di gas naturale liquefatto proprio dal Qatar.

L’intesa vede coinvolte sia la Qatar Energy, l’azienda petrolifera statale del Qatar, sia Conoco Phillips, una multinazionale degli idrocarburi con sede a Houston e che ha partecipazioni in impianti di produzione di Gnl in Qatar.

Grazie a questo accordo, la Germania acquisterà, dal 2026, 2 milioni di tonnellate di Gnl all’anno per 15 anni dal Qatar. Questa fornitura equivarrebbe a 2,8 miliardi di metri cubi di gas, secondo alcune cifre rese note dal quotidiano Il Sole 24 Ore.

La fornitura di Gnl inizierà il suo viaggio a Ras Laffan in Qatar (a 80 km a nord della capitale Doha) e lo concluderà al terminale di Brunsbüttel, porto sul Mare del Nord tedesco a Nord di Amburgo.

Tre rigassificatori galleggianti inaugurati nell’arco di un mese

RIGASSIFICATORE 1 RIGASSIFICATORE 2 RIGASSIFICATORE 3 Fsru “Hoegh Esperanza” nel porto di Wilhelmshaven , sul mare del Nord seconda unità di rigassificazione galleggiante nel porto di Lubmin, sulla costa baltica Fsru “Hoegh Gannet” a Brunsbuttel, sulle rive del Mar Baltico

Il “rimedio” tedesco al minor afflusso di gas dalla Russia passa anche dalla messa in funzione di nuovi terminali di importazione di gas naturale liquefatto (Gnl). Si tratta di strutture di fondamentale importanza – quelle galleggianti sono navi, le cosiddette “Fsru” (unità galleggiante di stoccaggio e rigassificazione) – perché ricevono il combustibile liquefatto che arriva dalle navi e lo riconvertono in gas così da immetterlo nella rete per il consumo.

La Germania ha inaugurato tre “Fsru” nell’arco di un mese (a cavallo tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023). Ecco le tappe di un piano d’aperture a rotta di collo:

il 19 dicembre 2022 è stata inaugurata la Fsru “Hoegh Esperanza” nel porto di Wilhelmshaven , sul mare del Nord;

, sul mare del Nord; il 13 gennaio 2023 è partita la seconda unità di rigassificazione galleggiante nel porto di Lubmin , sulla costa baltica;

, sulla costa baltica; il 20 gennaio 2023 è entrata in servizio l’imbarcazione Fsru “Hoegh Gannet” a Brunsbuttel, sulle rive del Mar Baltico;

La Fsru “Hoegh Esperanza”, lunga 300 metri, ha iniziato le consegne il 22 dicembre 2022. A 10 giorni dall’avvio a Wilhelmshaven di questa prima “Fsru” della Germania, è partita la seconda unità di rigassificazione galleggiante del Paese nel porto di Lubmin, sulla costa tedesca del Mar Baltico.

Il terminale “Hoegh Gannet”, che è stato costruito in pochi mesi ed è l’ultimo a essere stato inaugurato, ha una capacità di 7,5 miliardi di metri cubi all’anno e fornirà “l’8% del consumo di gas della Germania”, secondo le stime del ministero dell’Economia tedesco. Il primo carico di Gnl arriverà a fine gennaio 2023 per consentire l’avvio commerciale dell’impianto a inizio febbraio 2023.

