Velocità di connessione a confronto: i migliori provider di Dicembre 2021

Stai cercando un nuovo provider per la tua rete Internet casa e vuoi conoscere la velocità di connessione dei diversi operatori? Ecco quali sono le migliori offerte in fibra di Dicembre, con SOStariffe.it puoi confrontare costi e condizioni delle promozioni Internet e attivarle online in pochi minuti. Scopri qual è la tariffa in fibra più adatta alle tue esigenze

Ogni anno vengono stilate diverse classifiche su quali siano i migliori provider, puoi consultare il rapporto annuale di nPerf oppure il report di Ookla. Ogni società ha i suoi parametri per individuare i gestori più efficienti, uno dei fattori più considerati sono i risultati degli speed test. La velocità di connessione è fondamentale se sei un gamer appassionato o se vuoi guardare in streaming eventi sportivi e film.

Per nPerf la fibra ottica più efficiente è quella di Fastweb, mentre Ookla ha premiato Tiscali, al secondo posto Fastweb e a seguire WindTre. Un’altra ricerca indipendente che ogni anno monitora i risultati degli operatori telco è lo studio Campioni del Servizio 2021 realizzato dall’Istituto Tedesco di Qualità, in collaborazione con l’Università Goethe di Francoforte. Il report ha considerato le opinioni di più di 265 mila utenti, i vincitori di quest’anno sono stati Fastweb, WindTre e Tim.

La velocità di connessione sponsorizzata dai gestori è la banda nominale, si tratta però del valore più elevato che quella tecnologia può raggiungere. Il valore che invece dovresti considerare per capire se la rete è adatta o meno per i tuoi scopi è la banda minima garantita. Un altro fattore importante quando si parla di velocità della rete Internet è la latenza, cioè il tempo necessario per inviare e ricevere un intero pacchetto dati.

Per individuare la miglior offerta in fibra da attivare dovrai innanzitutto capire quali sono i requisiti di rete per le tue piattaforme, per esempio per lo streaming la velocità minima richiesta è di 5 Megabit/s sulla smart tv mentre se guardi i film e le serie sullo smartphone servirà una banda minore.

Ecco quali sono i valori della banda minima garantita dai principali operatori Internet casa di Dicembre e quali sono le migliori offerte in fibra da attivare.

La banda minima dei migliori provider

La fibra di Tiscali FTTH (Fiber to Home) fino ad 1 Gigabit/s ti offre una banda minima di 200 Megabit/s in download, mentre Tim raggiunge i 250 Megabit/s. Con Vodafone, WindTre e Fastweb invece la fibra FTTH ti garantirà una velocità di 100 Megabit/s.

Dovresti però effettuare una verifica della copertura delle reti dei gestori prima di procedere all’attivazione delle promozioni in fibra. Se nella tua zona la fibra FTTH non è disponibile puoi provare con la FTTC, queste linee sono miste in fibra e rame cioè utilizzano le nuove reti ma si collegano al palazzo sfruttando i vecchi collegamenti in rame.

La banda minima garantita in questo caso sarà tra i 50 e i 20 Megabit/s. Con Tiscali a 200 Mega la velocità di connessione minima è di 50 Megabit/s, lo stesso valore anche delle reti WindTre e Fastweb.

Le offerte Internet più convenienti di Dicembre

Puoi usare il comparatore di SOStariffe.it sia per individuare quali sono le tecnologie che puoi attivare nella tua zona che le velocità massime di rete. Lo strumento è gratuito ed effettuerà un confronto tra le promozioni FTTH, FTTC e ADSL.

Potrai fare una ricerca personalizzata e usando i filtri avrai la possibilità di selezionare diverse opzioni: chiamate, promozioni combinate per mobile o con abbonamento tv. Usa il link che segue per trovare la tua prossima offerta Internet casa.

Scopri quali sono le migliori offerte in fibra »

La promozione Tiscali

UltraInternet Fibra di Tiscali è la promozione da 25,95 euro al mese che include:

connessione illimitata fino ad 1 Gigabit/s

chiamate senza limiti verso i numeri nazionali

modem Super WiFi

Scopri UltraInternet Fibra »

Il gestore ti offre la sua fibra anche con un piano FTTH con una promo mobile, con questa soluzione potrai contare su uno sconto sul canone Internet casa. Con UltraInternet Fibra e Mobile Smart avrai l’intera offerta in fibra a 23,95 euro, a questo si aggiungerà una SIM mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 100 Giga da 7,99 euro al mese.

Attiva Fibra + Smart Mobile »

L’offerta Fibra Fastweb

Tra i gestori che ti propongono un’ottima velocità di connessione c’è Fastweb, fino al 21 Dicembre potrai attivare l’offerta Casa Light del provider a 25,95 euro al mese e potrai anche provare la connessione dell’operatore per 1 mese (se al termine dei 30 giorni non sarai soddisfatto potrai disdire il contratto).

