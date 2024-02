Very Mobile ha festeggiato il suo quarto compleanno. Scopri tutte le migliori offerte dell'operatore low cost e come avere una ricarica omaggio a febbraio

Very Mobile ha festeggiato il 24/2/24 i suoi primi quattro anni in Italia. L’operatore di telefonia mobile nasceva proprio nello stesso giorno del 2020 per affiancare l’allora neonato operatore unico WindTre, che avrebbe debuttato ufficialmente sul mercato il 16/3/20. Per il suo compleanno il gestore low cost ha deciso di festeggiare lanciando un nuovo concorso a premi nell’ambito del programma Giga Green per vincere una bici elettrica. Questa comunque non è l’unica iniziativa proposta da Very Mobile già nei primi mesi di quest’anno.

Very Mobile, tutte le promozioni dell’operatore a febbraio 2024

Le ultime promozioni di Very Mobile 1 Identificazione per l’attivazione di SIM/eSIM tramite SPID in alternativa alla video identificazione 2 Ampliamento dei dispositivi che supportano la tecnologia VoLTE e Wi-Fi Calling disponibile se collegati a qualsiasi rete Wi-Fi (non solo di WindTre) 3 Very 4G Full Speed attivabile fin dalla fase di acquisto per navigare fino a 300 Mbps in download. Il primo mese è gratis, poi 99 cent/mese 4 Very Esclusiva con minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G fino a 30 Mbps a 4,99 cent/mese 5 Possibilità di vincere una bici elettrica con Giga Green

A partire dallo scorso dicembre Very Mobile ha reso disponibile la possibilità di effettuare l’identificazione dell’intestatario di una SIM o un’eSIM necessaria per l’attivazione delle sue offerte anche autenticandosi tramite SPID in alternativa alla video identificazione. La procedura per l’attivazione è stata quindi semplificata e resa molto più rapida.

Very Mobile ha anche ampliato la lista dei telefoni compatibili con la tecnologia VoLTE (Voice over LTE), che permette di chiamare in alta qualità anche mentre si naviga o si utilizzano le app anche contemporaneamente. Very Mobile poi è l’unico operatore virtuale a supportare il servizio di Wi-Fi Calling per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi. Dallo scorso settembre è possibile usufruire della funzione quando si è collegati a qualsiasi rete wireless e non solo a quella di WindTre come in passato.

A novembre l’operatore ha poi introdotto la possibilità di attivare fin dalla fase di acquisto l’opzione Very 4G Full Speed per aumentare la velocità fino a 300 Mbps in download e 100 Mbps in upload. Di norma infatti Very Mobile prevede una connessione in 4G fino a 30 Mbps in download e upload con una copertura del 99,7% della popolazione italiana. Inizialmente si poteva attivarla solo in seguito dall’app Very. Il primo mese dell’opzione è gratis, poi si rinnova a 99 cent al mese. L’opzione Very 4G Full Speed è invece già inclusa nelle offerte solo dati dell’operatore e non si può disattivare.

A livello di promozioni, invece, Very Mobile nel corso dei mesi ha proposto offerte con più Giga inclusi (Flash, Back o Gigax2) o in edizione limitata come Very Esclusiva, che al costo di 4,99 euro al mese include minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G. Il piano è disponibile però solo per chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni MVNO (Mobile Virtual Network Operator) selezionati.

Very Mobile è stato poi tra i primi ad aumentare la quantità di Gigabyte inclusi per il roaming in Ue.

Le migliori offerte di Very Mobile per chi arriva da Iliad o alcuni MVNO a febbraio 2024

Le offerte Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Promo Flash Back! XL 5,99 minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 €/mese Promo Flash Back! XL 6,99 minuti e SMS illimitati + 200 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 €/mese Promo Flash Back! XL 7,99 minuti e SMS illimitati + 250 GB in 4G fino a 30 Mbps 7,99 €/mese Promo Flash Back! XL 9,99 minuti e SMS illimitati + 320 GB in 4G fino a 30 Mbps 9,99 €/mese

Very Mobile come altri MVNO differenzia le sue offerte in base all’operatore da cui proviene l’utente. La portabilità del numero è sempre gratuita e verrà eseguita entro un massimo di tre giorni lavorativi. Tutte le offerte sono poi senza vincoli né costi nascosti, permettendovi di richiedere in qualsiasi momento il recesso senza timore di penali o spese ulteriori per la disattivazione della linea. Sono poi inclusi servizi di base come Ti ho cercato, RingMe e Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi. Le tariffe si rinnovano sempre lo stesso giorno del mese.

Chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Fastweb Mobile, CoopVoce, PosteMobile e altri, può scegliere tra:

Promo FLASH BACK! XL Very 5,99

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G (invece di 50 GB)

(invece di 50 GB) 6,4 GB per navigare in roaming in Ue

un mese di ricarica in omaggio fino al 29/2/24

Il prezzo è di 5,99 euro al mese.

Promo FLASH BACK! XL 5,99 »

Promo FLASH BACK! XL Very 6,99

minuti e SMS illimitati

2o0 GB in 4G (invece di 100 GB)

(invece di 100 GB) 7,4 GB per navigare in roaming in Ue

un mese di ricarica in omaggio fino al 29/2/24

Il prezzo è di 6,99 euro al mese.

Attiva Promo FLASH XL 6,99 »

Promo FLASH BACK! XL Very 7,99

minuti e SMS illimitati

250 GB i n 4G (invece di 150 GB)

(invece di 150 GB) 8,5 GB per navigare in roaming in U

un mese di ricarica in omaggio fino al 29/2/24

Il prezzo è di 7,99 euro al mese.

