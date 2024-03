Costi e caratteristiche dell’offerta a prezzo bloccato Poste Luce e Gas , oltre a un focus sulle migliori tariffe indicizzate del Mercato Libero per intercettare la parabola discendente dei prezzi di energia e metano all’ingrosso a marzo 2024.

Poste Luce e Gas è l’offerta di Poste Energia per le forniture domestiche. Essa propone tariffe di elettricità e metano a prezzo bloccato per un anno, così da proteggere i clienti domestici da eventuali rialzi dei prezzi dei beni energetici all’ingrosso.

Nel paragrafo che segue tracceremo un identikit di questa offerta, che può essere sottoscritta in uno dei 12.800 uffici postali italiani, oppure online tramite il sito Poste.it. Prima, però, ricordiamo che, se sei alla ricerca di un’offerta luce o gas conveniente, il comparatore di SOStariffe.it (accessibile al link qui sotto) è lo strumento ideale a cui affidarti per trovarla.

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Questa “bussola dei prezzi”, infatti, ti permette di confrontare le offerte luce e gas proposte dai gestori energetici del Mercato Libero a marzo 2024 e di individuare quella più vantaggiosa, a partire dal consumo annuo della tua famiglia. Puoi consultare questo dato in una recente bolletta, oppure puoi anche stimarla impostando i filtri integrati nel comparatore stesso, cliccando sul widget qui sotto:

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Seleziona i tuoi elettrodomestici Forno Lavatrice Frigorifero Climatizzatore Lavastoviglie Scaldabagno CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Poste Luce e Gas: costi e caratteristiche a Marzo 2024

FORNITURA TARIFFA COSTO LUCE/GAS QUOTA FISSA Fornitura luce Prezzo bloccato per 12 mesi 0,1540 €/kWh 7 €/mese (84 €/anno) Fornitura gas Prezzo bloccato per 12 mesi 0,4950 €/Smc 7 €/mese (84 €/anno)

L’offerta Poste Luce e Gas prevede un prezzo della materia prima bloccato per 12 mesi. Questo significa che il costo kWh e il costo gas al metro cubo resterà invariato per tutta la durata del contratto di fornitura, cioè un anno dalla sottoscrizione dello stesso.

Ecco le tariffe applicate ai clienti domestici che attivino l’offerta Poste Luce e Gas entro il 18 marzo 2024:

0,1540 €/kWh per l’energia elettrica (tariffa monoraria);

per l’energia elettrica (tariffa monoraria); 0,4950 €/Smc per il gas.

A queste tariffe (che sono il punto di partenza su cui poi saranno calcolati i consumi registrati), va poi aggiunto un contributo fisso mensile di 7 euro (84 euro all’anno) a fornitura per spese di commercializzazione.

Con energia elettrica 100% da fonti rinnovabili e gas con emissioni compensate, l’offerta Poste Luce e Gas si caratterizza anche per la duplice modalità di pagamento:

una più “classica” con rata variabile, il cui importo è calcolato sulla base di quanto consumato nel mese di riferimento;

una più “innovativa” con rata fissa tutto incluso. Quest’ultima è calcolata sui consumi dell’anno precedente (attestati da una bolletta recente): si pagherà, quindi, lo stesso importo mensile per 12 mesi. Alla fine dell’anno la rata sarà ricalcolata per l’anno seguente, in aumento o in calo, sulla base dei consumi effettivamente registrati.

L’offerta Poste Luce e Gas può essere attivata sia singolarmente (solo contratto per la fornitura luce o solo per quella del gas), oppure si può sottoscrivere l’offerta luce+gas insieme. Inoltre, all’offerta Poste Luce e Gas non sono applicati costi di attivazione ed è possibile disdire quando si vuole, senza penali.

Poste Luce e Gas: il confronto con le migliori alternative di Marzo 2024

TIPO DI FORNITURA MIGLIOR TARIFFA BLOCCATA MIGLIOR TARIFFA INDICIZZATA Fornitura di energia elettrica 0,1200 €/kWh 0,11216 €/kWh Fornitura di metano 0,4750 €/Smc 0,3456 €/Smc

Come ha rilevato l’indagine dell’Osservatorio di Segugio.it sul mercato energia in questo avvio di 2024, le tariffe luce e gas a prezzo bloccato sono molto meno convenienti di quelle a prezzo indicizzato.

Da quest’analisi emerge che, a marzo 2024, sono le tariffe indicizzate le più economiche, in quanto intercettano la parabola discendente del valore di PUN (Prezzo Unico Nazionale) e PSV (Punto di Scambio Virtuale), che sono rispettivamente gli indici di riferimento per la compravendita di elettricità e gas all’ingrosso in Italia.

Attivando la miglior offerta indicizzata disponibile sul mercato a marzo 2024, è infatti, possibile abbassare il costo della materia prima fino a:

0,11216 €/kWh per l’energia elettrica (tariffa monoraria);

per l’energia elettrica (tariffa monoraria); 0,3456 €/Smc per il gas.

Nel caso, in cui, invece, si preferisca puntare su tariffe a prezzo bloccato, setacciando il comparatore di SOStariffe.it si possono trovare offerte che consentono di ridurre il costo kWh e il costo metano al metro cubo fino a:

0,1200 €/kWh per l’energia elettrica (tariffa monoraria);

per l’energia elettrica (tariffa monoraria); 0,4750 €/Smc per il gas.

Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 697,51 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 847,04 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 736,77 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.