Nel pacchetto del gestore sono compresi:

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH

tramite rete in fibra ottica FTTH modem FastGate

Scopri la promozione Fastweb Casa »

La fibra di Fastweb è una rete che alla massima velocità può raggiungere i 2.5 Giga in download, se questo servizio non dovesse ancora essere disponibile nella tua città puoi anche attivare la FTTH fino a 200 Mega.

Se vuoi anche poter chiamare i tuoi contatti senza preoccuparti puoi attivare il piano Fastweb Casa da 28,95 euro al mese:

chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

verso fissi e mobili nazionali Internet Box, modem di nuova generazione con Alexa integrata

connessione senza limiti

WindTre, le promozioni in fibra

Super Fibra per clienti mobile WindTre

Con WindTre hai diverse opportunità di abbonamento, la prima è un’offerta solo per i clienti che hanno già una SIM con promozione mobile attiva con il gestore. Questi clienti potranno attivare l’offerta in fibra di WindTre a soli 22,99 euro, nel pacchetto proposto dall’operatore sono compresi:

modem WiFi 6 con assistenza KASKO

connessione senza limiti velocità massima 1 Gigabit/s

Amazon Prime 12 mesi gratuiti

chiamate a consumo

Come bonus gli utenti mobile potranno contare su un’opzione che gli permette di avere Giga illimitati su almeno 3 SIM della famiglia.

Attiva Super Fibra se sei cliente Wind Mobile »

Super Fibra

Se non hai una SIM WindTre potrai comunque attivare l’offerta Internet casa dell’operatore, il canone per te però sarà pari a 26,99 euro al mese. Nel piano sono inclusi:

internet illimitato alla velocità massima fino a 1 Gigabit/s

modem WiFi 6 con KASKO

chiamate illimitate gratis

12 mesi gratis di Prime Video

possibilità di attivare Giga illimitati su 3 SIM

Scopri Super Fibra »

Le offerte in fibra Vodafone

Anche Vodafone, come Fastweb, ha nel suo catalogo di promozioni in fibra con una velocità massima di 2.5 Giga o fino a 1 Giga. Dovrai sempre effettuare la verifica della copertura e avrai comunque la possibilità anche di attivare le offerte in FTTC o ADSL del gestore.

Vodafone Internet Unlimited

Hai ancora qualche giorno, esattamente fino al 26 dicembre 2021, per poter approfittare dell’offerta natalizia del gestore britannico. Potrai avere la sua fibra ottica a 24,90 euro al mese, invece di 29,90 euro al mese, e nel pacchetto proposto avrai:

connessione illimitata ad una velocità massima fino a 2.5 Giga in download

chiamate gratuite da rete fissa, senza canone telefonico e senza costi di attivazione online

modem WiFi 6 incluso in comodato d’uso e con sistema Optimizer per avere un segnale forte in tutto l’ambiente domestico

Puoi cliccare sul link in basso per attivare la tua promozione

Scopri Internet Unlimited »

Le soluzioni per avere TIM come operatore Internet casa

Infine ecco qual è la promozione per poter attivare la fibra FTTH di TIM o la sua FTTC da 100 o 200 Mega.

Premium Fibra

L’offerta ha un costo mensile pari a 29,90 euro al mese e con l’attivazione online riuscirai ad avere anche le chiamate senza limiti verso i numeri nazionali incluse nel piano. La promozione comprende:

connessione illimitata fino a 1 Gigabit/s in download e 100 Mbit/s in upload

chiamate verso fissi e mobili nazionali incluse

modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

contributo attivazione (10 euro al mese per 24 mesi)

Se hai un amico che ha già una promozione TIM attiva puoi ottenere uno sconto di 5 euro per 12 mesi sul tuo canone, quindi per te in questo caso il costo mensile dell’offerta sarà di 24,90 euro al mese. Per poter sfruttare questo bonus dovrai inserire il codice promo che ti consegnerà il tuo amico.

Attiva Premium Fibra »

SKY WiFi

Tra i gestori che ti propongono le sue offerte in fibra c’è anche Sky WiFi, le promozioni del gestore sono solo in FTTH fino a 1 Gigabit/s. Il canone del piano in fibra di Sky ha un canone scontato per 18 mesi e sarà pari a 24,90 euro al mese. Per nuovi clienti che scelgono di passare a questo gestore come operatore Internet casa potrai ottenere un buono Amazon del valore massimo di 150 euro.

Nel pacchetto proposto dall’operatore sono compresi:

modem WiFi

connessione senza limiti

contributo da 29 euro

chiamate a consumo

Attiva Sky WiFi Fibra »