Attiva Promo FLASH XL 7,99 »

Promo FLASH BACK! XL Very 9,99

minuti e SMS illimitati

320 GB in 4G (invece di 220 GB)

(invece di 220 GB) 10,6 GB per navigare in roaming in Ue

un mese di ricarica in omaggio fino al 29/2/24

Il prezzo è di 9,99 euro al mese.

Per queste offerte il contributo per l’attivazione, SIM e spedizione sono gratis. Se avete uno smartphone compatibile potete anche acquistare un’eSIM direttamente online senza costi aggiuntivi. Per scaricarla sul telefono vi basterà inquadrare con la fotocamera dello smartphone l’apposito QR Code presente nell’email di conferma d’acquisto. Per attivarla dovrete invece collegarvi a verymobile.it/attiva e inserire i dati richiesti.

Le migliori offerte di Very Mobile per chi attiva un nuovo numero a febbraio 2024

Le offerte Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Promo FLASH! XL 6,99 minuti e SMS illimitati + 200 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 €/mese Promo FLASH! XL 7,99 minuti e SMS illimitati + 250 GB in 4G fino a 30 Mbps 7,99 €/mese Promo FLASH! XL 9,99 minuti e SMS illimitati + 320 GB in 4G fino a 30 Mbps 9,99 €/mese Very 300 Giga 300 GB in 4G Full Speed 11,99 €/mese Very 500 Giga 500 GB in 4G Full Speed 13,99 €/mese

Chi invece vuole attivare un nuovo numero con Very Mobile può scegliere tra le seguenti offerte:

Promo FLASH! XL 6,99

minuti e SMS illimitati

2o0 GB in 4G (invece di 100 GB)

(invece di 100 GB) 7,4 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 6,99 euro al mese.

Promo FLASH! XL 7,99

minuti e SMS illimitati

250 GB i n 4G (invece di 150 GB)

(invece di 150 GB) 8,5 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 7,99 euro al mese.

Attiva Promo FLASH XL 7,99 nuovi numeri »

Promo FLASH! XL 9,99

minuti e SMS illimitati

320 GB in 4G (invece di 220 GB)

(invece di 220 GB) 10,6 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese.

Attiva Promo FLASH! XL 9,99 nuovi numeri»

Very Giga SPECIAL! 300 Giga

300 GB in 4G Full Speed

14,8 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 11,99 euro al mese, invece di 13,99 euro al mese, fino al 29/2/24.

Attiva Very 300 Giga »

Very Giga SPECIAL! 500 Giga

500 GB in 4G Full Speed

17 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 13,99 euro al mese, invece di 15,99 euro al mese, fino al 29/2/24.

Attiva very 500 Giga »

Per tutte le offerte, ad eccezione di quelle solo dati, il contributo per l’attivazione è scontato a 1,99 euro, invece di 9,99 euro. SIM e spedizione invece restano gratuite.

Potete confrontare gratuitamente le offerte di Very Mobile con quelle di altri operatori tramite il comparatore di SOStariffe.it. Vi basteranno pochi clic necessari per costruire il vostro personale profilo di consumo per avere la certezza di attivare la migliore soluzione in base alle vostre reali esigenze. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sull’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Tutte i servizi aggiuntivi e iniziative di Very Mobile

Very Mobile se avete esaurito i Giga inclusi nella vostra offerta blocca in automatico la navigazione per evitarvi spese inutili. L’operatore però vi permette di riprendere fin da subito a navigare dall’app Very aprendo un nuovo ciclo mensile del piano allo stesso prezzo cliccando sul tasto “Rinnova“. In più sono bloccati anche l’attivazione dei servizi a sovrapprezzo come oroscopi e suonerie e si può cambiare offerta, anche passando a una promozione con più Giga, quando si vuole senza costi aggiuntivi.

Se volete assicurare il massimo livello di sicurezza per la vostra famiglia potete attivare l’apposito servizio Very Protetti con Parental Control. Il primo mese è gratis, poi si rinnova a 99 cent al mese.

Giga Green è invece l’iniziativa che permette di trasformare ogni Gigabyte consumato con le offerte di Very Mobile in un sostegno a progetti finalizzati alla tutela e riqualificazione ambientale del territorio italiano. Si va dalla pulizia di spiagge e fondali alla riforestazione di aree colpiti da calamità. Partecipare permette non solo di sostenere l’ambiente ma anche di ottenere sconti, bonus e coupon forniti dai partner di Very Mobile che spaziano dalla mobilità agli accessori, dai viaggi al benessere.

A tutte le offerte di Very Mobile potete anche abbinare l’acquisto di uno smartphone ricondizionato con Refurbed e pagare in tre rate senza interessi né vincoli sulla SIM. Avrete incluso un voucher per comprare una cover eco-friendly su caseable.com. I modelli disponibili a febbraio sono i seguenti:

iPhone 13 a 592 euro , invece di 1.019 euro

a , invece di 1.019 euro iPhone 12 Pro Max a 569,99 euro , invece di 1.149 euro

a , invece di 1.149 euro Samsung Galaxy S21 Ultra 5G a 439 euro , invece di 1.299 euro

a , invece di 1.299 euro Samsung Galaxy S20 a 299,99 euro, invece di 999 euro

Offerte in evidenza Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA SMART Reward 5.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 5,99 5.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

« notizia precedente Comunità energetiche: parte la rivoluzione e arrivano i primi risultati notizia successiva »