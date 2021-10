Vodafone Internet: le offerte fisso e mobile di Ottobre 2021

Vodafone è tra le prime aziende nel settore delle telecomunicazioni sia per quanto riguarda la rete fissa sia per la telefonia mobile. Al fine di rendere un servizio più completo e la massima comodità in termini di connessione, le offerte Vodafone Internet sono disponibili anche nella variante convergente. Questa particolare tipologia tariffe Internet casa consentono quindi di avere rete fissa e mobile in un’unico pacchetto, personalizzabile anche con il meglio dell’intrattenimento televisivo.

Vodafone Internet: le offerte fisso e mobile di ottobre

Le offerte Vodafone Internet convergenti rientrano nella famiglia Vodafone Family Plan e permetteno di avere non solo una connessione fissa alla massima velocità ma anche una SIM mobile con cui navigare anche in 5G sulla GigaNetwork 5G dell’operatore.

1. Vodafone Family Plan

fibra ottica (FTTH) fino a 2,5 Gigabit al secondo in dowload e 200 Mbps in upload

Chiamate illimitate da fisso

Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa

Modem Wi-Fi optimizer

SIM con minuti, SMS e Gigabyte illimitati per navigare anche in 5G

L’offerta ha un costo di 39,90 euro al mese senza vincoli di durata e non prevede attivazione. In caso di recesso anticipato prima dei 24 mesi l’utente dovrà restituire la Vodafone Station. Il costo di disattivazione della linea è di 28 euro.

La Vodafone Wi-Fi 6 Station è pensata per offrire una maggiore velocità e stabilità del segnale per ogni dispositivo collegato alla rete oltre ad ampliare la copertura a ogni angolo della casa riducendo le interferenze con i router dei vicini. Tutto questo è possibile grazie alle 8 antenne e alla tecnologia BSS Coloring integrate. E’ possibile connettere fino a 120 dispositivi contemporaneamente.

Il Wi-Fi optimizer consente di:

Ottimizzare la connessione nel tempo per tutti i dispositivi collegati

Garantire una tenuta e di lunga durata del segnale senza cadute

Erogare per tutti i dispositivi la migliore velocità in base ai consumi

Adattare automaticamente le prestazioni del router ai device connessi contemporaneamente

Digital Privacy & Security Family invece offre:

Report se i propri dati personali (nome utente, password, numeri delle certe di credito) sono stati esposti a minacce

Blocco di siti malevoli e contraffatti

Riduce la diffusione di malware e virus e protegge tutta la famiglia da email di phishing

Parental Control per bloccare siti non adatti ai minori e impostare orari predefiniti per la navigazione

2. Vodafone Family Plan Netflix Edition

fibra ottica (FTTH) fino a 2,5 Gigabit al secondo in dowload e 200 Mbps in upload

Chiamate illimitate da fisso

Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa

Modem Wi-Fi optimizer

SIM con minuti, SMS e Gigabyte illimitati per navigare anche in 5G

Netflix piano standard

L’offerta ha un costo di 44,90 euro al mese senza vincoli di durata e non prevede attivazione. In caso di recesso anticipato prima dei 24 mesi l’utente dovrà restituire la Vodafone Station. Il costo di disattivazione della linea è di 28 euro.

All’offerta è possibile aggiungere gratuitamente il Vodafone TV Box, che permette di accedere a una serie di contenuti, anche in 4K, da un unico dispositivo ed è compatibile con il digitale terrestre DVB T2. Gli stessi contenuti sono disponibili anche su smartphone e tablet iOS e Android tramite l’app Vodafone TV. Dal TV box è possibile anche utilizzare app popolari come appunto DAZN, Amazon Prime, Netflix, YouTube e molte altre.

La versione Pro del Vodafone TV Box include anche i comandi vocali per la gestione del terminale e la ricerca dei contenuti e l’area Kids. Il TV Box si può collegare alla TV tramite il cavo HDMI in dotazione o alla rete di Vodafone via Wi-Fi o cavo Ethernet.

Con l’app Vodafone TV, disponibile gratuitamente per iOS e Android, si può portare effettuare la visione anche in mobilità. E’ possibile associare allo stesso profilo fino a 4 dispositivi e guardare contenuti in contemporanea sul TV Box e un altro terminale.

3. Vodafone Family Plan Netflix Edition (2 SIM)

fibra ottica (FTTH) fino a 2,5 Gigabit al secondo in dowload e 200 Mbps in upload

Chiamate illimitate da fisso

Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa

Modem Wi-Fi optimizer

2 SIM con minuti, SMS e Gigabyte illimitati per navigare anche in 5G

Netflix piano standard

L’offerta ha un costo di 54,90 euro al mese senza vincoli di durata e non prevede attivazione. In caso di recesso anticipato prima dei 24 mesi l’utente dovrà restituire la Vodafone Station. Il costo di disattivazione della linea è di 28 euro.

Per chi è cliente di Vodafone per la rete fissa è poi disponibile un’offerta di telefonia mobile dedicata:

4. Family+

Minuti illimitati

10 GB in 4.5G o Gigabyte illimitati anche in 5G con addebito in fattura

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese. L’attivazione è di 6,99 euro.

Vodafone Internet: le tipologie di connessione mobile e fissa

Le offerte Vodafone Internet per quanto riguarda la rete fissa permettono di accedere a diverse tipologie di rete a seconda della copertura disponibile. Con la fibra ottica è possibile arrivare fino a 2.5 Gigabit al secondo in download nella variante FTTH (Fiber to the Home) grazie al fatto che il segnale raggiunge direttamente l’utente. La migliore alternativa è la fibra mista rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 100/200 Mbps a seconda della distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. Vodafone con le sue offerte fibra ottica nella tecnologia superiore oggi raggiunge i Comuni di:

Pescara

Matera

Potenza

Reggio Calabria

Napoli

Salerno

Bologna

Casalecchio di Reno

Ferrara

Imola

Parma

Carpi

Forlì

Modena

Piacenza

Ravenna

Latina

Roma

Pomezia

Genova

Bollate

Brescia

Busto Arsizio

Cinisello Balsamo

Corsico

Milano

Monza

Rho

Rozzano

San Donato Milanese

Bergamo

Como

Varese

Ancona

Pesaro

Alessandria

Novara

Rivoli

Torino

Asti

Cuneo

Dove la fibra ottica non arriva è sempre disponibile l’ADSL fino a 20 Mbps. Per verificare la copertura disponibile nel proprio Comune potete utilizzare l’apposito strumento gratuito su SOStariffe.it.

Vodafone poi garantisce copertura 5G in alcune aree dei Comuni di Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Genova, Verona, Firenze, Palermo e Bari al 90% e di Bergamo, Brescia, La Spezia, Monza, Novara, Padova, Parma, Rimini, Trento, Trieste, Venezia, Cagliari, Prato, Palermo, Catania e Reggio Calabria al 70%.