Videochiamata di gruppo: WhatsApp, Messenger e altre app per le chiamate a distanza

Cercate un modo per restare in contatto anche a distanza con amici, parenti, compagni di scuola e colleghi di lavoro? Ecco le migliori app per videochiamata di gruppo

La quarantena dovuta al Coronavirus ha ulteriormente ampliato le distanze tra le persone. In questo periodo per sentire meno la mancanza dei propri cari è aumentato esponenzialmente l’utilizzo di app e software per videochiamata di gruppo. Questi servizi sono utili anche per lavorare, in quanto consentono di collaborare con i colleghi in tempo reale e scambiarsi presentazioni, documenti o altro materiale. Le alternative sono moltissime e programmi nati per uso professionale si prestano anche per le conversazioni con amici e parenti.

I servizi di videochiamata di gruppo nella quasi totalità dei casi sono inoltre disponibili non solo per PC ma anche per dispositivi mobili. Per chi preferisce videochiamare tramite smartphone, il consiglio è sempre quello di farlo connettendosi ad una rete Wi-Fi, in modo da evitare di consumare tutto il traffico dati del proprio piano. Ecco descritte nel dettaglio le principali app gratuite per videochiamata di gruppo.

Le migliori app per videochiamata di gruppo

1. Skype

Skype è stata per anni l’app per eccellenza in fatto di videochiamate di gruppo. La piattaforma di Microsoft permette di creare sessioni fino a 50 partecipanti e offre funzioni avanzate come la condivisione dello schermo e di file multimediali.

Recentemente grazie alla funzione Meet Now è possibile interagire in videochiamata anche con chi non dispone di un account o non ha scaricato il software su smartphone o PC. La piattaforma genera un link di accesso e apre in automatico una connessione via browser. E’ possibile sfocare lo schermo prima di partecipare effettivamente al meeting e registrare la riunione per rivederla con calma in un secondo momento.

2. Zoom

Zoom è un software molto utilizzato in ambito professionale. Nel formato gratuito consente di creare sessioni live fino a 100 partecipanti. Al meeting possono essere invitati anche chi non ha scaricato l’app. Quando la conversazione è limitata a due persone non ci sono limiti di tempo. Se i partecipanti sono 3 o più, invece, la linea si interrompe dopo 40 minuti.

Zoom in questi giorni è stata attaccata da più parti per alcuni problemi di sicurezza tra bug, condivisione di dati con aziende terze, dirottamento del traffico su server cinesi e il nuovo fenomeno dello zoobombing. Le conversazioni non sono protette dalla crittografia end-to-end e l’azienda ha promesso di fare di più sotto questo aspetto.

3. FaceTime

Facetime è l’app integrata in tutti i terminali iOS (iPhone, iPad, iPod Touch) e MacOS e permette di effettuare una videochiamata di gruppo a partire dalla versione 12.4 del sistema operativo. Per avviare la chiamata bisogna cliccare il tasto + e digitare il numero o l’indirizzo email del contatto con cui si vuole parlare e successivamente sul bottone a forma di videocamera. Si può parttecipare anche la conversazione tramite Memoji se si dispone di un iPhone X o modelli successivi e iPad con Face ID. L’unico limite di FaceTime è la possibilità di interagire solo con chi dispone di un dispositivo Apple.

4. Google Hangouts Meets

Google Meets è un’app integrata in G Suite ma può benissimo essere utilizzata anche al di fuori dell’ambito lavorativo. E’ possibile interagire fino a 250 persone in contemporanea. Come per altri servizi simili non è necessario disporre di un account Google per partecipare al meeting ma basta semplicemente ricevere l’invito.

5. WhatsApp

WhatsApp consente di videochiamare fino a 4 persone in contemporanea. Per farlo basta accedere alle Chat, selezionare il contatto e cliccare sull’icona a forma di videocamera. Eventualmente si possono aggiungere altri utenti alla conversazione premendo il tasto Aggiungi. La versione web dell’app, ovvero quella per PC a cui si accede tramite browser, non consente la videochiamata.

6. Messenger di Facebook

Messenger di Facebook permette di effettuare videochiamate di gruppo fino a 50 partecipanti. Di questi , però, solo 6 trametteranno contemporaneamente in modalità video mentre gli altri si limiteranno alla chiamata audio. Per effettuare una chiamata dal PC basta accedere a Facebook, cliccare sull’icona di Messenger nell’angolo in alto a destra della schermata e selezionare il contatto con cui si vuole parlare. Fatto questo è sufficiente premere il bottone a forma di videocamera.

7. Instagram

Tramite i Messaggi diretti di Instagram si possono videochiamare fino a 6 persone contemporaneamente. Per farlo basta cliccare sull’icona a forma di aeroplanino di carta sulla destra del feed, premere sull’icona a forma di videocamera in alto a destra e selezionare i contatti con cui si vuole interagire in tempo reale, eventualmente utilizzando la funzione Cerca. La persona o il gruppo che si sta cercando di chiamare riceverà una notifica relativa alla sessione. Per aggiungere altre persone è disponibile l’apposito tasto Aggiungi.

