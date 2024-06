Conto Tinaba a zero spese offre fino al 4,25% lordo annuo di tasso di interesse per 12 mesi di vincolo con accredito dello stipendio. Scopri questa offerta remunerativa di giugno 2024 sul comparatore di SOStariffe.it.

Conto Tinaba: canone zero e interessi fino al 4,25% per i nuovi clienti, ecco come

Conto Tinaba propone ai nuovi clienti un rendimento del 4,25% lordo annuo con 12 mesi di vincolo. Per beneficiare di questo tasso di interesse offerto dal conto deposito di Banca Profilo occorre però accreditare lo stipendio e aprirlo entro il 15 luglio 2024. Per avere più informazioni sul conto Tinaba e aprirlo, segui il link qui sotto:

Per conoscere ulteriori dettagli sul conto Tinaba, vai al comparatore di SOStariffe.it grazie al quale puoi trovare le offerte più convenienti tra le banche partner per un conto corrente a giugno 2024.

Conto Tinaba: rendimento fino al 4,25% in promozione a giugno 2024

NOME DELL’OFFERTA COSTO DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA Conto Tasso fisso Premium canone zero tasso del 4,25% lordo con accredito dello stipendio

con accredito dello stipendio 12 mesi di vincolo

di vincolo 314,50 € di guadagno netto su 10.000 €

di guadagno netto su 10.000 € conto corrente online abbinato a partire da 3,99 €/mese, con carta prepagata e possibilità di carta di credito American Express Conto Tasso fisso Start canone zero tasso del 4 % lordo con accredito dello stipendio

con accredito dello stipendio 12 mesi di vincolo

di vincolo 296 € di guadagno netto su 10.000 €

di guadagno netto su 10.000 € conto corrente online abbinato zero spese, con carta prepagata e possibilità di carta di credito American Express

Con Conto Tinaba scopri come avere un conto deposito remunerativo e un conto corrente vantaggioso a giugno 2024. Ecco le offerte:

Tinaba “Tasso fisso Premium”

Fino al 15 luglio 2024, Tinaba offre il conto deposito “Tasso fisso Premium” a canone zero (l’imposta di bollo è a carico della banca) che remunera i suoi clienti con un tasso di interesse che arriva fino al 4,25% (3,13% netto) per un vincolo di 12 mesi e con accredito dello stipendio. La liquidazione degli interessi è a 12 mesi. Con un investimento di 10.000 euro, il guadagno netto è di 314,50 euro. La somma minima da investire è 1.000 euro e, in caso di bisogno, puoi svincolarti in anticipo senza pagare penali. Senza accredito dello stipendio, il tasso è sempre del 3,50% lordo sia per vincoli di 12 mesi che di 3, 6 e 9 mesi.

Per conoscere maggiori dettagli dell'offerta conto Tasso fisso Premium

Con il conto deposito, è disponibile anche il conto corrente online “Premium”, con canone di 49,99 euro con pagamento annuale o 5,99 euro con pagamento mensile. Ma è un costo che è scontabile fino a 2 euro al mese (quindi 3,99 euro al mese) tramite cashback:

1 euro con accredito stipendio;

1 euro con 2 addebiti diretti.

Il conto corrente “Premium” offre prelievi di contanti illimitati e gratuiti, bonifici illimitati e gratuiti, una carta prepagata gratuita (anche la ricarica) Mastercard virtuale gratuita e fisica con un costo una tantum di 7,99 euro. La carta è abbinabile con i principali wallet digitali (Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay e altri ancora). C’è anche la possibilità di attivare una carta di credito American Express.

Tinaba Tasso fisso Start

In promozione fino al 15 luglio 2024, Tinaba propone anche il conto deposito “Tasso fisso Start” a canone gratuito (l’imposta di bollo è a carico della banca) che offre un tasso fino al 4% (2,96% netto) per un vincolo di 12 mesi e con accredito dello stipendio. La liquidazione degli interessi è a 12 mesi. Con un investimento di 10.000 euro, il guadagno netto è di 296 euro. La somma minima da investire è 1.000 euro e, in caso di bisogno, puoi svincolarti in anticipo senza pagare penali. Senza accredito dello stipendio, il tasso è sempre del 3% lordo sia per vincoli di 12 mesi che di 3, 6 e 9 mesi.

Per conoscere maggiori dettagli delle offerte conto Tasso fisso Start

Con il conto deposito, puoi anche avere il conto corrente online “Start” a zero spese per sempre (l’imposto di bollo la paga la banca). Il conto corrente “Start” offre:

12 prelievi di contanti gratuiti al mese;

4 bonifici gratuiti al mese, poi 0,49 euro;

carta prepagata gratuita Mastercard, con 2 ricariche gratis al mese, poi 0,99 euro;

carta Mastercard virtuale gratuita e fisica con un costo una tantum di 7,99 euro;

le carte sono utilizzabili anche con i principali wallet digitali (Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay e altri)

possibilità di attivare una carta di credito American Express.

Tinaba offre anche un conveniente conto corrente per Under 18 (a partire dai 12 anni), a zero spese (anche l’imposta di bollo è gratis), con una carta prepagata Mastercard gratuita (anche la ricarica) e 24 prelievi di contanti gratis.

Tinaba mette a disposizione anche le seguenti promozioni in corso fino al 15 giugno 2024:

per conto corrente “Premium”, 20 euro di bonus per ogni amico invitato in Tinaba, il quale a sua volta riceverà un omaggio di 10 euro;

per ogni amico invitato in Tinaba, il quale a sua volta riceverà un omaggio di 10 euro; per conti correnti “Start” e “Under 18”, 10 euro di bonus per ogni amico invitato in Tinaba, il quale a sua volta riceverà un omaggio di 10 euro.

Per conoscere altre offerte conto deposito con tasso di interesse vantaggioso a giugno 2024

