Alla luce di un momento storico in cui l’aumento del costo del denaro ha un impatto importante sul carovita, alcuni operatori di telefonia mobile come TIM e WindTre hanno deciso di introdurre le tariffe indicizzate all’inflazione. In sostanza si tratta di un aumento annuale del canone mensile delle tariffe. Lo svantaggio è che non trattandosi propriamente di una rimodulazione non si può esercitare il diritto di recesso.

Ora però TIM ha deciso di fare un passo indietro e rinunciare alle tariffe indicizzate all’inflazione per allinearsi alle proposte degli altri operatori sul mercato. Da notare, invece, che non cambia nulla per WINDTRE che, fino a nuova comunicazione, continuerà a proporre tariffe indicizzate all’inflazione.

Offerte indicizzare TIM: le ultime novità di giugno 2024

Cosa cambia per le tariffe indicizzate all’inflazione 1 Dal 27/11/22 al 3/1/24 erano previsto un adeguamento annuale dei prezzi all’inflazione con un aumento del costo mensile pari all’indice IPCA maggiorato di un coefficiente fisso del 3,5% fino a una soglia massima del 10%. Non erano considerati eventuali valori negativi dell’inflazione 2 In conformità alla delibera AGCOM 307/23/CONS, TIM ha rinunciato alle tariffe indicizzate all’inflazione e non applicherà le modifiche unilaterali dei contratti fisso e mobile pendenti che prevedevano l’aumento annuale dei prezzi

Le offerte indicizzate TIM sono state presentate il 27/11/22 e sarebbero dovute durare fino al 3/1/24. Come sottolinea lo stesso operatore in una nota dedicata sul sito, queste tariffe prevedono un “adeguamento annuale dei prezzi all’andamento dell’inflazione, incrementato di un coefficiente di maggiorazione predeterminato“. “Il costo mensile – spiega TIM – aumenterà ogni anno in misura pari all’indice di inflazione (IPCA) rilevato dall’ISTAT, non tenendo conto di eventuali valori negativi, maggiorato di un coefficiente fisso pari a 3,5 punti percentuali. L’aumento complessivo, dato dalla somma dell’IPCA e del coefficiente di maggiorazione, non potrà comunque superare il valore del 10%“.

La prima maggiorazione del prezzo è stata effettuata dall’1/4/24 e come richiesto dall’AGCOM (Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni) è stata fornita una “chiara indicazione sulla presenza del suddetto meccanismo di adeguamento annuale dei prezzi, unitamente ad una compiuta descrizione delle relative modalità di applicazione“.

In una seconda nota pubblicata da TIM la scorsa settimana si annuncia però che “TIM in conformità alla normativa vigente (Delibera AGCOM n. 307/23/CONS), non darà seguito all’applicazione di tali clausole“. La delibera dell’autorità datata 15/12/23 dopo la conclusione della consultazione pubblica ha approvato la revisione del Regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti finali in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche. “Gli utenti saranno finalmente al riparo dagli aumenti automatici dovuti all’inflazione e dai costi di recesso quando si vuole cambiare operatore”, aveva dichiarato la Commissaria dell’AGCOM, Elisa Giomi.

“Ugualmente TIM in conformità alla normativa sopra richiamata, – continua il comunicato – non darà seguito all’applicazione delle modificazioni unilaterali dei contratti di telefonia fissa e mobile pendenti, rese note con i comunicati pubblicati sul sito TIM del 16.01.2023; 8.02.2023; 21.02.2023; 21.03.2023; 20.07.2023, dirette all’inserimento di analoghe clausole di adeguamento annuale dei prezzi”.

Le offerte TIM per il mobile di giugno 2024

Le offerte TIM mobile Costo mensile Minuti, SMS e Gigabyte TIM 5G Power Famiglia primo mese gratis, poi 9,99 €/mese minuti illimitati e 200 SMS + Giga illimitati in 5G Ultra con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB) TIM Mobile Digital primo mese gratis, poi 14,99 €/mese minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G Ultra con TIM Ricarica Automatica TIM Mobile primo mese gratis, poi 14,99 €/mese con TIM Ricarica Automatica minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G Ultra

Le offerte indicizzate TIM sono il passato ma ci sono tantissime altre tariffe tra cui scegliere. Proprio in questi giorni l’operatore ha rinnovato il suo listino di offerte 5G per navigare fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload in tutte le principali città e località turistiche italiane. Potete inoltre richiedere un’eSIM anche online al costo di 10 euro ed effettuare la verifica dell’identità necessaria per l’attivazione delle offerte tramite SPID. A giugno potete quindi scegliere tra:

TIM Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in Ultra 5G

16 GB per il roaming nei Paesi Ue (altrimenti 18 GB con credito residuo)

Per i nuovi clienti che l’acquistano online il primo mese è gratis, così come l’attivazione, poi si rinnova a 14,99 euro al mese con addebito automatico su conto corrente o carta di credito con TIM Ricarica Automatica. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Potete personalizzare l’offerta aggiungendo:

50 GB in più al mese a 2,99 euro in più al mese

a 2,99 euro in più al mese 100 GB in più al mese a 3,99 euro in più al mese

a 3,99 euro in più al mese 100 GB su Google One a 1,99 euro in più al mese

a 1,99 euro in più al mese TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch a 3,99 in più al mese

TIM Mobile Digital

minuti illimitati e 1000 SMS

150 GB in Ultra 5G

16 GB per il roaming nei Paesi Ue

Navigazione sicura

100 GB di Google One

TIM One Number

Per i nuovi clienti che l’acquistano online il primo mese è gratis, così come l’attivazione, poi si rinnova a 14,99 euro al mese. L’offerta è disponibile solo online anche con eSIM.

TIM Mobile e TV

minuti illimitati e 200 SMS

Giga illimitati in 5G Ultra

TIMVISION

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime

Il prezzo è di 29,99 euro al mese, invece di 44,98 euro al mese, ma il primo mese e attivazione sono gratis acquistandola online. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

TIM 5G Power Famiglia

minuti illimitati e 200 SMS

giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM e 6 GB in più al mese in roaming in Ue con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB). L’opzione è gratuita, invece di 1,90 euro al mese, acquistandola entro l’27/7/24

Il prezzo è di 9,99 euro al mese ma il primo mese e attivazione sono gratis acquistandola online. Con TIM Unica Power avete inclusi anche altri vantaggi come sconti su alcuni modelli di smartphone, una seconda SIM con offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese e 3 mesi gratis di TIMVISION con Disney+ con pubblicità (poi 6,99 euro al mese).

Potete confrontare gratuitamente le offerte di TIM con quelle di altri operatori potete utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Vi basteranno pochi clic per costruire il vostro personale profilo di consumi medio che servirà da termine di paragone per trovare la soluzione più economica in base alle vostre reali esigenze. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Alle offerte di TIM potete abbinare anche l’acquisto di uno smartphone a rate senza anticipo e pagamento con finanziamento TIMFin a tasso zero (salvo approvazione) e addebito su carta di credito/debito o conto corrente. Se avete la rete fissa potete scegliere di addebitare le rate in bolletta. La spedizione è gratis ma per alcuni modelli è previsto anche il ritiro in 200 negozi in tutta Italia.

Ad esempio, potete avere iPhone 15 a partire da 29 euro al mese per 30 rate. Dando però in permuta un vecchio dispositivo di Apple (iPhone X o superiore del valore minimo di 60 euro) con TIM Rivaluta Smartphone grazie alla promo Supervaluta avete una ulteriore supervalutazione di 90 euro con acquisto entro il 30/6/24. In questo caso il prezzo di iPhone 15 diventa di 26 euro al mese per 30 rate. Se preferite invece Samsung Galaxy S24 potete averlo a partire da 27 euro al mese per 30 rate.

Come avere uno sconto sulla rete fissa per i clienti mobile a giugno 2024

Caratteristiche della rete fissa TIM WiFi Casa Navigazione fino a 2,5 Gbps in download in FTTH Chiamate illimitate (solo online) Costo mensile 29,90 €/mese

24,90 €/mese per i già clienti mobile

per i già clienti mobile 29,90 €/mese con offerta TV Attivazione Gratis fino al 27/7/24

39,90 mese per offerta TV

I clienti di TIM per la telefonia mobile hanno il vantaggio di usufruire di uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra ottica dello stesso operatore. Attivandola avrete una connessione illimitata in FTTH (Fiber to the Home) con un collegamento diretto al modem dell’utente in oltre 1.500 Comuni in tutta Italia. Per sapere se siete raggiunti dalla fibra, potete verificare gratis la copertura con SOStariffe.it.

TIM WiFi Casa

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM Hub+ Executive (10 euro al mese per 24 rate)

Il prezzo della fibra per chi è già cliente mobile o passa a TIM da un altro operatore per il cellulare è di 24,90 euro al mese. Altrimenti il costo è di 29,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 39,90 euro, acquistandola online.

Al prezzo di 29,90 euro al mese, invece di 44,98 euro al mese, potete avere inclusi anche un’offerta TIMVISION per avere film, serie TV, produzioni originali e il meglio della programmazione di Mediaset dell’ultima settimana insieme a tutta la Serie A fino al 2029 e due piani Standard con pubblicità di Disney+ e Netflix oltre ad Amazon Prime. Avete incluso anche il TIMVISION Box in comodato d’uso gratuito. Il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro.