8. HouseParty

HouseParty è tra le app più scaricate in questo periodo di quarantena e consente di creare una sorta di “stanza virtuale”. Si può scegliere di chiuderla o lasciare libero di partecipare anche altri contatti in linea in quel momento. Un altro aspetto interessante sono i giochi inclusi nella piattaforma come Trivia e un gioco del tutto simile a Pictonary. Recentemente si è molto parlato di alcuni problemi di sicurezza associati all’app ma l’azienda che attualmente la gestisce, Epic Games, ha smentito tali voci.

Videochiamata di gruppo: le migliori offerte Internet casa

Molti di voi si sarà già reso conto che le app per videochiamata di gruppo consumano non solo velocemente la batteria ma anche i Gigabyte inclusi nel piano di telefonia mobile. Quando si partecipa ad una conversazione video è quindi opportuno connettersi ad una rete Wi-Fi. Ecco descritte nel dettaglio le migliori offerte Internet casa per ADSL e fibra ottica oggi disponibili:

1. Internet Unlimited di Vodafone

L’offerta prevede:

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit sulla Giga Network di Vodafone con FTTH. In alternativa sono disponibili anche FTTC e ADSL

SIM dati per tablet e chiavette con 30 GB di traffico al mese

Vodafone Ready incluso: servizio di assistenza, installazione e manutenzione dei dispositivi associati alla fibra. Il servizio normalmente avrebbe un costo di 6 euro al mese

Chiamate illimitate gratuite verso numeri fissi e mobili nazionali se l’attivazione avviene online. Altrimenti, il prezzo è di 5 euro al mese

Modem Vodafone Station incluso

Rete Sicura, il servizio per la protezione dalle principali minacce del web, in prova per 3 mesi

Vodafone TV Intrattenimento (NOW TV Intrattenimento) incluso per 3 mesi, poi 10 euro al mese

Vodafone Insieme: per chi attiva una linea FTTH i primi 2 mesi di offerta sono in regalo (sconto pari a 56 euro a partire dalla seconda fattura ed esaurimento dell’importo)

L’offerta di Vodafone ha un costo di 27,90 euro al mese in promozione invece di 38,90 euro. Il costo di attivazione è incluso ma in caso di recesso anticipato il contributo di 1 euro per 24 mesi dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione. In caso di passaggio ad altro operatore o cessazione della linea è previsto un addebito per la disattivazione di 28 euro.

2. Superfibra di WINDTRE

Navigazione illimitata in fibra ottica fino a 1 Gigabit in download e 200 Mbps in upload con FTTH by Open Fiber (disponibili anche FTTC e ADSL)

Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali e verso fissi internazionali di Europa Occidentale, USA e Canada

Giga illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia

Unlimited Special – minuti e Gigabyte illimitati a 9,99 euro al mese

Assistenza gratuita

L’offerta di WINDTRE ha un costo di 19,99 euro al mese. In caso di ADSL a 7 Mbps il prezzo sale a 27,99 euro al mese. Il modem Super Wi-Fi è proposto in vendita abbinata a 5,99 euro al mese per 48 mesi con assistenza e servizio di sostituzione gratuiti. L’attivazione è inclusa. In caso di recesso prima dei 24 mesi è previsto il pagamento di un importo pari ad una mensilità dell’offerta più le rate rimanenti per l’acquisto del modem. Alla tariffa è possibile aggiungere:

Family Protect: piattaforma per proteggere i dispositivi della famiglia da malware, virus, phishing e siti potenzialmente pericolosi. Il primo mese è incluso poi 99 cent al mese

Call Your Country Home: chiamate illimitate verso l’estero a 5 euro al mese

L’offerta è valida online fino al 13/4/20.

Internet 200 (in FTTC): fino a 200 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload

Internet 100 (in FTTC): fino a 100 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload

Internet 20 (in ADSL): fino a 20 Mb/s in download e 1 Mb/s in upload

Internet 7 (in ADSL): fino a 7 Mb/s in download e 256 Kb/s in upload

3. Fastweb Casa + Mobile

Navigazione illimitata in fibra ottica (FTTH e FTTN) o ADSL

Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali

Modem Wi-Fi FASTGate incluso

WOW Fi: servizio che consente di connettersi gratuitamente e in sicurezza quando si è fuori casa alla rete wireless sfruttando oltre 1 milione di punti di accesso in Italia.

WOW Space: cloud storage illimitato per conservare foto, video e musica in modo facile e sicuro. Primo mese gratuito poi 9,95 euro all’anno.

Assistenza MyFastweb

PlayStation Plys incluso per 12 mesi

L’offerta di Fastweb ha un costo di 25,95 euro al mese. La spesa per l’attivazione della rete fissa è inclusa nel prezzo. In caso di disattivazione del servizio è previsto un addebito di 29,95 euro IVA inclusa per il ristoro dei costi sostenuti dall’operatore per la dismissione o trasferimento della linea. Alla tariffa è possibile aggiungere:

1.000 minuti verso numeri internazionali a 5 euro al mese

DAZN incluso per 3 mesi poi 9,99 euro al mese

NOW TV intrattenimento + NOW TV Smart Stick + 12 mesi di Cinema a 9,99 euro al mese

Prodotti smart home per la sicurezza domestica come le telecamere Ezviz C6T RF EDITION (9 euro al mese per 24 rate + 7 euro di spedizione – 3 rate in regalo) o Ezviz Mini O Plus (4 euro al mese per 24 rate + 7 euro di spedizione – 3 rate in regalo)

L’offerta è disponibile solo online fino a 7/4/20.

