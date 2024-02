Elettricità e gas costano molto meno rispetto all’apice della crisi energetica, ma le bollette non sono tornate ai livelli pre-crisi . Pesano il rialzo della quota fissa mensile e il costo ancora sostenuto della materia prima per le offerte a prezzo bloccato. Ecco la fotografia del mercato energia scattata dall’Osservatorio di Segugio.it e come trovare le offerte luce e gas più convenienti del Mercato Libero a febbraio 2024.

Il mercato energia torna stabile in questo avvio di 2024, con i prezzi all’ingrosso di elettricità e gas molto più bassi rispetto alle “fiammate” del 2022, innescate dalla guerra tra Russia e Ucraina. Eppure, questa rinnovata (ma pur sempre fragile) stabilità non riporta le spese in bolletta ai livelli pre-crisi. Al contrario, le fatture di luce e metano continuano a pesare sul budget di casa. E le ragioni sono l’impennata della quota fissa delle offerte (il canone mensile indipendente dai consumi applicato dai fornitori) e un aumento del prezzo della materia prima per le offerte bloccate.

È questa la fotografia in chiaroscuro del mercato energia scattata dall’Osservatorio Segugio.it, che ha confrontato l’andamento delle tariffe tra inizio 2021 e inizio 2024. Nei paragrafi che seguono illustreremo i risultati dell’analisi. Prima, però, ricordiamo che il comparatore di SOStariffe.it (link qui sotto) aiuta a confrontare le offerte luce e gas proposte dai gestori energetici del Mercato Libero a febbraio 2024 e a trovare quella più conveniente per il proprio fabbisogno energetico.

Inserendo il dato (in kWh e Smc) del consumo annuale della tua famiglia, lo strumento gratuito di SOStariffe.it elabora una classifica delle offerte più vantaggiose per quel determinato profilo, facendoti balzare all’occhio la soluzione con il miglior rapporto qualità/prezzo. Trovi l’informazione del tuo consumo annuo consultandola in una bolletta recente, oppure stimandola attraverso i filtri integrati nel comparatore stesso, a partire dal widget qui di seguito:

Mercato energia più stabile, ma più caro rispetto al periodo pre-crisi

MERCATO ENERGIA: I TREND A INIZIO 2024 1 Il mercato energia è più stabile: i prezzi di elettricità e gas sono più bassi rispetto ai valori record del 2022 2 Le condizioni economiche “standard” delle offerte luce e gas sono però strutturalmente più care 3 La quota fissa mensile è più alta rispetto al 2021: rincaro fino al +48% 4 Le offerte a prezzo bloccato sono più salate delle indicizzate: +30% per il costo dell’energia elettrica

per il costo dell’energia elettrica + 65% per il costo del metano

L’ultimo Osservatorio di Segugio.it rileva che, in questo avvio di 2024, il mercato energia si è stabilizzato rispetto all’altalena dei prezzi dei beni energetici che si era registrata nel 2022. Tuttavia, la rinnovata stabilità del mercato non si traduce in un ritorno ai prezzi pre-crisi. Al contrario, le nuove condizioni economiche “standard” delle offerte sono “strutturalmente più care”.

In particolare, l’analisi di Segugio.it mette in luce che, da inizio 2021 a inizio 2024, c’è stato:

un drastico aumento della quota fissa delle offerte luce e gas;

delle offerte luce e gas; un incremento di prezzo del costo kWh e del costo Smc per le tariffe a prezzo bloccato.

Per Paolo Benazzi, head of utilities di Segugio.it, “le oscillazioni del 2022 sembrano, per fortuna, un ricordo. Questo sempre al netto di eventuali ulteriori stravolgimenti geo-politici. Nonostante questo, il mercato dopo la crisi sembra essere strutturalmente molto diverso: i fornitori devono gestire un rischio maggiore oggi, bloccare il prezzo per 12 mesi è oggi un lusso che per l’utente ha un costo rilevante”.

Lievita la quota fissa delle offerte luce e gas

TIPOLOGIA DI FORNITURA AUMENTO DELLA QUOTA FISSA TRA 2021 E 2024 Fornitura luce +24% Fornitura gas +48%

La quota fissa mensile delle offerte è un canone che i fornitori energetici addebitano ai clienti domestici indipendentemente dal consumo annuo di energia elettrica e metano. Confrontando il costo di questo “balzello” da aprile 2021 a febbraio 2024, si evince che tale quota fissa è cresciuta:

del +24% per la fornitura luce;

per la fornitura luce; del +48% per la fornitura gas.

Considerando le offerte luce e gas insieme con la stessa compagnia energetica (le offerte “dual fuel”), il rialzo è stato del:

del +75% per la fornitura luce;

per la fornitura luce; del +84% per la fornitura gas.

Secondo l’Osservatorio, il balzo all’insù della quota fissa è con tutta probabilità una mossa dei gestori energetici per “mettersi al riparo da possibili ulteriori oscillazioni di mercato e, in alcuni casi, per recuperare il guadagno “andato perduto” nel 2022”.

Offerte luce e gas a prezzo fisso: un ritorno “salato”

LE TUE DOMANDE LE NOSTRE RISPOSTE È vero che, a febbraio 2024, le offerte luce e gas a prezzo bloccato sono meno convenienti che quelle a prezzo indicizzato? Sì, è vero. Le offerte bloccate sono oggi più care del: +30% per le tariffe luce

per le tariffe luce +65% per le tariffe gas Cosa sono le tariffe a prezzo bloccato? Sono una tipologia di tariffa del Mercato Libero. Esse bloccano il costo kWh e il costo Smc per almeno 12 mesi, così da proteggere i consumatori da eventuali rialzi dei prezzi all’ingrosso

Uscite dal radar della convenienza nel 2022 a causa dei prezzi “impazziti” di elettricità e metano, le offerte a prezzo bloccato sono tornate oggi ad affollare il mercato energia, come dimostra anche l’indagine dall’Osservatorio di Segugio.it.

Tuttavia, queste soluzioni che bloccano il costo kWh e il costo Smc per almeno 12 mesi sono molto meno convenienti delle offerte luce e gas indicizzate. In media, infatti:

le tariffe luce a prezzo bloccato costano il 30% in più rispetto alle indicizzate;

in più rispetto alle indicizzate; le tariffe gas a prezzo bloccato sono più care del 65% rispetto alle indicizzate.

Prima della crisi energetica, invece, le tariffe a prezzo bloccato erano molto più diffuse e, soprattutto, più convenienti rispetto al costo energia e gas all’ingrosso, in media del 65% per la luce e del 50% per il gas.

Luce e gas: tariffe bloccate vs tariffe indicizzate a Febbraio 2024

Infine, l’analisi di Segugio.it ha messo a confronto la miglior tariffa luce a prezzo fisso e il valore del PUN (cioè l’indice di riferimento per la compravendita dell’energia elettrica all’ingrosso a cui sono agganciate le offerte indicizzate).

Nonostante tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, il prezzo PUN abbia registrato oscillazioni minime, il costo dell’energia proposto dalle offerte luce a prezzo fisso è stato ben superiore rispetto all’andamento del mercato.

Lo stesso vale per le tariffe gas. Confrontando la miglior offerta gas a prezzo bloccato e il valore del PSV (l’indice di riferimento per la compravendita del gas all’ingrosso) nello stesso periodo, emerge che le tariffe a prezzo fisso, pur tornando accessibili e più varie, comportano una spesa superiore rispetto alle tariffe indicizzate.

